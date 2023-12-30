Сегодня, 06:30
Угадай ежедневные ритуалы спортсменов. Тест
Добиться хорошего результата в спорте без тренировок нереально. Также невозможно себе представить здоровый внешний вид без грамотного ухода. Спортсмены же не забывают ни про одно, ни про другое.
И в спорте, и в ежедневной рутине есть определенные ритуалы, без которых существовать, конечно, можно, но не очень хочется. Они помогают настроиться на соревнования, подготовиться к ним физически или позаботиться о себе после них.
Рассказываем о некоторых правилах спортсменов, а заодно проверяем ваши знания.
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