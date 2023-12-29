Как спортсмены защищают кожу во время тренировок и соревнований

Знаете ли вы, какой самый большой орган в человеческом организме? Возможно, вы удивитесь, но это кожа. Действительно, она покрывает все тело и составляет около пяти процентов от его массы. А также выполняет ряд важнейших функций.

Например, кожа — это орган осязания, а еще защита организма от самых разных внешних воздействий. Она участвует в терморегуляции, дыхании и ряде других важных процессов, происходящих в теле. При этом толщина кожного покрова — всего каких-то несколько миллиметров.

Именно поэтому кожу важно беречь каждому. Беречь и правильно за ней ухаживать. Как и все в теле, она подвержена постепенному старению. Между прочим, улучшить качество кожи вам могут помочь занятия спортом. При физической активности кровь быстрее циркулирует по организму, доставляя к органам кислород и различные питательные вещества, поэтому после тренировок кожа даже визуально выглядит более здоровой. Некоторые ученые утверждают, что занятия спортом замедляют старение, поддерживают кожу гладкой и упругой.

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Но есть несколько базовых правил, которые необходимо помнить всем атлетам-любителям, чтобы поддерживать свою кожу в порядке.

Главные правила

Как мы уже говорили, одной из важнейших функций кожи является терморегуляция — в жару увеличивается приток крови к кожным покровам и теплоотдача всего организма, в холод, напротив, сосуды суживаются, чтобы сохранять тепло внутри тела. А во время тренировок, как мы все знаем, повышается пульс и увеличивается температура тела, после чего спортсмен начинает потеть.

Именно поэтому главное правило всех спортсменов — поддержание чистоты кожи и соблюдение правил личной гигиены. Пот сушит кожу, так что сразу по окончании тренировки они принимают душ.

Желательно, чтобы вода была теплой, а не горячей. И лучше всего использовать щадящий гель для душа, который мягко очистит кожу. Например, вот этот гель от Bro Cosmetics с пряными нотами взбодрит и добавит тонуса. А для лица подойдет такой же бодрящий гель для умывания с витамином С от L'Oreal Paris.

Еще одно правило многих спортсменов — обязательно стирать форму, даже если она не кажется грязной.

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Что ж, с базовыми принципами мы разобрались, дальше все зависит от конкретного вида спорта. И от того, в каких условиях им занимаются. Ведь одно дело тренироваться в помещении, и совсем другое — работать на открытом воздухе. А именно такие виды спорта, как правило, самые массовые. Бегуны, лыжники, велосипедисты, пловцы на открытой воде, триатлонисты — все они регулярно выходят тренироваться на улицу. А там, в зависимости от сезона, их ждет одна из двух противоположностей.

Мороз и солнце

Те, кто тренируется и стартует летом, не понаслышке знакомы с проблемой солнечных ожогов. Хотя обгореть можно и зимой, например, горнолыжникам или сноубордистам, ведь на высоте воздух более разреженный, а солнце чуть ближе. Но летом для того, чтобы превратиться в вареного рака, иногда достаточно считанных минут, особенно если вы к этому предрасположены. Поэтому бегуны, пловцы-марафонцы, велосипедисты крепко дружат с солнцезащитными средствами.

Рекомендуется использовать средства с SPF 30 и выше, ведь об отрицательном влиянии ультрафиолета на кожу известно многим. Лучше выбирать водостойкую защиту и в случае длительной тренировки не забывать ее обновлять. Иначе к финишу вы рискуете прибежать немного другим человеком. Для максимальной защиты кожи лица подойдет крем с SPF 50+ от L'Oreal Paris.

У лыжников, биатлонистов и других представителей зимних видов спорта, соревнующихся на улице, есть другой опасный враг — мороз. Не зря же почти во всех дисциплинах постепенно выработали правила, в которых прописана минимальная температура для проведения тренировок и турниров.

Фото istockphoto.com

Очень многие спортсмены любят пользоваться для защиты лица и рук специальными кремами. Как правило, они довольно жирные, что помогает их напитать и увлажнить. И не на водной основе, ведь вода в холод замерзает и превращается в лед, поэтому такие средства могут повредить кожу. То же можно сказать и про губы — гигиенические помады и бальзамы должны быть у каждого.

Чтобы защитить свои руки при занятиях спортом на морозе, воспользуйтесь зимним кремом от Biotherm. Он быстро увлажнит и напитает кожу. А для защиты губ подойдет увлажняющий бальзам от La Roche-Posay.

Это что касается открытых участков тела. За остальное должна отвечать правильно подобранная экипировка — термобелье, костюмы, комбинезоны, штаны, шапки. Также спортсмены не пренебрегают перчатками, которые для них не аксессуар, а необходимость. Современные технологии позволяют использовать самые разные материалы, которые и движений не сковывают, и эффективно защищают от холода и ветра. В некоторых видах спорта, например, в лыжных гонках, дополнительно используют очки. Также широко используются баффы — специальные повязки, закрывающие шею, и специальные тейпы. Вы наверняка видели их на спортсменах, они похожи на полоски цветного пластыря.

Фото istockphoto.com

Дополнительная защита

Но на соревнованиях могут быть опасны не только природные условия. Есть масса контактных и экстремальных видов спорта, где можно получить различные повреждения кожи, от ссадин до порезов. Для этого в каждом конкретном случае предусматривается различная защитная экипировка. Наколенники, налокотники, разного рода щитки и накладки, шлемы, очки, визоры и так далее.

Вспомните, к примеру, как выглядит современный хоккеист — если полвека назад его предшественники играли в обычных стеганых штанах и толстых свитерах, то сейчас он похож на современного рыцаря. Стандартная экипировка полевого игрока весит около 15 килограммов и включает наплечник, налокотники, наколенники, специальные шорты, шлем, краги и еще с полдесятка предметов.

Фото istockphoto.com

Налокотники и наколенники в ходу и у скейтбордистов, и у сноубордистов, и у представителей других экстремальных дисциплин.

Занимайтесь спортом, и не забывайте себя беречь. Ваша кожа скажет вам спасибо.