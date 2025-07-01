Захарова обыграла Азаренко в дебютном матче в основной сетке Уимблдона
Российская теннисистка Анастасия Захарова победила белоруску Викторию Азаренко в первом круге Уимблдона-2025.
Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 56 минут.
На счету 95-й ракетки мира Захаровой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. 87-я ракетка мира Азаренко подала 2 эйса, допустила 5 двойных и реализовала 3 брек-пойнта из 5.
Для 23-летней Захаровой это был дебютный матч в основной сетке Уимблдона. Во втором круге турнира она сыграет с победительницей встречи Даяна Ястремская (Украина) — Коко Гауфф (США).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 71 630 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Захарова (Россия, Q) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 6:2, 2:6, 6:1