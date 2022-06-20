Безалкогольное пиво. Сколько можно выпить, чтобы сесть за руль

Безалкогольное пиво: химический состав, процесс изготовления, кому разрешено пить.

Многие ошибочно считают, что в безалкогольном пиве 0% спирта, ведь так пишут на этикетках производители. Из-за чего водители думают, что, выпив, можно сразу садиться за руль. Но полностью убрать спирт при производстве безалкогольного пива невозможно. В материале расскажем, можно ли употреблять безалкогольное пиво за рулем.

Безалкогольное пиво зародилось в Америке в 1919-м после введения «сухого закона». Статья в Конституции накладывала запрет на продажу алкогольных напитков, в составе которых спирта больше чем 1,28%. Так производители спасали свое финансовое положение, снижая содержание спирта в пиве. Когда 1933-м все же легализовали напитки с содержанием этанола 3,2%, поправку в закон отменили. Но потребители привыкли уже к безалкогольному пиву, его популярность подскочила в 70-х годах в Европе и Америке из-за технического прогресса, в результате которого многие успели обзавестись автомобилями.

Химический состав

Энергетическая ценность безалкогольного пива — от 26 до 29 ккал на 100 г. Также в составе есть сахара — 6,1 г на 100 мл и углеводы — 4,7 г на 100 г.

Данный напиток содержит витамины группы В, калий, кремний и магний.

Состав безалкогольного пива:

· Вода

· Этанол (спирт)

· Мальтоза

· Дрожжи

· Хмель

· Ячменный или пшеничный солод

Некоторые производители в качестве дополнительных веществ добавляют пищевые ароматизаторы, фруктозу и красители.

Процесс изготовления

Полностью убрать спирт при производстве безалкогольного пива нереально, ведь оно производится по той же схеме, что и обычное, лишь на последнем этапе его либо выпаривают, либо очищают через фильтр.

Как получают безалкогольное пиво.

При температуре около восьми градусов происходит сбраживание сусла дрожжами до получения 0,5% этилового спирта. Затем сбраживание прерывают либо пастеризацией (нагревание дрожжей на раннем этапе, из-за которого дрожжи погибают, а брожение останавливается), либо отфильтровкой дрожжей, либо захолаживанием. Некоторые производители используют специальные дрожжи, которые в первое время не сбраживают мальтозную патоку в этанол, они перерабатывают компоненты сусла. Такой вариант достаточно редкий, потому что он приобретает сладкий вкус, и совсем не похож на классический.

К современным, но дорогостоящим способам получения безалкогольного пива относятся мембранные техники. Которые за счет фильтров с мельчайшими мембранами убирают алкоголь из напитка. Через мембраны попадают новые молекулы, создающие одинаковую концентрацию спирта по две стороны. Данный физико-химический процесс происходит беспрерывно, пока не получится необходимый процент алкоголя. Плюс данного варианта — пиво не проходит термообработку, тем самым сохраняет агрегатное состояние и вкусоароматические свойства.

Кому разрешено пить безалкогольное пиво

Важно отметить, что данное пиво запрещено для употребления детям, беременным и кормящим. В первую очередь из-за алкоголя в составе, пусть и в маленьком количестве. Также вред наносят ароматизаторы и консерванты, которые могут спровоцировать развитие у плода врожденных аномалий. А для детей алкоголь является токсичным.

Есть ли польза от безалкогольного пива.

Не рекомендовано пиво и при употреблении антибиотиков, так как спиртосодержащие напитки тормозят продуцирование организмом ферментов, необходимых для расщепления антибиотиков. Как итог — снижается эффективность их лекарственных свойств, а также замедляется вывод из организма антибиотика.

Можно ли пить за рулем?

Как правило, безалкогольное пиво содержит не более 0,5% спирта, то есть 2,25 мл (чайная ложка) чистого спирта. Отметим, что в квасе больше. После употребления одной банки безалкогольного пива количество промилле в крови составит около 0,04. Разрешенная норма алкоголя равна 0,35 промилле. Таким образом, употребление нескольких бутылок не лишит вас прав. Для сравнения — 0,3 промилле равняется выпитым 50 г водки, 200 г вина или 500 г пива на среднего мужчину 80 кг.

Стоит отметить, что опьянение может возникнуть даже от употребления кисломолочных (кумыс, сыворотка) продуктов, конфет с коньяком, лекарств со спиртом (сиропы), варенья, переспелых бананов и т. д.

Это важно учесть, если вы употребили безалкогольное пиво, за сутки съели что-то из данного списка, тогда уровень алкоголя в крови будет выше, что может привести к проблемам с ГИБДД.

Когда можно садиться за руль.

Наркологами было выведено правило — после употребления безалкогольного пива подождите 15 минут, и только после этого можно садиться за руль. За это время выветрится запах, и прибор уже не сможет увидеть алкоголь. Это относится к одной банке пива, если выпили больше, то время, соответственно, необходимо увеличить. Несколько литров — два или три часа.