Появились фото со съемок 5 сезона «Очень странных дел»

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Один из создателей сериала «Очень странные дела» Росс Даффер в своих соцсетях опубликовал фотографии со съемочной площадки пятого и финального сезона шоу.

На кадрах видно персонажей Нэнси Уилер (Наталия Дайер), Джонатана Байерса (Чарли Хитон) и Стива Харрингтона (Джо Кири).

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела»

Забастовки голливудских актеров и сценаристов отодвинули время релиза проекта. Дата выхода пятого сезона «Очень странных дел» пока неизвестна.