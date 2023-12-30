Почему хоккеисты не бреются во время плей-офф

Хоккейным болельщикам отлично знакома картина — в решающих матчах сезона на лед друг против друга выходят две команды, которые могут соревноваться не только в спортивном мастерстве, но и в длине бород. Привычка не бриться во время плей-офф уже прочно вошла в жизнь не только хоккеистов, но и других спортсменов по всему свету.

Выглядит это порой брутально, порой забавно, ведь борода у каждого растет по-разному, и хоккеисты не исключение. Но отрицать, что эта традиция стала уже культурным феноменом, бессмысленно. Не зря же в английском языке даже появилось специальное словосочетание playoff beard, как раз и обозначающее «борода, отпущенная во время плей-офф». Давайте посмотрим, откуда вообще взялась эта привычка.

Бритвы в сторону

Существует несколько версий появления традиции. Но они едины в том, что считать причиной отказа от бритья. Конечно, это суеверие. Спортсмены вообще очень любят различные приметы и ритуалы. В России это называется «на фарт». Кто-то слушает одну и ту же музыку перед стартом, кто-то выходит на поле с левой или, наоборот, только с правой ноги. Курбан Бердыев в бытность тренером «Рубина» на матчи Лиги чемпионов надевал один и тот же пиджак, даже в мороз, а легенда НХЛ Уэйн Гретцки не стригся во время выездных серий. Почти у каждого есть счастливые приметы.

Фото Wikimedia/Hakandahlstrom

Примерно так появились и бороды во время плей-офф. По версии, сейчас считающейся основной, моду не бриться по ходу матчей на выбывание ввели в начале 80-х годов прошлого века игроки «Нью-Йорк Айлендерс». Великой династии во главе с Майком Босси, Брайаном Троттье, Денисом Потвином и Кларком Жилем. По словам Босси, эту привычку изобрел центрфорвард второго звена Бутч Горинг. В итоге «Островитяне» с 1980 по 1983 год четыре раза подряд выиграли Кубок Стэнли, и традиция прижилась. Как объяснял Потвин, они «должны были в какой-то момент провести четыре матча за пять дней, поэтому все получилось как бы само собой».

По другим данным, все началось чуть позже, а именно в январе 1985 года в команде «Детройт Ред Уингз», причем не обошлось без «русского следа». Чтобы прервать неудачную серию выступлений «Крыльев», два форварда, Дэнни Гэр и Иван Болдырев, сын эмигрантов из Сербии русского происхождения, решили не бриться. После этого детройтцы одержали четыре победы подряд, а защитник команды Брэд Парк впервые назвал растительность на своем лице словами «борода для плей-офф». История попала в прессу и стала, как сейчас сказали бы, вирусной.

Фото Fox Photos, Getty Images

Впрочем, есть и еще одна версия зарождения этой традиции, причем не связанная с хоккеем. Знаменитый шведский теннисист и бывшая первая ракетка мира Бьорн Борг в конце 70-х придумал ритуал — он отпускал бородку в преддверии Уимблдонского турнира. В итоге Борг стал пятикратным победителем травяного турнира «Большого шлема», и американский журнал Sports Illustrated летом 1981 года даже выпустил статью об этом под заголовком «Борода началась». Предположительно, вдохновленные примером соотечественника хоккеисты Стефан Перссон и Андерс Каллур перенесли эту привычку в «Айлендерс», за который тогда играли.

А если вы тоже решили отпустить бороду, нужно знать несколько важных правил, чтобы она выглядела ухоженной и презентабельной. Во-первых, не забывайте про очищение. Тщательно мыть следует не только волосы, но и кожу под бородой. Для этих целей вы можете воспользоваться специальным мылом Barbaro.

Для того чтобы уменьшить зуд после бритья и смягчить волосы, попробуйте масло для длинной бороды или крем-гель для короткой от L'Oreal Paris.

Привычка не бриться

Как бы то ни было, отпускать бороду на время плей-офф действительно стало модным. Образцом этой традиции в конце 80-х стал опытнейший Ленни Макдональд. 36-летний ветеран был известен в НХЛ пышными усами, но в 1989-м, будучи капитаном «Калгари», он отпустил еще и окладистую бороду, став похожим на сказочного персонажа. А «Флэймз» впервые в истории взяли Кубок Стэнли.

С тех пор тренд на бороды во время плей-офф вышел далеко за пределы североамериканского хоккея. Их отращивают и в КХЛ, вспомните хотя бы знаменитую бороду Даниса Зарипова, и в других видах спорта — баскетболе, американском футболе, бейсболе. Даже в футболе всей командой переставали бриться игроки «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2005 и 2010 годах и «Хьюстон Динамо» в 2006, 2007 и 2011-м. Отпускают бороды и в низших лигах, и в студенческом спорте. Помимо суеверия в этой привычке появился и элемент тимбилдинга — это признак единства команды, а также ежедневное напоминание о главной цели на сезон, которое невозможно не заметить каждый раз, когда смотришься в зеркало.

Фото ZUMApress.com, Global Look Press

Причем не бреются порой не только игроки. В 2009 году одна компания запустила благотворительную акцию, названную Beard-a-thon, от сочетания слов «борода» и «марафон». За четыре года в ней приняли участие более 20 тысяч фанатов, растивших бороды, — им удалось собрать на различные цели свыше двух миллионов долларов.

За долгие годы в хоккее появилось немало выдающихся игроков и не менее выдающихся бород. Кто не помнит ту, которую отпустил в 2018-м Александр Овечкин? Или бороду Скотта Нидермайера, рвавшегося к Кубку Стэнли в 2007-м с «Анахаймом»? «Я удивлялся — Скотт проводит на льду по 35 минут и находится буквально везде, а на его бороде ни капельки пота», — вспоминал бывший одноклубник Нидермайера Джордж Пэррос.

А знаменитая борода Никиты Кучерова, из-за которой его регулярно сравнивали с русским медведем? Скотт Хартнелл из «Филадельфии», Здено Хара времен «Бостона», Джастин Уильямс из «Лос-Анджелеса» входят в топ бородачей из плей-офф по самым разным рейтингам. Хотя есть примеры и того, как игроки, опять же на удачу, сбривают растительность с лица, если команда начинает проигрывать. Так делали, к примеру, известный по выступлениям за «Нью-Джерси» защитник Джим Дауд и знаменитый вратарь Роберто Луонго. Да, хотя под масками и не видно, голкиперы тоже отращивают бороды, не сомневайтесь!

Еще одна рекомендация для ухоженной бороды — грамотный стайлинг. Чтобы уложить бороду, можно воспользоваться кремом для бороды и волос с маслом кедрового дерева от L'Oreal Paris. Кроме того, с этой задачей справится крем-паста-воск 3 в 1 от Matrix.

Бороды прочь

И раз уж мы заговорили об известных бородачах, нужно вспомнить о двух игроках, которых можно считать олицетворением этой традиции. Конечно, это Джо Торнтон и Брент Бернс, которым позавидовал бы любой из участников группы ZZ Top. Хотя в их случае речь даже не о плей-офф — свои бороды они гордо носили на протяжении всего сезона. «Это настоящее произведение искусства. Она разноцветная, это эпично», — вспоминал Эндрю Брюнетт, тренировавший Торнтона во «Флориде».

Фото Bruce Bennett, Getty Images

А когда Торнтон и Бернс вместе играли за «Сан-Хосе Шаркс», это было настоящее шоу бородачей на льду. Жаль только, что эти два выдающихся мастера так и не выиграли Кубок Стэнли. Видимо, дело здесь не только в бороде. Хотя традиция в лиге уже укоренилась настолько, что в 2022 году ведущий спортивный телеканал Северной Америки ESPN рассылал игрокам, участвующим в решающих стадиях плей-офф, специальные наборы для ухода за лицом — в них входили масло для бороды и гребешок в виде хоккейной клюшки, а также особые чехлы.

С другой стороны, такая мода нравится не всем. Например, в 2015 году Марк Лазарус, глава телевещательной корпорации NBC Sports, владеющей правами в том числе на показ матчей НХЛ, рассказал в интервью, что в разговорах с руководством лиги пытался добиться запрета бород во время плей-офф. Или чтобы такую практику хотя бы прекратили поощрять. Ведь заросших по глаза игроков гораздо труднее узнавать во время телетрансляций. Но как бы то ни было, каждый плей-офф мы вновь чувствуем себя словно в разгар рабочего дня в барбершопе.

Фото HC San Jose Sharks, Global Look Press

Хотя, в отличие от тех же Торнтона и Бернса, большинство хоккеистов избавляются от растительности на лице сразу после завершения плей-офф. «Обычно сразу после командного снимка с трофеем все принимаются бриться. В этот день в раздевалке царит полный разгром, волосы кучами валяются тут и там. Обычно требуется два захода — сначала ты электробритвой убираешь основную часть, а затем лезвием подчищаешь все, что осталось», — вспоминал известный защитник Кен Данейко, трижды бравший Кубок Стэнли.

Если вы, как и спортсмены после плей-офф, решились избавиться от растительности, не забывайте про средства для бритья. Например, вот этот крем-гель от Bro Cosmetics обеспечит легкое скольжение бритвы и защитит от раздражения и покраснения после.

А тот же Овечкин сделал из процесса избавления от бороды целый сериал. Он побрился в прямом эфире, а после этого выставил станок на аукцион и пообещал отправить все вырученные средства на благотворительность. После чего в буквальном смысле начал все с чистого листа, как и большинство его коллег.