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Кардиолог назвала лекарства, которые повышают риск развития гипертонии
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Кардиолог назвала лекарства, которые повышают риск развития гипертонии

Мария Маковей
Автор
Различные лекарства
Фото Anastasiia_Guseva/istockphoto.com
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Старший научный сотрудник отдела гипертонии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени академика Е.И. Чазова Минздрава России, кардиолог Наталия Блинова рассказала «Газете.Ru» о четырех группах лекарств, которые могут привести к развитию гипертонии.

По ее словам, регулярный прием глюкокортикостероидов, которые относятся к группам гормональных препаратов, может привести к повышению артериального давления. Кроме того, повысить риск развития гипертонии могут нестероидные противовоспалительные лекарства на основе парацетамола, ибупрофена, аспирина и других действующих веществ, оральные контрацептивы и назальные сосудосуживающие средства.

«Также к постоянному повышению давления могут привести различные патологии, в частности, это болезни почек и некоторые эндокринные заболевания», — добавила эксперт.

Кроме того, существует ряд факторов, которые связаны с повышением давления. К ним врач отнесла ожирение, чрезмерное потребление соли, алкоголя, малоподвижный образ жизни, возраст и наследственную предрасположенность.

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