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Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль

Валентина Глазко
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Безалкогольное пиво.
Фото Unsplash
Как получают безалкогольное пиво.
Есть ли польза от безалкогольного пива.
Когда можно садиться за руль.
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Безалкогольное пиво: химический состав, процесс изготовления, кому разрешено пить.

Многие ошибочно считают, что в безалкогольном пиве 0% спирта, ведь так пишут на этикетках производители. Из-за чего водители думают, что, выпив, можно сразу садиться за руль. Но полностью убрать спирт при производстве безалкогольного пива невозможно. В материале расскажем, можно ли употреблять безалкогольное пиво за рулем.

Безалкогольное пиво зародилось в Америке в 1919-м после введения «сухого закона». Статья в Конституции накладывала запрет на продажу алкогольных напитков, в составе которых спирта больше чем 1,28%. Так производители спасали свое финансовое положение, снижая содержание спирта в пиве. Когда 1933-м все же легализовали напитки с содержанием этанола 3,2%, поправку в закон отменили. Но потребители привыкли уже к безалкогольному пиву, его популярность подскочила в 70-х годах в Европе и Америке из-за технического прогресса, в результате которого многие успели обзавестись автомобилями.

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Химический состав

Энергетическая ценность безалкогольного пива — от 26 до 29 ккал на 100 г. Также в составе есть сахара — 6,1 г на 100 мл и углеводы — 4,7 г на 100 г.

Данный напиток содержит витамины группы В, калий, кремний и магний.

Состав безалкогольного пива:

· Вода

· Этанол (спирт)

· Мальтоза

· Дрожжи

· Хмель

· Ячменный или пшеничный солод

Некоторые производители в качестве дополнительных веществ добавляют пищевые ароматизаторы, фруктозу и красители.

Процесс изготовления

Полностью убрать спирт при производстве безалкогольного пива нереально, ведь оно производится по той же схеме, что и обычное, лишь на последнем этапе его либо выпаривают, либо очищают через фильтр.

Как получают безалкогольное пиво.
Как получают безалкогольное пиво.

При температуре около восьми градусов происходит сбраживание сусла дрожжами до получения 0,5% этилового спирта. Затем сбраживание прерывают либо пастеризацией (нагревание дрожжей на раннем этапе, из-за которого дрожжи погибают, а брожение останавливается), либо отфильтровкой дрожжей, либо захолаживанием. Некоторые производители используют специальные дрожжи, которые в первое время не сбраживают мальтозную патоку в этанол, они перерабатывают компоненты сусла. Такой вариант достаточно редкий, потому что он приобретает сладкий вкус, и совсем не похож на классический.

К современным, но дорогостоящим способам получения безалкогольного пива относятся мембранные техники. Которые за счет фильтров с мельчайшими мембранами убирают алкоголь из напитка. Через мембраны попадают новые молекулы, создающие одинаковую концентрацию спирта по две стороны. Данный физико-химический процесс происходит беспрерывно, пока не получится необходимый процент алкоголя. Плюс данного варианта — пиво не проходит термообработку, тем самым сохраняет агрегатное состояние и вкусоароматические свойства.

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Кому разрешено пить безалкогольное пиво

Важно отметить, что данное пиво запрещено для употребления детям, беременным и кормящим. В первую очередь из-за алкоголя в составе, пусть и в маленьком количестве. Также вред наносят ароматизаторы и консерванты, которые могут спровоцировать развитие у плода врожденных аномалий. А для детей алкоголь является токсичным.

Есть ли польза от безалкогольного пива.
Есть ли польза от безалкогольного пива.

Не рекомендовано пиво и при употреблении антибиотиков, так как спиртосодержащие напитки тормозят продуцирование организмом ферментов, необходимых для расщепления антибиотиков. Как итог — снижается эффективность их лекарственных свойств, а также замедляется вывод из организма антибиотика.

Можно ли пить за рулем?

Как правило, безалкогольное пиво содержит не более 0,5% спирта, то есть 2,25 мл (чайная ложка) чистого спирта. Отметим, что в квасе больше. После употребления одной банки безалкогольного пива количество промилле в крови составит около 0,04. Разрешенная норма алкоголя равна 0,35 промилле. Таким образом, употребление нескольких бутылок не лишит вас прав. Для сравнения — 0,3 промилле равняется выпитым 50 г водки, 200 г вина или 500 г пива на среднего мужчину 80 кг.

Стоит отметить, что опьянение может возникнуть даже от употребления кисломолочных (кумыс, сыворотка) продуктов, конфет с коньяком, лекарств со спиртом (сиропы), варенья, переспелых бананов и т. д.

Это важно учесть, если вы употребили безалкогольное пиво, за сутки съели что-то из данного списка, тогда уровень алкоголя в крови будет выше, что может привести к проблемам с ГИБДД.

Когда можно садиться за руль.
Когда можно садиться за руль.

Наркологами было выведено правило — после употребления безалкогольного пива подождите 15 минут, и только после этого можно садиться за руль. За это время выветрится запах, и прибор уже не сможет увидеть алкоголь. Это относится к одной банке пива, если выпили больше, то время, соответственно, необходимо увеличить. Несколько литров — два или три часа.

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