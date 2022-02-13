Причины появления отеков и способы борьбы с ними самостоятельно

Всё, что нужно знать об избыточном накоплении жидкости в органах.

Справиться с отеками самостоятельно вполне возможно. Конечно, они могут быть симптомом каких-либо заболеваний, в таких случаях не обойтись без врачебной помощи. Но если отеки вызваны небольшими погрешностями в питании, то избавиться от них можно и в домашних условиях при помощи простых способов.

Что такое отек?

Отек — это внутритканевое скопление жидкости, которое приводит к увеличению частей тела. Обычно при слове «отек» мы представляем себе «мешки» под глазами по утрам. Но отеки могут быть также на разных частях тела и вызваны разного рода заболеваниями, а не только приемом большого количества воды.

Незамедлительно обратиться к врачу

В случае если вы обратили внимание, что отеки, появившиеся утром, не исчезают к вечеру, они не водянистые и подвижные, а достаточно плотные.

Они не ситуативно появились по понятной для вас причине.

Например, накануне вы ели соленую пищу, затем как следствие жажда — много выпито воды — отеки утром на лице.

Особенно опасны асимметричные отеки — отек одной ноги, например. В таких случаях необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Это может быть проявлением серьезной патологии и свидетельствовать о наличии тромба.

Обращайте внимание также на локализацию их появления. Отеки могут быть не только видимыми — на лице, конечностях, но и невидимыми глазу — на органах дыхания, например, как следствие аллергических реакций или осложнения заболеваний. Подобные случаи не требуют промедления, необходимо срочно обратиться к специалисту за медикаментозной помощью.

Так или иначе, какой бы ни была причина возникновения отеков, консультация со специалистом не будет лишней, дабы не пропустить возможные патологии и заболевания, требующие медицинского лечения и наблюдения.

Если отеки вы обнаружили утром после сна, а к вечеру они исчезли, вероятнее всего, они свидетельствуют о небольших погрешностях в питании.

Соответственно, откорректировав прием пищи и воды, можно избежать нежелательных последствий.

Пить или не пить?

О нормах потребления жидкости ведутся бесконечные споры как среди специалистов, так и среди обывателей. Кто-то рекомендует пить из расчета 30 мл на 1 кг веса тела, а кто-то не менее 2-3 литров в день. Кто-то намеренно ограничивает себя в употреблении жидкости, а кто-то готов литрами пить воду, даже когда не особо хочется.

Сколько воды нужно пить?

На самом деле можно достаточно просто рассчитать среднюю необходимую минимальную норму. Эта норма подходит для здорового взрослого среднестатистического человека.

Итак, все довольно просто. Чтобы знать, сколько нужно пить, нужно знать, сколько мы потребляем жидкости с пищей и сколько выделяем. Эти цифры должны быть равны.

Выделяем:

Через кожу 500 мл

Легкие 400 мл

Со стулом 200 мл

Через почки 500 мл

Потребляем:

С пищей (при нормальном питании) 800 мл

При оксигенации углеводов 300 мл

1600 — 1100 = 500 мл

Таким образом, здоровому человеку, чтобы погасить потери, необходимо выпивать не менее 500 мл в день, а более — по желанию. Организм наш достаточно сложно устроен, и при недостатке жидкости он будет нам сигнализировать. Ориентиром здесь будет чувство жажды.

Графин с водой.

Разумеется, есть случаи, когда в силу тех или иных заболеваний есть врачебные рекомендации по количеству потребляемой жидкости. Они могут отличаться от приведенной выше нормы.

Почему появляются отеки?

Соленая пища — увеличение концентрации натрия в организме вызывает чувство жажды, организму просто необходимо разбавить количество соли, соответственно, появляется чувство жажды.

Сладкая пища — не только потому, что сладости хочется запивать водой или они зачастую употребляются с чаем, кофе или соками. Но еще и потому, что при оксигенации* углеводы, из которых состоят лакомства, образуют в том числе воду. А это снова жидкость. (*Кислород обеспечивает окисление различных веществ (жиров, белков, углеводов), в результате которого наш организм получает энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности, а также участвует и в других важных биохимических процессах)

Избыточное количество жидкости само по себе — это уже причина отеков. Если мы пьем больше, чем требуется, то рискуем перегрузить почки и спровоцировать появление отеков. Помимо этого это может послужить причиной дальнейшей нехватки некоторых микроэлементов, например того же натрия, магния, кальция. Они попросту будут вымываться из организма. Закончится это может появлением судорог.

Нарушение режима сна

Режим сна и бодрствования — это важная привычка для нашего организма, как чистить зубы дважды в день. Медики рекомендуют спать не менее, но и не более 8 часов, ложась и просыпаясь примерно в одно и то же время.

Медики рекомендуют спать не менее, но и не более 8 часов, ложась и просыпаясь примерно в одно и то же время.

Засыпая позднее обычного, за полночь, да еще и с телефоном в руках, просматривая ленту социальных сетей, вы рискуете не только не выспаться, но и обнаружить в зеркале «мешки» под глазами утром.

За 1-2 часа до сна лучше хорошо проветрить помещение, воздух в нем должен быть чистым и влажным, а температура невысокой — это оптимальные условия для полноценного отдыха. И конечно, соответственно подобранная подушка — не слишком большая и не слишком маленькая.

Отсутствие двигательной активности

Тренировка в фитнес-клубе, прогулка на свежем воздухе, ступеньки вместо лифта — это очень простые, но вместе с тем очень действенные методы борьбы с отеками. Умеренная физическая активность не только заряжает энергией, но и помогает быстрее выводить лишнюю жидкость, улучшая обменные процессы.

Прогулка на воздухе.

Продолжительные поездки

Длительные поездки могут послужить причиной отеков.

В положении сидя мы нарушаем лимфоток и кровоток, немного сдавливая сосуды. Поэтому при возможности делайте остановки в длительном путешествии, чтобы немного пройтись и размяться.

Ношение неудобной и тесной одежды

Иногда одежда и обувь могут оказаться не только не очень комфортными, но и тесными. Если и в без того тесных джинсах, да еще и сидя за компьютером, провести весь рабочий день, то отеков не избежать. Старайтесь подбирать предметы гардероба, руководствуясь не только внешним видом вещей, но и удобством, это немаловажно.

Украшения — кольца, браслеты, наручные часы, не подходящие по размеру, могут доставить массу неудобств и нежелательных последствий.

Прием лекарств

Некоторые лекарственные средства могут спровоцировать задержку жидкости в организме, поэтому внимательно перед применением любого препарата, особенно если он не был назначен врачом, а принимается вами самостоятельно, ознакомьтесь не только с показаниями и противопоказаниями, но и с побочными эффектами.

Как избавиться от отеков самостоятельно?

В случае когда отеки не являются следствием какого-либо заболевания, а лишь результат погрешностей в питании, можно с ними справиться самостоятельно.

Самомассаж

Самомассаж.

При их появлении на лице, а чаще всего они возникают под глазами, можно прибегнуть к помощи самомассажа или гимнастики для мышц лица и шеи. Это улучшит кровоток и лимфоток.

Двигательная активность

Если же отекли ноги, то, лежа на спине, поднимите их на несколько минут для улучшения обратного тока в нижних конечностях.

При необходимости куда-либо отправиться пешком выбирайте удобную обувь. Если же вам предстоит длительная поездка, где придется долго сидеть, постарайтесь делать остановки, чтобы выйти и немного прогуляться.

Ведь любая двигательная активность поможет вам предотвратить возникновение отеков и справиться с уже появившимися.

Отрегулируйте режим сна и бодрствования

Полезные привычки бывает не просто формировать, особенно в реалиях современной действительности, когда темп жизни достаточно высокий, но они определенно приносят свои плоды.

Откорректируйте режим питания

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. И главное — ее прием не должен доставлять проблем организму в виде отеков.

Когда наш организм сигнализирует о какой-то неисправности, например, отеками, первое, что необходимо сделать, — это пересмотреть свой привычный режим, распорядок дня, образ жизни.

Часто именно здесь и кроется причина нежелательных проявлений, которых можно было бы легко избежать, изменив привычки.

Светлана Бутова