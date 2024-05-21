Каким получился сериал «Шугар» — нуарный детектив с неожиданным поворотом

17 мая на Apple TV+ завершился показ многосерийного проекта «Шугар», главную роль в котором исполнил номинант на премию «Оскар» Колин Фаррелл. Изначально сериал позиционировался как классический детектив, вдохновленный старыми нуарными фильмами, но ближе к финалу авторы «Шугара» предложили зрителям неожиданный поворот сюжета, который перевел историю в совершенно другой жанр. Рассказываем, какой в итоге получилась новинка и стоит ли ее смотреть.

Сюжет сериала «Шугар»

Центральный персонаж новинки — частный детектив Джон Шугар. Мужчина обожает кино, поэтому не раздумывая берется за дело голливудского продюсера Джонатана Сигела, у которого пропала внучка Оливия. В прошлом у нее были проблемы с наркотиками, поэтому у других членов семьи внезапное исчезновение девушки не вызывает особого беспокойства, ведь после своих побегов она всегда возвращалась домой.

Фото Кадр из сериала «Шугар»

Разумеется, в первую очередь в поле зрения Шугара попадают близкие Оливии: ее отец (еще один кинопродюсер) Берни Сигел, единокровный брат Дэвид, а также бывшая мачеха — рок-певица Мелани, которая борется с алкогольной зависимостью. При этом именно Мелани переживает за судьбу пропавшей девушки гораздо сильнее ее кровных родственников.

Кроме того, на помощь сыщику всегда готова прийти его начальница Руби, снабжающая Шугара оружием и ценной информацией. Однако стандартное дело (главный герой как раз специализируется на поиске людей) оказывается не таким уж простым.

Создатели и актерский состав сериала «Шугар»

Восьмисерийный проект сняли бразильский режиссер Фернанду Мейреллиш и американец Адам Аркин. Первый может похвастаться номинацией на «Оскар» за ленту «Город бога» и участием в основных европейских кинофестивалях, а второй — работой над отдельными эпизодами «Сынов анархии», «Миллиардов» и «Наследников».

Фото Кадр из сериала «Шугар»

Частного детектива, разговаривающего на нескольких иностранных языках и разъезжающего по Лос-Анджелесу на голубом «Корвете», сыграл ирландский актер Колин Фаррелл — двукратный обладатель «Золотого глобуса» («Залечь на дно в Брюгге», «Банши Инишерина») и номинант на премию «Оскар».

Образ Руби — начальницы Шугара — достался англичанке Кирби Хауэлл-Батист («Круэлла»). Эми Райан — номинантка на «Оскар» за ленту «Прощай, детка, прощай» — исполнила роль Мелани.

Фото Кадр из сериала «Шугар»

В пропавшую Оливию перевоплотилась Сидни Чендлер («Не беспокойся, дорогая»), а в ее деда — Джеймс Кромуэлл («Зеленая миля»). Лучшего друга Шугара — антрополога Генри — сыграл Джейсон Батлер Харнер («Подмена»).

Особенности сериала «Шугар»

Основная фишка новинки — это отсылки к голливудской классике, причем речь идет не только о вдохновении, но и о непосредственном использовании черно-белых фильмов. Среди них — «Сансет бульвар» (1950), «Ночь охотника» (1955) и сразу несколько картин со звездой жанра нуар Хамфри Богартом. В некоторых эпизодах Шугар смотрит их дома или в кинотеатре, а часть этих лент и вовсе вмонтирована в повествование отдельными отрывками в качестве параллелей с происходящим.

Подобная мозаика из десятков картин заставляет зрителей задуматься о реальности происходящего. И только в финале шестой серии создатели сериала раскрывают главную особенность «Шугара». История, которая все это время выдавала себя за неонуарный детектив, оказывается, по сути, научной фантастикой. Однако впечатляющих спецэффектов в духе «Аватара» ждать не стоит.

Фото Кадр из сериала «Шугар»

Чтобы не испортить впечатление от просмотра, отметим лишь, что Джон Шугар — не простой человек, точнее — совсем не человек. Вместе с коллегами он наблюдает за людьми, попутно занимаясь какой-то земной профессией: так, главный герой работает частным сыщиком, его лучший друг — антропологом и так далее.

Каким получился сериал «Шугар»

Любопытно, что все эпизоды новинки отличаются небольшим хронометражем, при этом предлагая зрителю очень неспешное повествование. Джон разъезжает по городу, ведет внутренний монолог и не торопится с выводами. Любителям экшена и динамичных сцен «Шугар» вряд ли придется по вкусу.

Постоянные вставки из черно-белых фильмов тоже могут сбить с толку и даже отпугнуть некоторых зрителей. По сути, они не несут никакой дополнительной смысловой нагрузки, а лишь добавляют сериалу синефильской эстетики.

Что касается того самого шокирующего твиста, то о нем писали (конечно же, без спойлеров) еще до выхода сериала: во всех статьях о «Шугаре» упоминался неожиданный поворот сюжета в финале шестой серии. Однако нельзя сказать, что он кардинально изменил повествование. Джон продолжил свое расследование, просто у его персонажа появилась предыстория.

Фото Кадр из сериала «Шугар»

Кстати, о расследовании. Напомним, что «Шугар» — это в первую очередь детектив, и в этом смысле он в целом справляется со своей задачей. Зрителям предлагают различных подозреваемых, а судьба Оливии до последнего остается загадкой. Девушка действительно сбежала сама? Или ее все-таки похитили? Жива ли она до сих пор?

Заключительный эпизод дает ответы на все эти вопросы, а также намекает на возможность продолжения. Дело Оливии закрыто, однако судьба родной сестры самого Шугара, которая в свое время тоже пропала, по-прежнему неизвестна, но теперь у главного героя есть подозреваемый.

По итогу «Шугар» можно порекомендовать любителям неспешных детективов, синефилам, которые с азартом будут отгадывать старые фильмы всего лишь по паре кадров, и, конечно же, поклонникам Колина Фаррелла.