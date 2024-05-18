Психолог объяснила, как собаки влияют на эмоциональное состояние человека
Клинический психолог Маргарита Алексеева в беседе с «СЭ» заявила, что собаки развивают эмпатию у своих хозяев. По ее словам, питомцы могут запоминать простейшие эмоции: страх, удивление, агрессию. Поэтому даже самый безэмоциональный человек начнет рано или поздно разговаривать с псом, не будет «надевать маски», а покажет себя настоящего.
«Это подтвердили и исследователи из Японии: они доказали, что при общении с собаками у людей в мозге происходят те же химические процессы, что и при контакте с близкими людьми», — добавила эксперт.
Также психолог подчеркнула, что взаимодействие с собакой провоцирует выработку окситоцина, который повышает уровень эмпатии и снижает чувство страха.
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