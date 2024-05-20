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Очень странные дела, 5 сезон: съемки, что известно, фото со съемочной площадки
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:30

1 мин.

Появились фото со съемок 5 сезона «Очень странных дел»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»
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Один из создателей сериала «Очень странные дела» Росс Даффер в своих соцсетях опубликовал фотографии со съемочной площадки пятого и финального сезона шоу.

На кадрах видно персонажей Нэнси Уилер (Наталия Дайер), Джонатана Байерса (Чарли Хитон) и Стива Харрингтона (Джо Кири).

Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»
Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»
Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»
Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»

Забастовки голливудских актеров и сценаристов отодвинули время релиза проекта. Дата выхода пятого сезона «Очень странных дел» пока неизвестна.

Очень странные дела 5 сезон: сюжет, что известно, когда выйдет, где смотреть. «Очень странные дела»: что известно о финальном сезоне мистического сериала
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