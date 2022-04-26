Судороги в ногах: причины, симптомы и профилактика
Судороги могут сопровождаться сильной болью. В некоторых случаях это безвредно для организма. Но бывает так, что подобные проявления являются симптомом серьезных заболеваний. В ночное время судороги способны нарушить сон. Иногда они представляют угрозу жизни человека, если, например, это произошло во время плавания.
Мышцы человека в норме находятся в тонусе. Мы двигаемся и сохраняем активность. Сокращение мышечных волокон обеспечивает функционирование внутренних органов и систем. Но иногда возникает непроизвольное сокращение. Подобного рода спазмы могут охватывать практически любую мышцу тела человека. Чаще всего судороги бывают в ногах. Около 80 % судорог поражают стопы и икроножные мышцы.
Виды судорог
По характеру:
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тонические — сильное мышечное напряжение, в ходе которого человек «застывает» в неестественной позе;
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клонические — ритмичные подергивания мышц, такие как тик;
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тонико-клонические и клонико-тонические судороги характерны для такого заболевания, как эпилепсия.
По распространенности:
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местные — сокращение отдельных мышц;
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генерализованные судороги — спазм нескольких групп мышц.
По механизму развития:
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судороги вследствие дефицита микроэлементов;
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спазмы из-за инфекционных заболеваний;
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сведение мышц в результате недостаточного кровоснабжения;
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судороги в результате интоксикации
-
судорожный синдром, вызванный болезнями нервной системы.
Симптомы судорог
Судорожный приступ не проходит незамеченным. Он сопровождается рядом характерных симптомов.
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Мышечным спазмам иногда предшествует онемение или покалывание, особенно в результате длительного пребывания в статичной позе.
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Судороги сопровождаются ярко выраженным болевым синдромом.
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Пораженная мышца становится плотной при пальпации.
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Часть тела, охваченная спазмом, не может функционировать как прежде.
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На месте судороги может появиться отек или покраснение кожи.
Причины возникновения судорог в ногах
От этиологии появления судорог зависит, насколько они опасны для здоровья человека. На основании причин возникновения спазмов, принимается решение о том, нужно ли медикаментозное лечение или нет. Это могут быть неприятные, но безобидные проявления, не требующие врачебного наблюдения.
Что вызывает судороги в ногах:
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Нарушение кровообращения в результате длительного статичного положения тела.
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Отсутствие разминки перед интенсивной тренировкой. Из-за этого мышцы чрезмерно перенапрягаются. Это может вызвать судороги.
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Ношение неудобной обуви, в том числе на высоком каблуке или на очень тонкой подошве.
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Обезвоживание, вызванное потерей жидкости в результате диареи и многократной рвоты. Также оно может возникнуть из-за длительного пребывания на солнце и нарушения питьевого режима.
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При изменении принципов правильного питания организм не получает необходимых минералов. Диеты могут оказать негативное воздействие на самочувствие человека. В ходе ограничения питания организм лишается калия, кальция и магния. Нехватка этих элементов вызывает спазмы в мышцах.
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Частые стрессовые ситуации могут послужить причиной появления судорог. В некоторых случаях за этими проявлениями кроются неврологические заболевания, из-за которых человек находится в постоянном напряжении.
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В период беременности причиной судорог может оказаться нехватка микро- и макроэлементов. Также на поздних сроках сосуды будущей матери подвержены большой нагрузке. Из-за размеров плода они могут быть частично пережаты, поэтому нарушается их кровоснабжение. Это способствует появлению спазмов в мышцах.
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Для некоторых заболеваний характерны судороги. Сахарный диабет и другие эндокринные нарушения сопровождаются подобными спазмами. Эпилепсия тоже является примером недуга с подобными симптомами.
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Чрезмерное употребление алкогольных напитков негативно влияет на здоровье в целом и может послужить пусковым механизмом для появления судорог.
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Железодефицитная анемия сопровождается низким уровнем гемоглобина. Заболевание проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью. Один из симптомов нехватки железа — мышечные спазмы.
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В ходе применения лекарственных веществ на постоянной основе изменяется усвоение микроэлементов. Такие препараты, как диуретики способны провоцировать появление судорог. С выведением лишней жидкости происходит потеря ценных для организма веществ. Перед приемом медицинских препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
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Частое употребление кофе, чая и других кофеиносодержащих напитков.
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Переохлаждение способно стать причиной судорог. Это представляет опасность во время плавания. Любителям купания в холодной воде стоит быть особенно внимательными.
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Инфекционные заболевания, для острой фазы которых характерно повышение температуры, сильное потоотделение, диарея и рвота. У детей раннего возраста гипертермия часто сопровождается судорогами.
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Генетическая предрасположенность может быть причиной судорожной активности.
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Мышечные судороги во время тренировочного процесса обусловлены повышенной нагрузкой. Также при активной физической деятельности может произойти обезвоживание организма. Это происходит из-за нарушения питьевого режима и потери жидкости с потом.
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Бывает, что мышцы сводит в ночное время в период сна. Зачастую это вызвано положением тела. В неудобной позе для сна одни мышцы расслаблены, а другие в это время принимают на себя основную нагрузку.
Не всегда факторы, способствующие появлению мышечных спазмов бывают очевидны. Точная причина возникновения судорог в большинстве случаев неизвестна. В проблеме поможет разобраться врач-терапевт. При необходимости будут назначены лабораторные исследования. В зависимости от их результатов и собранного анамнеза врач может направить пациента к другим специалистам для консультации. Эндокринолог, флеболог и другие узкие специалисты совместно с терапевтом помогут взять ситуацию под контроль и не допустить усугубления проблемы.
Профилактика судорог в ногах
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Избегайте переохлаждения. Если приняли решение заниматься закаливанием, не спешите в этом процессе. Постепенно понижайте температуру воздуха в помещении, чаще проветривайте его. Оставляйте форточку приоткрытой на время сна. Контакт с холодной водой начните с обтираний. Принимая контрастный душ, не снижайте резко температуру воды. Формирование привычки закаливаться должно происходить поэтапно и без вреда для здоровья.
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Употребляйте достаточное количество воды, руководствуясь чувством жажды. Много выпитой жидкости способствует появлению отеков. При этом ее недостаток, особенно в жаркий период, негативно сказывается на водно-солевом балансе и может привести к появлению судорог.
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Полноценное питание обеспечивает организм энергией, необходимыми витаминами и минералами. Молочные продукты богаты кальцием, овощи, сухофрукты и орехи — калием и магнием, важными для нормальной работы всех систем организма. Недостаточное потребление этих элементов может стать причиной непроизвольного сокращения мышц.
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Ведите активный образ жизни, регулярно выполняя физические упражнения. Не пренебрегайте разминкой перед тренировочным процессом, чтобы тело было достаточно подготовлено к нагрузке. В таком случае снижается риск получения травм и появления мышечных спазмов.
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Любые принимаемые препараты должны быть назначены врачом. Не допускайте самолечения. Перед употреблением добавок также проконсультируйтесь со специалистом, пройдите необходимые лабораторные исследования.
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Из привычного рациона питания следует исключить сладкие газированные напитки. Высокое содержание сахара в них негативно влияет на пищеварительную систему людей, имеющих хронические заболевания. Такого рода напитки обладают мочегонным эффектом, что способствует потере минералов.
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Диуретическое влияние на организм оказывает чрезмерное употребление алкоголя. Частое распитие подобных напитков может стать причиной возникновения судорог.
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Позаботьтесь о том, чтобы ваша обувь не только подходила по размеру, но и была удобна. Если вам довольно много приходится ходить, стоять на рабочем месте или вы любите длительные прогулки, надевайте комфортную обувь.
Прогулки на свежем воздухе, зарядка по утрам, самомассаж — те минимальные вложения в изменение качества жизни, которые может себе позволить каждый. Это не требует много сил и незатратно. При этом служит профилактикой появления мышечного напряжения, которое ведет к судорогам.
Когда нужно обратиться к врачу
Судороги могут оказаться симптомом различных заболеваний. В некоторых случаях они свидетельствуют о серьезных нарушениях в организме.
Обратитесь к врачу, если:
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судороги случаются часто;
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длительность приступа увеличивается;
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непроизвольные мышечные сокращения вызывают сильную боль, которая не проходит после снятия спазма;
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в области судороги кожа меняет цвет;
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на месте локализации спазма появился отек;
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появилась сильно выраженная мышечная слабость.
Некоторые группы людей наиболее подвержены появлению судорог:
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спортсмены;
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беременные женщины;
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пожилые люди;
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дети раннего возраста.
Единичный случай возникновения судорог, как правило, не представляет серьезной опасности. Однако они могут быть проявлением ряда заболеваний. Установить точную причину и помочь справиться с мышечными спазмами поможет врач.
Первая помощь при судорогах
Принцип снятия судороги заключается в снижении напряжения в спазмированной мышце.
Как справиться со спазмом самостоятельно.
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В случае, когда свело стопу или икроножные мышцы, следует растянуть эту область. Для этого потяните стопу на себя и удержите положение на несколько секунд.
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Один из способов избавления от судороги — массаж. Разминать группу мышц можно во время спазма. Массаж способствует расслаблению пораженной зоны.
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Нередко судорожная активность сопровождается болевым синдромом. Для того чтобы его купировать, используются нестероидные противовоспалительные препараты.
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Теплый душ поможет расслабить мышцы после судороги и снять чрезмерное напряжение.
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Посещение таких занятий, как йога, и тренировок, направленных на развитие гибкости, делает мышцы более эластичными.
Судороги как признак эпилепсии
Появление судорог характерно для эпилепсии. Факторов, провоцирующих болезнь, достаточно много. Травмы мозга, неврологические заболевания и многие другие причины могут послужить пусковым механизмом для развития недуга. Судорожные приступы у больных эпилепсией, как правило, начинаются внезапно. Появляется выраженная слабость, человек не может устоять на ногах, теряет сознание. Судороги охватывают несколько групп мышц, иногда все тело.
Первая помощь при эпилепсии:
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вызвать «Скорую помощь»;
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уложить больного на спину;
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положить под голову какие-либо мягкие предметы (подушка, плед, куртка — то, что есть под рукой);
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повернуть голову набок;
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если челюсти не зажаты из-за судороги, то между ними вставить полотенце или тканевый жгут, чтобы во время приступа человек не прикусил себе язык;
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не нужно пытаться напоить пострадавшего или дать ему какие-либо медикаменты.
До прибытия медицинских работников необходимо помочь человеку перенести судорожный припадок, не навредив себе.