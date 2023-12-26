Как привести в порядок бороду, если нет времени идти к барберу

Если времени на поход к барберу на нашлось, а хочется выглядеть на все 100, можно привести бороду в порядок самостоятельно. Рассказываем, как.

Как подготовить бороду

Перед тем как подстригать растительность, необходимо подготовить ее к процедуре:

Промыть волоски теплой водой при помощи специального шампуня. Просушить мягким полотенцем. Фен использовать не рекомендуется. Тщательно расчесать бороду и усы. Для расчесывания лучше брать деревянный или пластиковый гребень. Например, этот от Bro Cosmetics. А для последующего ежедневного применения подойдет щетка для бороды от Barbaro.

Подстригать бороду и усы в домашних условиях необходимо только при хорошей освещенности. Также понадобятся два зеркала: большое и маленькое. Волосы, в зависимости от типа, подстригать можно ножницами, триммером, машинкой.

Поддерживать ровный контур, регулярно подравнивать кончики и подбривать края следует каждые 5-7 дней. Длинные варианты бород лучше стричь ножницами. Короткие стрижки проще подровнять машинкой или триммером.

Волоски растут с неодинаковой скоростью. Ориентироваться по срокам подстригания нужно по самым быстро отрастающим участкам.

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Стрижка ножницами

Стричь ровно, не травмируя волосы, возможно только профессиональными инструментами. Простые маникюрные ножницы не подойдут. Для фиксации и приподнимания волосков используют специальный гребень с густо расположенными зубчиками.

Порядок работы:

1. Стричь начинают от виска и направляются к нижней челюсти.

2. Чтобы контролировать ход процесса, нужно постоянно расчесывать волоски гребнем.

3. Стричь усы начинают от центра и продвигаются к краям.

4. Шею подстригать лучше в последнюю очередь.

Когда шевелюру удалось успешно подровнять, надо промыть ее прохладной водой и просушить полотенцем. Для укладки можно использовать крем-стайлинг от L'Oreal Paris.

Стрижка машинкой

В первую очередь нужно подобрать необходимую по длине волос насадку.

Технология стрижки:

1. Подстригать начинают от виска к подбородку.

2. Для лучшей симметрии выравнивать форму следует поочередно с правой и с левой стороны.

3. Усы подравнивать можно специальной насадкой от центральной части к уголкам рта. Также их нужно поддерживать гребешком, чтобы получить ровную линию.

4. Волосы на шее следует выравнивать под конец процедуры.

Для смягчения бороды и уменьшения раздражения можно использовать универсальный бальзам от Bro Cosmetics.

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Стрижка триммером

Правильно и легко сделать стрижку в домашних условиях получится с помощью триммера. Медленными и плавными движениями снимают лишнюю длину по линии роста волос.

Триммер держат всегда под одним углом, слегка надавливая на кожу. В конце создают ровную окантовку, убирая щетину, оставшуюся вдоль границ стрижки. Чтобы после этого уменьшить зуд, напитать кожу и смягчить волоски длинной бороды, подойдет масло от L'Oreal Paris.