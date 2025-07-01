Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open «Ролан Гаррос» Уимблдон US Open
Уведомления
Главная
Теннис
«Большой шлем»

1 июля, 22:32

Захарова обыграла Азаренко в дебютном матче в основной сетке Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент

Российская теннисистка Анастасия Захарова победила белоруску Викторию Азаренко в первом круге Уимблдона-2025.

Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 56 минут.

На счету 95-й ракетки мира Захаровой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. 87-я ракетка мира Азаренко подала 2 эйса, допустила 5 двойных и реализовала 3 брек-пойнта из 5.

Для 23-летней Захаровой это был дебютный матч в основной сетке Уимблдона. Во втором круге турнира она сыграет с победительницей встречи Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф (США).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 71 630 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:2, 2:6, 6:1

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Уимблдон
Анастасия Захарова (теннис)
Виктория Азаренко
Читайте также
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
Бойцы «Востока» разоблачили потребовавшего эвакуации бойца ВСУ в форме ВС РФ
Макдэвид по новому контракту с «Эдмонтоном» будет получать 12,5 миллиона
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
«Спартак» после поражения от ЦСКА объявил о назначении нового гендиректора
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Дмитрий Ушкачев

    Я это видел. Финал Уим-2011 смотрел в баре в Праге. Только мы с женой и сыном в тот момент были не рады победе Петры. Пиво примирило...

    02.07.2025

  • vladmad_75

    Фигасе с 1 круга сенсация ) Однако.

    02.07.2025

  • Из Алматы

    Ястремскую (вдохновлённую победой над Гауфф) Настя вряд ли победит...

    02.07.2025

  • nikola mozaev

    Прогресс Насти Захаровой очевиден. Значит, не зря мы её хвалили после квалификации за бойцовские качества. Желаем Насте не останавливаться на достигнутом. Захарова может достичь большего на этом турнире и в дальнейшей карьере.

    02.07.2025

  • nikola mozaev

    Должны же и наши теннисисты преподносить приятные сюрпризы. А то на этом Уимблдоне их больше со знаком минус, особенно у мужчин.

    02.07.2025

  • Я из Волгограда

    Ну, Квитова то уж точно попрощалась с Уимблдоном. А US Open станет для неё вообще последним турниром в карьере. Она сама об этом говорила... Они ведь обе, Азаренко и Квитова, в своё время не дали Маше Шараповой выиграть больше турниров Большого Шлема. Побеждали её в финалах Австралии и Уимблдона.

    02.07.2025

  • Я из Волгограда

    Да помню я. Ты про это ещё несколько лет назад говорил здесь...

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    За этот турнир она уже заработала 110 очков. 40 - за победу в квалификации и 70 за выход во второй круг основной сетки. Год назад у неё здесь было 20 очков за второй раунд квалификации. На данную минуту, после сегодняшней победы, она №78 мирового рейтинга. Но там сзади неё целая свора тех, кто ещё тоже здесь играет. Синякова, Мбоко, Крейчикова, Саккари и другие. Так что для Насти было бы неплохо ещё очками здесь прибарахлиться. Ну и нам в радость...

    01.07.2025

  • Андрей Гридасов

    Энергию Насти нужно раздавать всем остальным нашим барышням для обеспечения уверенных побед!

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Такая же почти беда) Зарекаешься, а потом уже и как бы забыл, что зарекался) Я и за Мирру зарекался болеть и за Александрову с Самсоновой тоже) Про Настю вот как раз и узнал по Австралии-22, зато в 24 она там зажгла, обнадёжила прям на сезон, а потом... пришлось заречься) Она щас вроде должна свой рекорд в рейтинге улучшить

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Я про Настю Захарову в здешних комментариях впервые написал ещё в 2019 году. Когда она в Минске выиграла турнир ITF. Там, помимо прочих, она ещё выиграла и у Эммы Радукану. Правда, на ТОТ момент про эту Радукану ещё никто не слышал... Шесть лет прошло, а воз, по сути, и ныне там. Настя практически не прогрессировала. Топталась на месте. Помню, в 2022 году в квалификации Австралии она играла против Хименес-Касинцевой. Настя повела тогда в первом сете 3-0. А в итоге 3-6, 1-6. Я уже столько раз плевался и давал себе обещание больше не болеть за неё, но куда там. Начинался новый турнир и всё по новой...

    01.07.2025

  • Алехандрохорс

    Дружище, и мои поздравления. Уж грешным делом подумывал, что не судьба Насте в соточку пробиться. Я ведь тоже за неё подтапливаю, ибо она полная тёзка моей младшенькой двоюродной сестры. Ну, а теннисист, уверен, ни разу не закончился и будет у нас ещё повод порадоваться на зло хейтерам.)

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Точно))

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    "Вспомнила бабка, как девкой была" (с)

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Да неоткуда, конечно, она и не взялась. Мы в процентах про сегодняшний уровеь Вики сравнительно с пиковым... когда-то)

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Откуда Вике взять выносливость в третьем сете на траве?

    01.07.2025

  • Forz

    2 двойные на тай-брейке как в интервью Больше говорил её спарринг, если начинаются двойные, значит начинает исчезать уверенность в себе

    01.07.2025

  • Forz

    Мы все на это надеемся) за Настюху прям очень рад, девчонка с неба звёзд никогда не хватала, но зашла-таки и закрепляется в сотке. Надеюсь она добавит в команду хорошего тренера, который разнообразит её игру, и тогда она вполне сможет быть и топ-30

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Не все-не все :wink: Со здоровьем да, там Настя на противоходе её чтоль поймала.

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Ну да, земляки - они такие. Скептики... Проблемы со здоровьем у Вики начались уже по ходу игры. При счёте 4-0 в пользу Захаровой в первом сете.

    01.07.2025

  • Я из Волгограда

    Спасибо, fOrz! Охренительное чувство, когда ты всей душой болеешь за двух конкретных теннисисток и они обе тебя радуют в один вечер. Молодцы, чивоуштам. И если победа Мирры была вполне ожидаемой (на 100 %), то Настя, конечно, приятно порадовала... PS. Есть ещё один теннисист, за которого болею. Но он, к сожалению, вчера преподнёс сюрприз со знаком минус. Но надеюсь, девушки - теннисистки, Мирра и Настя, ещё немало радости доставят на этом турнире...

    01.07.2025

  • Иван Л.

    40-50 многвато даже я бы сказал. 20-30 наверное. Ну если по первому сету, по третьему меньше

    01.07.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Вике, как и Петре - пора. Хватит, сестры, делать видимость, что вы на что-то еще способны, кроме победы в отдельно взятом матче.

    01.07.2025

  • hant64

    Посмотрел первый сет до 5:2. Это теннис на любителя, конечно, но захотел увидеть, что из себя представляет сейчас Азаренко. Увиденное не сказать что шокировало, но около этого, от неё сейчас осталось процентов 45-50 от пиковой. Нет, понятно, если пока деньги зарабатываются, нужно продолжать, но это уже практически не про теннис в спортивном его понимании. Захарова молодец, техника удара хромает на обе ноги, но бьётся несмотря ни на что. Удачи в следующем круге.

    01.07.2025

  • ILYA

    Молодец Настюха, не купилась на хитрость бабы Вики Мастер трехсетовиков, теперь если Настя проигрывает второй сет, значит дела идут хорошо...

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Кстати, Гауф там ожидаемо подвисла.

    01.07.2025

  • Forz

    Волгоградец, мои поздравления) Настюха крутая, забумбумила бабу Вику. Теперь после вылета Гофф есть все шансы пройти дальше

    01.07.2025

  • Демеч

    Плюс травма Потаповой.

    01.07.2025

  • vernon s

    Настя просто чудо!

    01.07.2025

  • Иван Л.

    Вот просто УХХХ! Настёна! На зло скептикам, на радость нам! Особенно землякам) Ну ведь укатала Вику! Раскатала, загнала! А какие переводы шикарные! Укороченные! Да просто молодец и спасибо, зёмочка) Вике респект за то, что не снялась, явно со здоровьем не лады.

    01.07.2025

  • Демеч

    А вот это у нас приятный нежданчик во втором круге. Молодец Настя!

    01.07.2025

  • Алехандрохорс

    Шедевральное выступление от нашего квалифая Настеньки! И прекрасное завершение первого круга от наших барышень. Только 2 потери из 11 стартовавших. Это, пожалуй уравновешивает неожиданный вылет Медведева. Как и маленько нивилируют его вылеты других ТОП-10 у мужчин: Зверев, Руне.

    01.07.2025

    • Андреева: «Кончита дала мне совет перед Уимблдоном. Но я оставлю это при себе»

    Уимблдон-2025, результаты первого круга у женщин 1 июля: победы Мирры Андреевой, Калинской, Самсоновой и другие матчи

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости