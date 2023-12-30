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Сегодня, 06:30

Угадай ежедневные ритуалы спортсменов. Тест

Мария Маковей
Автор
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Футболист Неймар
Фото Global Look Press

Добиться хорошего результата в спорте без тренировок нереально. Также невозможно себе представить здоровый внешний вид без грамотного ухода. Спортсмены же не забывают ни про одно, ни про другое.

И в спорте, и в ежедневной рутине есть определенные ритуалы, без которых существовать, конечно, можно, но не очень хочется. Они помогают настроиться на соревнования, подготовиться к ним физически или позаботиться о себе после них.

Рассказываем о некоторых правилах спортсменов, а заодно проверяем ваши знания.

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