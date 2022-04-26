Судороги в ногах: причины, симптомы и профилактика

Названы причины возникновения судорог и методы борьбы с ними

Судорога — непроизвольное сокращение мышц. Это неприятно и доставляет массу неудобств.

Судороги могут сопровождаться сильной болью. В некоторых случаях это безвредно для организма. Но бывает так, что подобные проявления являются симптомом серьезных заболеваний. В ночное время судороги способны нарушить сон. Иногда они представляют угрозу жизни человека, если, например, это произошло во время плавания.

Мышцы человека в норме находятся в тонусе. Мы двигаемся и сохраняем активность. Сокращение мышечных волокон обеспечивает функционирование внутренних органов и систем. Но иногда возникает непроизвольное сокращение. Подобного рода спазмы могут охватывать практически любую мышцу тела человека. Чаще всего судороги бывают в ногах. Около 80 % судорог поражают стопы и икроножные мышцы.

Виды судорог

По характеру:

тонические — сильное мышечное напряжение, в ходе которого человек «застывает» в неестественной позе;

клонические — ритмичные подергивания мышц, такие как тик;

тонико-клонические и клонико-тонические судороги характерны для такого заболевания, как эпилепсия.

По распространенности:

местные — сокращение отдельных мышц;

генерализованные судороги — спазм нескольких групп мышц.

По механизму развития:

судороги вследствие дефицита микроэлементов;

спазмы из-за инфекционных заболеваний;

сведение мышц в результате недостаточного кровоснабжения;

судороги в результате интоксикации

судорожный синдром, вызванный болезнями нервной системы.

Симптомы судорог

Судорожный приступ не проходит незамеченным. Он сопровождается рядом характерных симптомов.

Мышечным спазмам иногда предшествует онемение или покалывание, особенно в результате длительного пребывания в статичной позе. Судороги сопровождаются ярко выраженным болевым синдромом. Пораженная мышца становится плотной при пальпации. Часть тела, охваченная спазмом, не может функционировать как прежде. На месте судороги может появиться отек или покраснение кожи.

Судороги в ногах. Фото Global Look Press

Причины возникновения судорог в ногах

От этиологии появления судорог зависит, насколько они опасны для здоровья человека. На основании причин возникновения спазмов, принимается решение о том, нужно ли медикаментозное лечение или нет. Это могут быть неприятные, но безобидные проявления, не требующие врачебного наблюдения.

Что вызывает судороги в ногах:

Нарушение кровообращения в результате длительного статичного положения тела. Отсутствие разминки перед интенсивной тренировкой. Из-за этого мышцы чрезмерно перенапрягаются. Это может вызвать судороги. Ношение неудобной обуви, в том числе на высоком каблуке или на очень тонкой подошве. Обезвоживание, вызванное потерей жидкости в результате диареи и многократной рвоты. Также оно может возникнуть из-за длительного пребывания на солнце и нарушения питьевого режима. При изменении принципов правильного питания организм не получает необходимых минералов. Диеты могут оказать негативное воздействие на самочувствие человека. В ходе ограничения питания организм лишается калия, кальция и магния. Нехватка этих элементов вызывает спазмы в мышцах. Частые стрессовые ситуации могут послужить причиной появления судорог. В некоторых случаях за этими проявлениями кроются неврологические заболевания, из-за которых человек находится в постоянном напряжении. В период беременности причиной судорог может оказаться нехватка микро- и макроэлементов. Также на поздних сроках сосуды будущей матери подвержены большой нагрузке. Из-за размеров плода они могут быть частично пережаты, поэтому нарушается их кровоснабжение. Это способствует появлению спазмов в мышцах. Для некоторых заболеваний характерны судороги. Сахарный диабет и другие эндокринные нарушения сопровождаются подобными спазмами. Эпилепсия тоже является примером недуга с подобными симптомами. Чрезмерное употребление алкогольных напитков негативно влияет на здоровье в целом и может послужить пусковым механизмом для появления судорог. Железодефицитная анемия сопровождается низким уровнем гемоглобина. Заболевание проявляется общей слабостью, повышенной утомляемостью. Один из симптомов нехватки железа — мышечные спазмы. В ходе применения лекарственных веществ на постоянной основе изменяется усвоение микроэлементов. Такие препараты, как диуретики способны провоцировать появление судорог. С выведением лишней жидкости происходит потеря ценных для организма веществ. Перед приемом медицинских препаратов обязательно проконсультируйтесь с врачом. Частое употребление кофе, чая и других кофеиносодержащих напитков. Переохлаждение способно стать причиной судорог. Это представляет опасность во время плавания. Любителям купания в холодной воде стоит быть особенно внимательными. Инфекционные заболевания, для острой фазы которых характерно повышение температуры, сильное потоотделение, диарея и рвота. У детей раннего возраста гипертермия часто сопровождается судорогами. Генетическая предрасположенность может быть причиной судорожной активности. Мышечные судороги во время тренировочного процесса обусловлены повышенной нагрузкой. Также при активной физической деятельности может произойти обезвоживание организма. Это происходит из-за нарушения питьевого режима и потери жидкости с потом. Бывает, что мышцы сводит в ночное время в период сна. Зачастую это вызвано положением тела. В неудобной позе для сна одни мышцы расслаблены, а другие в это время принимают на себя основную нагрузку.

Не всегда факторы, способствующие появлению мышечных спазмов бывают очевидны. Точная причина возникновения судорог в большинстве случаев неизвестна. В проблеме поможет разобраться врач-терапевт. При необходимости будут назначены лабораторные исследования. В зависимости от их результатов и собранного анамнеза врач может направить пациента к другим специалистам для консультации. Эндокринолог, флеболог и другие узкие специалисты совместно с терапевтом помогут взять ситуацию под контроль и не допустить усугубления проблемы.

Активный образ жизни помогает избавиться от судорог. Фото Global Look Press

Профилактика судорог в ногах

Избегайте переохлаждения. Если приняли решение заниматься закаливанием, не спешите в этом процессе. Постепенно понижайте температуру воздуха в помещении, чаще проветривайте его. Оставляйте форточку приоткрытой на время сна. Контакт с холодной водой начните с обтираний. Принимая контрастный душ, не снижайте резко температуру воды. Формирование привычки закаливаться должно происходить поэтапно и без вреда для здоровья. Употребляйте достаточное количество воды, руководствуясь чувством жажды. Много выпитой жидкости способствует появлению отеков. При этом ее недостаток, особенно в жаркий период, негативно сказывается на водно-солевом балансе и может привести к появлению судорог. Полноценное питание обеспечивает организм энергией, необходимыми витаминами и минералами. Молочные продукты богаты кальцием, овощи, сухофрукты и орехи — калием и магнием, важными для нормальной работы всех систем организма. Недостаточное потребление этих элементов может стать причиной непроизвольного сокращения мышц. Ведите активный образ жизни, регулярно выполняя физические упражнения. Не пренебрегайте разминкой перед тренировочным процессом, чтобы тело было достаточно подготовлено к нагрузке. В таком случае снижается риск получения травм и появления мышечных спазмов. Любые принимаемые препараты должны быть назначены врачом. Не допускайте самолечения. Перед употреблением добавок также проконсультируйтесь со специалистом, пройдите необходимые лабораторные исследования. Из привычного рациона питания следует исключить сладкие газированные напитки. Высокое содержание сахара в них негативно влияет на пищеварительную систему людей, имеющих хронические заболевания. Такого рода напитки обладают мочегонным эффектом, что способствует потере минералов. Диуретическое влияние на организм оказывает чрезмерное употребление алкоголя. Частое распитие подобных напитков может стать причиной возникновения судорог. Позаботьтесь о том, чтобы ваша обувь не только подходила по размеру, но и была удобна. Если вам довольно много приходится ходить, стоять на рабочем месте или вы любите длительные прогулки, надевайте комфортную обувь.

Прогулки на свежем воздухе, зарядка по утрам, самомассаж — те минимальные вложения в изменение качества жизни, которые может себе позволить каждый. Это не требует много сил и незатратно. При этом служит профилактикой появления мышечного напряжения, которое ведет к судорогам.

Когда нужно обратиться к врачу

Судороги могут оказаться симптомом различных заболеваний. В некоторых случаях они свидетельствуют о серьезных нарушениях в организме.

Обратитесь к врачу, если:

судороги случаются часто;

длительность приступа увеличивается;

непроизвольные мышечные сокращения вызывают сильную боль, которая не проходит после снятия спазма;

в области судороги кожа меняет цвет;

на месте локализации спазма появился отек;

появилась сильно выраженная мышечная слабость.

Некоторые группы людей наиболее подвержены появлению судорог:

спортсмены;

беременные женщины;

пожилые люди;

дети раннего возраста.

Единичный случай возникновения судорог, как правило, не представляет серьезной опасности. Однако они могут быть проявлением ряда заболеваний. Установить точную причину и помочь справиться с мышечными спазмами поможет врач.

Первая помощь при судорогах

Принцип снятия судороги заключается в снижении напряжения в спазмированной мышце.

Как справиться со спазмом самостоятельно.

В случае, когда свело стопу или икроножные мышцы, следует растянуть эту область. Для этого потяните стопу на себя и удержите положение на несколько секунд. Один из способов избавления от судороги — массаж. Разминать группу мышц можно во время спазма. Массаж способствует расслаблению пораженной зоны. Нередко судорожная активность сопровождается болевым синдромом. Для того чтобы его купировать, используются нестероидные противовоспалительные препараты. Теплый душ поможет расслабить мышцы после судороги и снять чрезмерное напряжение. Посещение таких занятий, как йога, и тренировок, направленных на развитие гибкости, делает мышцы более эластичными.

Судороги в ногах. Фото Global Look Press

Судороги как признак эпилепсии

Появление судорог характерно для эпилепсии. Факторов, провоцирующих болезнь, достаточно много. Травмы мозга, неврологические заболевания и многие другие причины могут послужить пусковым механизмом для развития недуга. Судорожные приступы у больных эпилепсией, как правило, начинаются внезапно. Появляется выраженная слабость, человек не может устоять на ногах, теряет сознание. Судороги охватывают несколько групп мышц, иногда все тело.

Первая помощь при эпилепсии:

вызвать «Скорую помощь»;

уложить больного на спину;

положить под голову какие-либо мягкие предметы (подушка, плед, куртка — то, что есть под рукой);

повернуть голову набок;

если челюсти не зажаты из-за судороги, то между ними вставить полотенце или тканевый жгут, чтобы во время приступа человек не прикусил себе язык;

не нужно пытаться напоить пострадавшего или дать ему какие-либо медикаменты.

До прибытия медицинских работников необходимо помочь человеку перенести судорожный припадок, не навредив себе.