«Вест Хэм» пытается подписать защитника «Славии» Диуфа

«Вест Хэм» заинтересован в защитнике «Славии» Эль-Хаджи Малике Диуфе, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб предложил за 20-летнего сегенальца около 20 миллионов евро. Однако «Славия» посчитала эту сумму недостаточной. «Вест Хэму» нужно поторопиться с решением, так как Диуфом интересуются и другие клубы.

В сезоне-2024/25 Диуф в 41 матче за «Славию» забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 18 миллионов евро.