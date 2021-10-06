Что будет, если есть яйца каждый день? Комментирует врач

Польза и вред самого популярного продукта на кухне.

Ежедневный рацион человека сложно представить без куриных яиц. Это недорогой, доступный, вкусный и простой в приготовлении продукт. Чаще всего яйца употребляют на завтрак, но также их добавляют в различные блюда и соусы.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, сколько яиц в день можно употреблять профессиональным спортсменам и обычным людям. А также объяснил, какие имеются риски.

В чем основная польза яиц?

Куриное яйцо — один из самых питательных продуктов на планете. Согласно исследованию Техасского университета (США), яйца вызывают чувства сытости, благодаря чему человек употребляет меньше калорий. Этот продукт обладает самым сбалансированным сочетанием витаминов, микроэлементов и питательных веществ необходимых организму. Кроме того, это легкоусвояемый высокобелковый и, практически, не содержащий углеводов, продукт. Он быстро насыщает и долго не дает испытывать чувство голода. Яйца часто включают в диету для похудения.

В курином яйце содержатся:

— Витамин А

— Фолиевая кислота

— Витамин B5, В12, В2

— Фосфор

— Селен

— Цинк

Белок имеет мало калорий и не содержит жира, помогает понизить кровяное давление, богат витаминами группы В (подробнее о витаминах читайте здесь).

Желток содержит холин (его отсутствие приводит к отложению жира в печени), много полезных жиров и лецитин — основной строительный материал для мембраны клеток.

В состав желтка входят:

Омега-3

Фолиевая кислота

Лецитин

Витамины А, К, Е, В12

Селен

Кальций

Фосфор

Биотин

Холин

Соотношение КБЖУ на 100 г продукта: 157 ккал, белки — 13,8%, жиры — 17,13%, углеводы — 0,5%.

Полезность яиц.

К чему приводит частое употребление яиц:

увеличению мышечной массы;

укреплению костей;

сохранению целостности тканей;

поддержанию функции мозга;

снижению кровяного давления;

предотвращению появления катаракты и улучшению зрение;

поддержанию работоспособности печени;

борьбе с лишним весом;

уменьшению отложения холестериновых образований на стенках сосудов.

Сколько яиц можно есть в день? И какие главные риски?

Если человек не занимается спортом, то ему можно употреблять от двух до трёх яиц в день. Важно понимать, какой уровень холестерина у человека. Если он повышен, то в таком случае, нужно ограничить количество желтков для употребления. И вообще не есть более трех штук в сутки, а лучше всего ограничиться одним яйцом. Не стоит забывать, что яйца — это достаточно калорийный продукт. Если их употреблять с желтком в большом количестве, тогда можно набрать вес. Если вы следите за фигурой, то лучше также ограничить количество желтков.

Если человек активно занимается спортом, то в этом случае количество яиц в день можно увеличивать, потому что это хорошо усваиваемый белок. В зависимости от видов спорта и как человек им занимается: профессионально или нет, разрешается употреблять до 5-6 и более яиц в день. Причем лучше есть именно белки, а желтки ограничивать.

Яйца могут вызвать аллергическую реакцию. Здесь всё очень индивидуально. Если такое проявляется, то можно попробовать перейти на другие яйца, например, перепелиные.

Содержание холестерина.

В каком виде лучше есть яйца?

Один из частых видов споров: какие лучше есть яйца вареные, жареные или же сырые?

Многие эксперты отмечают, что сырые яйца полезнее вареных. Однако, употребляя их в таком виде, можно подцепить сальмонеллез. Это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Salmonella (поставить ссылку на википедию или какой-то медицинский словарь). Чаще всего оно протекает с поражением органов желудочно-кишечного тракта. Особо опасна эта инфекция для людей пожилого возраста и детей. Они переносят болезнь тяжелее.

Нужно понимать, что источником заражения является именно курица, соответственно, инфекция находится на скорлупе, а в само яйцо она может попасть только при повреждениях оболочки.

При этом магазинные яйца безопасны, в отличие от домашних. Перед продажей на инкубаторских фирмах проводится строгий ветеринарный контроль. А при покупке домашних яиц на рынке существует риск подцепить инфекцию. Поэтому важно перед использованием тщательно вымыть продукт, а битые яйца не употреблять вовсе.

Полезнее всего есть, по мнению врача-диетолога Евгения Арзамасцева, конечно же, вареные яйца. Либо это быстрая варка, либо длительная. Нужно учитывать, что быстрая варка сохраняет больше полезных веществ, но биодоступность их немного меньше. Чем дольше мы варим продукт, тем больше биодоступность, но в этом случае в яйце сохраняется меньше полезных веществ. Жарка яиц — это тот вариант, который в точки зрения белковых продуктов лучше не использовать в принципе.

Если человек активен и ведёт здоровый образ жизни, то яйца можно употреблять ежедневно без каких-либо последствий.