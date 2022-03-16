Вода с лимоном: польза и вред, мифы о лимонной воде

Все о популярном напитке.

Вокруг лимонной воды было много шума. Такие звезды, как Наоми Кэмпбелл, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр, рассказывают в своих интервью о том, что они каждый день пьют воду с лимоном. Нутрициолог Эльвира Ташкова расскажет, есть ли какие-либо доказательства того, что она полезна для организма, и какие мифы о ней существуют.

Сегодня ученые и эксперты по питанию не имеют однозначного мнения о пользе лимонной воды. Также очень мало исследований проводилось на эту тему. Однозначно утверждать, что лимонная вода очищает кожу, улучшает общее состояние здоровья и выводит из организма вредные вещества, нельзя.

Вода с лимоном. Jakarta post

Но все-таки большая часть полезных эффектов этого напитка связана, конечно, со свойствами лимона и веществ, которые в нем содержатся. А добавление в рацион большего количество фруктов и нормированное потребление воды может иметь положительный эффект на тело человека. И если это будет в виде такого напитка, то можно получить положительный эффект для нашего здоровья.

Польза воды с лимоном

Источник жидкости

Потребление нужной нормы жидкости — важная часть ежедневного рациона питания человека. В рабочей суете мы иногда отвлекаемся от чувства небольшой жажды или вместо питья воды пьем чай, кофе или сладкие напитки. Некоторым людям просто не нравится вкус обычной воды, и они заменяют ее минеральной водой или газированными напитками.

Поэтому, если вам не нравится пить обычную воду, то добавьте в нее несколько долек лимона. Это изменит ее вкус и даст вам возможность ввести больше базовой жидкости в рацион. Обезвоживание довольно распространенное явление, которое проявляется у человека в виде головной боли, головокружения и усталости. Особенно плохо из-за обезвоживания чувствуют себя люди в старшем возрасте. Старайтесь выпивать 6-8 стаканов жидкости в день.

Вода с лимоном. Доставка воды

Источник витамина С

Часто можно услышать, что витамин С поддерживает иммунную систему, однако исследований, однозначно подтверждающих эти слова, пока нет. Однако аскорбиновая кислота все равно необходима организму человека для поддержания здоровья и нормального функционирования тела.

Если в вашем рационе мало фруктов и овощей, то ежедневная порция воды с лимоном будет отличной возможностью для организма получить витамин С. Он также необходим нам для нормального усвоения железа. В стакане такого напитка, если вы добавили туда около 50 г лимонного сока, содержится:

около 20 мг витамина С, или почти 20% дневной нормы;

10 мкг фолиевой кислоты;

50 мг калия;

небольшая доза витаминов группы B.

Предотвращает окисление

Как и большинство цитрусовых фруктов, лимон содержит фитонутриенты. Эти соединения обладают отличными природными антиоксидантными свойствами и защищают клетки нашего организма от повреждений, схожих с процессом образования ржавчины.

Но нужно помнить, что еда или питье человека мало влияют на уровень кислотности крови. А вот наличие в рационе щелочных продуктов важно для организма, однако польза эта не будет связана с их влиянием на уровень кислотности в организме.

Профилактика предотвращения камней в почках

Исследований по этому вопросу очень мало, однако увеличение количества цитрата (солей лимонной кислоты) способствует предотвращению связывания кальция с другими соединениями. Чаще всего камни в почках состоят из оксида кальция, а популярное средство лечения именно цитрат.

Цитрусовые фрукты способны повысить уровень цитрата в моче. А еще одна причина образования камней в почках — недостаток жидкости в организме. Поэтому употребление большего количества воды может помочь предотвратить образование камней в почках, даже вне зависимости от того, будет там лимон или нет.

Вред воды с лимоном

Одним из важных преимуществ воды с лимоном является то, что она практически безвредна. С осторожностью к ней нужно относиться людям с аллергией на цитрусовые и тем, кто часто страдает от изжоги.

Еще одним из побочных эффектов употребления воды с лимоном является возможная эрозия зубной эмали. Но тут все зависит от концентрации самого сока в воде. Лимонный сок, как и многие фруктовые соки, кислый. Жидкости с уровнем pH ниже 5.6 негативно влияют на здоровье полости рта. У лимонной воды, в зависимости от концентрации pH, он может достигать значения 2 или 3.

Мифы о воде с лимоном

Мифов о пользе лимонной воды достаточно много. Ниже представлены несколько из них, которые являются самыми громкими и популярными.

Вода с лимоном. Фото Global Look Press

Вода с лимоном помогает похудеть

Существует мнение, что этот напиток помогает ускорить потерю веса, однако такие утверждения преувеличены. Цитрусовые фрукты, в том числе лимон, содержат пектины — определенные полисахариды, которые могут помочь увеличить чувство сытости. Даже сама вода может ненадолго избавить от чувства голода. Но при выжимании ломтика лимона в воду в стакане остается только немного пектина, поэтому даже для избавления от чувства голода такой напиток помогает мало.

Лимонная вода избавляет от шлаков и токсинов

Даже само понятие «шлаки» является ненаучным и используется только в традиционной или альтернативной медицине. А само слово «токсины» обычно обозначает различные биологические яды, которые вряд ли по силе вывести воде с лимоном. Вода, несомненно, помогает выводить определенные отходы из тела через мочу и другие испражнения. Однако не существует доказательств того, что лимонная вода делает это эффективнее, чем обычная вода.

Лимонная вода стимулирует пищеварение

Поддержание здорового водного баланса в теле уже может приносить пользу нашему ЖКТ. Сама по себе жидкость действительно может способствовать расщеплению некоторых продуктов в организме, позволяя желудку и кишечнику лучше усваивать различные питательные вещества. А добавка в воду лимонного сока эту пользу никак не увеличивает.

Существуют единичные исследования, которые видят взаимосвязь употребления воды с лимоном с улучшением метаболизма. Однако таких данных недостаточно, чтобы однозначно судить о реальном влиянии на здоровье человека.

Помогает коже выглядеть лучше

Аскорбиновая кислота — это антиоксидант, который в теории может служить как естественный осветлитель оттенка кожи. Но чтобы получить это преимущество от воды с лимоном, нужно выпить действительно очень много такого напитка (что уже может быть небезопасно и привести к тяжелым проблемам с кожей). Большая часть витамина С в лимоне находится в кожуре, и в питье она не употребляется.

Чем заменить воду с лимоном?

Здесь многое зависит от того, какие именно цели преследует каждый конкретный человек. Как уже описано выше, вода с лимоном не имеет особых противопоказаний, но и полезными свойствами не изобилует. Ее можно оставить в своем рационе для того, чтобы употреблять больше жидкости (если вкус обычной воды не устраивает) и чтобы получать витамин С.

Хорошим дополнением к такому напитку будет, если в стакан вы еще добавите ложку меда. Он обладает полезными свойствами и может служить заменой сахара в ежедневных напитках. Лучше всего пить такую воду не в горячем виде, а просто теплой. Однако даже с таким сладким перебарщивать не нужно.