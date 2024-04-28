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Калимба сериал 2024: дата выхода серий и трейлер, актеры, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:25

1 мин.

Дата выхода сериала «Калимба» с Федором Бондарчуком: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Калимба»
Фото Кадр из сериала «Калимба»
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16 мая на платформе Okko стартует сериал «Калимба», режиссером которого выступил Нурбек Эген («Переговорщик»).

По сюжету проекта амбициозный профессор психиатрии Виктор Мещерский проводит далекий от профессиональной этики психологический эксперимент: под ложным предлогом Мещерский запирает в подвале жертв вместе с их обидчиками. Зачем он это делает — загадка, однако последующее расследование поможет найти ответ на этот вопрос.

В сериале снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев и Джал Ибрагимов.

Расписание релиза эпизодов сериала «Калимба»

1 серия 16 мая
2 серия 16 мая
3 серия 23 мая
4 серия 30 мая
5 серия 6 июня
6 серия 13 июня
7 серия 20 июня
8 серия 27 июня
Дядя Леша, 2024. Дата выхода сериала «Дядя Леша»: расписание релиза эпизодов

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