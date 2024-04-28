Дата выхода сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком: расписание релиза эпизодов

16 мая на платформе Okko стартует сериал «Калимба», режиссером которого выступил Нурбек Эген («Переговорщик»).

По сюжету проекта амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит далекий от профессиональной этики психологический эксперимент: под ложным предлогом Мещерский запирает в подвале жертв вместе с их обидчиками. Зачем он это делает — загадка, однако последующее расследование поможет найти ответ на этот вопрос.

В сериале снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев и Джал Ибрагимов.

Расписание релиза эпизодов сериала «Калимба»