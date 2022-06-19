Водная диета: польза и вред

Главное о популярной диете.

Водная диета является не совсем диетой. Ее главным условием считается соблюдение строгого питьевого режима. Поэтому неправильно полагать, что это полное голодание. Разгрузочные дни на воде тоже бывают, но это совершенно другое. Расскажем о главных принципах этой диеты.

Принципы водной диеты

Этот вид диеты подразумевает не только сбалансированное потребление жидкости, но и правильное питание. Нужно исключить сладкое, мучное, копченые продукты, полуфабрикаты, газированные и алкогольные напитки.

Употреблять первый стакан воды нужно сразу после пробуждения. Дальше необходимо пить перед каждым приемом пищи и спустя два часа после. При этом употреблять жидкость во время еды не рекомендуется.

При водной диете можно один прием пищи заменять двумя-тремя стаканами воды.

Польза водной диеты

Водная диета помогает меньше чувствовать голод, так как жидкость заполняет желудок. Также это позволяет быстрее насытиться едой. Но главное — ускоряется метаболизм, который позволяет выводить токсины.

Также известно, что частое питье при диете и регулярных физических упражнениях помогает сбрасывать лишние килограммы. Обильное питье нормализует давление, улучшает работу ЖКТ, избавляет от головных болей, снимает общую усталость и увеличивает работоспособность.

Противопоказания водной диеты

Однако не всем стоит пробовать водную диету. Она запрещается при:

— сердечно-сосудистых заболеваниях;

— болезнях мочевыводящей системы;

— заболеваниях почек;

— проблемах с ЖКТ;

— хронических инфекционных заболеваниях;

— отеках;

— нестабильном давлении.

Питьевой режим важен для здоровья. Фото Global Look Press

Запрещается водная диета и следующим категориям граждан:

— пожилым;

— детям;

— беременным;

— женщинам в период грудного вскармливания.

Важно также помнить, что водная диета станет большим стрессом для организма.

Суточная норма воды

Чтобы не навредить организму, пить слишком много воды нельзя. В противном случае можно спровоцировать появление проблем мочевыводящей системы. Чтобы понять, сколько можно пить воды в сутки, рассчитайте свою личную норму: на 1 килограмм веса приходится 30 миллилитров воды. Условно для женщины ростом 160 сантиметров нормальным считается вес от 50 до 56 килограммов, то ее дневная норма будет равна 1500-1680 миллилитрам воды.

Важно помнить, что на объем потребляемой жидкости также влияют возраст и ряд других факторов. Например, пожилые люди как правило подвержены обезвоживанию, им стоит пить больше. Стоит учитывать температурный режим, влажность, лишние килограммы, физическая активность и вредные привычки.

При регулярной диарее, сахарном диабете или высокой температуре тела стоит пить еще больше жидкости.

Какую воду пить?

Употреблять стоит очищенную питьевую воду. Она не должна быть газированной, минеральной и дистиллированной. Разрешается добавлять немного лимонного сока для вкуса. Важно, чтобы вода была и из проверенного родникового источника. Не стоит пить воду из крана, лучше установить фильтры, чтобы очистить ее от хлора и других вредных микроэлементов.

Пить воду из крана нельзя. Фото Global Look Press

Полезно также пить именно горячую или теплую воду. Это будет наиболее полезно для желудка. Кроме того, холодная вода провоцирует чувство голода.

Разгрузочные дни на воде

Есть еще так называемая водная монодиета. С ее помощью устраивают разгрузочные дни. Если вы решились на водную монодиету, то помните, что она опасная. Сначала проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендуется придерживаться такой программы питания более трех дней. Следите за своим состоянием. При плохом самочувствии, нужно прекратить диету.

Рацион водной монодиеты подразумевает употребление только питьевой воды. Ее принцип заключается в том, что пить нужно при каждом чувстве голода. В сутки рекомендуется выпивать не меньше 2,5 литров жидкости, но ни в коем случае не больше четырех.

Благодаря таким разгрузочным дням можно максимально почистить кишечник, а также избавиться от лишнего веса в области живота. Ведь за время разгрузочных дней из организма выходит вся лишняя жидкость. И тут есть нюанс. Потерянные килограммы, как правило, быстро возвращаются после завершения монодиеты. Она не особо эффективна в долгосрочной перспективе.

После разгрузочных дней необходимо постепенно возвращаться к привычному режиму питанию. Правильнее всего, около 10 дней питаться небольшими порциями.

Меню водной диеты

При водной диете стоит придерживаться правильного и диетического питания. Вот несколько примеров дневного меню, которое можно чередовать.

Первый вариант

Первый завтрак: обезжиренный сыр, отварное яйцо и цельнозерновой хлеб.

Второй завтрак: 2-3 сливы или фрукт.

Обед: филе курицы или индейки, приготовленного на пару, овощной салат и цельнозерновой хлеб.

Полдник: фрукт на выбор.

Ужин: телятина, приготовленная в духовке, овощное рагу и обезжиренный йогурт.

Второй вариант

Первый завтрак: 2 вареных яйца, стакан обезжиренного кефира и цельнозерновой хлебец.

Второй завтрак: фрукт на выбор.

Обед: филе рыбы, приготовленное на пару, овощной салат и цельнозерновой хлеб.

Полдник: фрукт на выбор.

Ужин: филе курицы или индейки, приготовленной на пару, овощной салат, цельнозерновой хлеб.

Третий вариант

Первый завтрак: яичница с цветной капустой или брокколи.

Второй завтрак: апельсин.

Обед: грибной суп с добавлением морской капусты.

Полдник: сухофрукты или фрукт на выбор.

Ужин: кабачки с творогом и зеленью, цельнозерновой хлеб.