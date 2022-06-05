Солнечный ожог: причины, лечение и профилактика

Расскажем о последствиях пребывания на солнце.

Солнечный ожог возникает в ходе повреждения кожи ультрафиолетовым излучением. Механизм его развития несколько отличается от термического ожога. В некоторых случаях страдают не только кожные покровы, но еще и органы зрения.

У обладателей светлого типа кожи подобное проявление может возникнуть уже через 20-30 минут пребывания на солнце. Человек, имеющий более темную кожу, менее подвержен поражению эпидермиса в схожих условиях. Но воздействие прямых солнечных лучей и несоблюдение мер безопасности нахождения на улице в жаркую погоду негативно влияет на любой тип кожи.

Во время пребывания на солнце в организме человека вырабатывается меланин. Количество его генетически обусловлено. Для кого-то отдых на свежем воздухе в жаркий день обернется загаром, а для кого-то — ожогом. Для людей, у которых снижено количество меланина, нахождение на пляже, купание в водоемах без защиты кожи и посещение солярия может привести к болезненным проявлениям.

«Раньше мы довольно легкомысленно относились к солнечным ожогам, помогая себе нанесением молочных продуктов. В настоящее время становится очевидно, что это повреждение кожи требует более внимательного подхода», — комментирует врач Елена Титаренко.

Факторы, которые повышают риск появления солнечных ожогов

Наличие определенных факторов способно увеличить возможность получения солнечного ожога.

1. Генетическая предрасположенность.

2. Длительное пребывание под открытым небом в теплое время года.

3. Купание в водоемах увеличивает риск получения ожогов. Капли воды на теле выполняют роль линзы. Поверхность воды зеркально отражает солнечный свет.

4. Употребление алкоголя во время отдыха на природе, пребывания на солнце.

5. Прием некоторых лекарственных препаратов повышает чувствительность кожи к ультрафиолету. Например, антибиотики и диуретики могут вызвать подобную реакцию.

Ошибочно полагать, что получить солнечный ожог можно только в ясную погоду. Ультрафиолетовое излучение способно повредить кожные покровы даже в пасмурный день.

Признаки и степени солнечного ожога

В зависимости от клинической картины различают две основные степени солнечных ожогов. Зачастую характерные признаки появляются уже через полчаса пребывания на солнце, иногда в течение первых суток. Тяжесть симптоматики влияет на тактику лечения. В некоторых случаях достаточно домашнего наблюдения, а в некоторых потребуется дополнительная медикаментозная помощь.

Солнечный ожог.

Первая степень

В случае получения первой степени солнечного ожога поражается верхний слой кожи — эпидермис.

1. Гиперемия участков тела, которые не были защищены от воздействия солнечных лучей.

2. Появляется местная гипертермия. Пораженная кожа теплая при прикосновении. Также возможно повышение общей температуры тела.

3. Возникает чувство стянутости и ощущение сухости кожи.

4. В месте ожога появляется отечность.

5. Вероятно проявление таких симптомов, как общая утомляемость, слабость и недомогание.

6. Головная боль.

7. Тошнота.

8. Возникновение везикул — пузырей небольшого диаметра, наполненных жидкостью.

9. Через несколько дней после получения солнечного ожога возможно появление шелушения верхнего слоя кожи.

При правильном подходе в оказании первой помощи последствия солнечного ожога пройдут безболезненно, не оставив заметных следов на коже. На полное восстановление потребуется не менее одной-двух недель.

Вторая степень

Для солнечного ожога второй степени характерно поражение не только наружного слоя кожи, но и более глубоко лежащих тканей. Страдает дермальный слой кожи, на восстановление которого потребуется больше времени.

1. Ярко выраженная гиперемия пораженного участка тела.

2. Острый болевой синдром в покое и при пальпации.

3. Повышение температуры тела.

4. Отек.

5. Образование пузырей большего диаметра, чем при первой степени, на значительной площади кожных покровов.

На лечение ожога второй степени потребуется несколько недель. В случае отсутствия улучшения состояния необходимо незамедлительно обратиться за медикаментозной помощью. При появлении осложнений, присоединении бактериальной инфекции и значительном поражении площади тела может потребоваться лечение в условиях стационара.

Тепловой удар

Необходимо обратиться за неотложной помощью к специалистам, если вы обнаружили у себя или близких признаки теплового удара.

1. Повышение температуры тела.

2. Чувство озноба.

3. Головная боль.

4. Потемнение в глазах, головокружение.

5. Тошнота, рвота.

6. Мышечные спазмы, судороги.

7. Спутанность сознания, невнятная речь.

8. Учащенное дыхание и пульс.

Симптоматика солнечного ожога и теплового удара может проявляться одновременно. Такого рода ожог возникает в результате воздействия ультрафиолетовых лучей. Тепловой удар появляется из-за высокой температуры внешней среды.

Первая помощь при солнечном ожоге

В превалирующем большинстве случаев лечение ожогов осуществляется в домашних условиях самостоятельно. В случае своевременного оказания первой помощи и правильной тактики лечения кожа быстро восстановится. После этапа регенерации не останется следов от ожогов. Поэтому первые мероприятия по оказанию помощи следует предпринять незамедлительно.

Оцените свое состояние. Вызовите бригаду скорой помощи, если чувствуете тошноту, сильную головную боль, головокружение. Возможно, это признаки теплового удара.

В случае если общее состояние организма удовлетворительное, следует уделить внимание кожным покровам для их скорейшего восстановления.

1. Необходимо покинуть солнечное место и найти более прохладное. Подойдёт тень деревьев, навес, помещение.

2. Принять прохладный душ. Эта мера позволит охладить перегретую на солнце кожу. Не используйте мыло, гель и другие средства для купания. Вещества, содержащиеся в них, могут негативно воздействовать на поврежденный эпидермис. После обливания водой не трите кожу полотенцем, а просто промокните, чтобы дополнительно не травмировать механически.

3. Для снятия болевого синдрома можно принять нестероидный противовоспалительный препарат. В этом случае следует проконсультироваться с медицинским сотрудником. Если вы находитесь на пляже, обратитесь в медицинский пункт в зоне отдыха.

4. Также следует проконсультироваться с врачом по поводу средств, которые можно наносить на кожу в случае солнечного ожога. Важно не допустить присоединения бактериальной инфекции, особенно в случае образования пузырей на коже.

5. Потребуется обильное питье. Вода должна быть не горячей, но и не слишком холодной. Подойдёт минеральная вода или обычная питьевая. Таким образом вы предотвратите обезвоживание организма.

6. Примите антигистаминный препарат, это позволит снять небольшой отек тканей.

7. Носите одежду, которая будет защищать пораженную кожу весь период восстановления. Отдавайте предпочтение свободному покрою. Плотно прилегающая к телу одежда может нарушить процесс регенерации тканей.

Что нельзя делать при солнечных ожогах

Для того чтобы снизить риск возникновения осложнений, следует придерживаться простых рекомендаций.

1. Не нужно смазывать кожу, поврежденную ультрафиолетом, кубиками льда. Эта манипуляция может усугубить ситуацию и затянуть период восстановления. Есть вероятность возникновения заметных дефектов на коже — следов от ожога.

2. Во время купания в душе нельзя пользоваться мочалкой, чтобы не поцарапать и без того поврежденную кожу. Также стоит отказаться от применения скраба для тела.

3. Исключите попадание на поврежденную кожу веществ, содержащих спирт. Это способствует дегидратации и может вызвать химический ожог.

4. Не наносите на кожу в период заживления жирные масла, кремы. Эти средства создают пленку на поверхности тела, препятствуя дыхательной функции кожи.

5. Прокалывание пузырей может привести к присоединению бактериальной инфекции. Вскрывать их самостоятельно нельзя.

6. Злоупотребление алкогольными напитками, кофе, чаем способствует обезвоживанию.

7. В течение периода заживления кожи не рекомендуется загорать. Избегайте пребывания на солнце до полного восстановления кожных покровов.

8. Не удаляйте кожу, которая шелушится. Это может повредить здоровый слой кожи.

Профилактика солнечных ожогов

Профилактика солнечных ожогов.

1. Используйте солнцезащитный крем с SPF 30 и выше. Если планируете купаться в море, применяйте водостойкий вид средства от загара.

2. Шляпа с широкими полями поможет защитить голову, шею, лицо от воздействия солнечных лучей.

3. Находитесь в тени, особенно в жаркие часы.

4. Носите солнцезащитные очки. Они помогут защитить глаза от влияния ультрафиолета, который небезопасен для органов зрения. Солнечный ожог глаз сопровождается «снежной слепотой». Глаза краснеют, воспаляются, слезятся, чешутся. Зрение становится нечетким, наблюдается повышение чувствительности к свету.

5. МЧС России не рекомендует загорать в жаркую погоду. Самое вредное солнце — полуденное. Оптимальным является время до 11 часов утра и после 17 часов дня.