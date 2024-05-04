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Нарколог назвал наиболее безопасный для печени алкоголь
Питание и еда

Сегодня, 16:20

1 мин.

Нарколог назвал наиболее безопасный для печени алкоголь

Мария Маковей
Автор
Разный алкоголь
Фото VadimZakirov/istockphoto.com
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Психиатр-нарколог Руслан Исаев считает, что любой алкоголь в любых дозах вредит всему организму, а особенно печени. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.ru».

«Если попробовать расставить виды крепких алкогольных напитков от опасных до наиболее опасных, то на первое место можно поместить ром, который содержит цинк, калий, фосфор и воздействует на печень чуть менее агрессивно», — отметил доктор.

Кроме того, эксперт выделил самые опасные для организма алкогольные напитки. На первом месте находится коньяк. Из-за долгого хранения в нем выделяется очень много вредных веществ. Средний уровень опасности — у водки.

Также скрытую угрозу имеют пиво и коктейли. Потому что из-за низкого содержания этанола они не дают быстрого опьянения и в связи с этим люди их пьют в огромных количествах, что наносит еще больший вред.

Нарколог добавил, что длительное алкогольное повреждение печени приводит к развитию гепатита, фиброза и цирроза печени.

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