Термический ожог: первая помощь, лечение и профилактика

Расскажем, что необходимо знать об ожогах и как действовать при оказании помощи.

Вследствие контакта с огнем, паром, горячей жидкостью или раскаленными предметами возникают термические ожоги. Зачастую к их появлению приводит неправильное обращение с огнем. Большая часть такого рода поражений кожи возникает в быту по неосторожности или в результате несчастного случая.

Степени термического ожога

Для того чтобы оказать правильную само- и взаимопомощь при получении термического ожога, необходимо различать его степени.

Первая степень

На месте соприкосновения кожных покровов с горячим источником возникают гиперемия и отечность.

Вторая степень

В месте ожога возникает не только покраснение, но и пузыри с мутным содержимым, с примесью крови.

Третья степень

Глубокое поражение тканей характерно для третьей степени термического ожога. Образуются раны. Пузыри уже лопнувшие. Возможен как неполный, так и тотальный некроз всех слоев кожи.

Четвертая степень

Повреждения затрагивают не только кожные покровы, но и мышцы, иногда достигая костной ткани. Обожженная часть тела при четвертой степени обугливается. Происходит потеря чувствительности. При глубокой ожоговой травме формируется струп — некротизированная область, которую организм человека поэтапно отторгает.

У одного пострадавшего могут быть ожоги разной степени. Тяжесть состояния определяется по наиболее глубоким ожогам.

Причины термических ожогов.

Как оценить площадь поражения

Правильное определение площади термического ожога играет важную роль в его дальнейшем лечении.

Правило ладони

Поверхность ладони человека составляет в среднем 1% площади его тела. Таким образом при помощи ладони можно определить процентное поражение кожных покровов.

Правило девятки

У взрослого человека рука, половина ноги, половина спины, грудь, живот, голова — по 9%.

Когда нужно вызвать скорую помощь

В зависимости от площади термического ожога определяется тактика лечения пострадавшего. В некоторых случаях достаточно домашнего лечения и наблюдения, а в других — необходимы госпитализация, медицинский контроль и последующая реабилитация.

Вызывать бригаду скорой помощи, если:

— площадь ожога составляет более пяти ладоней пострадавшего;

— ожог получен ребенком, пожилым человеком или женщиной в период беременности;

— получен ожог третьей, четвертой степени с глубоким поражением тканей;

— обожжена паховая область;

— обожжен рот, нос, голова, дыхательные пути;

— обожжены обе конечности.

После оказания первой помощи в подобных случаях следует незамедлительно вызвать бригаду медиков. Такого рода ожоги

не только ведут к ухудшению общего состояния здоровья, но и угрожают жизни человека. В некоторых случаях требуется оперативное вмешательство.

Также необходимо обратиться к врачу, если в ожоговую рану попала земля или другое инородное тело. Возможно, потребуется вакцинация во избежание заражения инфекционными заболеваниями, например столбняком.

Первая помощь при термическом ожоге

Правильное оказание доврачебной помощи способствует снижению риска возникновения негативных последствий при термическом ожоге.

Что нужно делать при термическом ожоге:

1. Избавиться от источника ожога. Немедленно погасить пламя на одежде человека.

2. Снять с пострадавшего одежду в месте ожога, которая не зафиксирована на ране. Если она прилипла к поврежденной области, то ее не нужно убирать. В таком случае необходимо обрезать ткань по краям.

3. Охладить пораженную зону. Если ожог первой или второй степени, то можно держать поврежденную часть тела под проточной водой минимум 15 минут. Также можно использовать емкость с чистой холодной водой. Это позволит предотвратить углубление и расширение раны. При нарушении целостности пузырей МЧС России не рекомендует промывать раны водой.

4. Необходимо успокоить пострадавшего.

5. Если пострадавший в сознании, следует дать ему обезболивающее средство.

6. Использовать антигистаминный препарат.

7. При неглубоких ожогах допустимо использование гидрогелевых повязок. Они обезболивают, охлаждают и создают благоприятные условия для заживления. Существуют также влажно-высыхающие повязки. Они выполняют функцию кожи, позволяют ране «дышать». Такие средства препятствуют проникновению микроорганизмов в поврежденные ткани. Стоит отметить, что подобные манипуляции по наложению и смене повязок должны проводиться медицинским работником.

8. Необходимо обильное питье. Это поможет избежать интоксикации, которая может возникнуть из-за всасывания в кровь продуктов распада обожженных тканей. Подойдет чай, щелочное питье.

9. При обширных ожогах рук и ног необходимо придать конечностям возвышенное положение.

10. При получении ожогов пламенем может возникнуть термоингаляционная травма. В таком случае используется небулайзер. С его помощью проводят ингаляции для уменьшения бронхоспазмов и отеков.

Следует оценить степень ожога и при необходимости вызвать специалистов. Даже при небольшом поражении кожных покровов возможно появление осложнений. Правильно выбранная тактика лечения позволит снизить риск ухудшения состояния. Может потребоваться транспортировка в специальное ожоговое отделение, которое есть не в каждом лечебном учреждении. Самыми сложными после получения термической травмы являются 3-4-е сутки. В этот период происходит пик интоксикации организма. Особенно важно, чтобы пострадавший оказался под медицинским наблюдением.

Первая помощь при термических ожогах.

Что нельзя делать при термическом ожоге:

1. Наносить на поврежденные участки тела масло, крем, средства народной медицины.

2. Удалять прилипшую к поврежденному месту одежду.

3. Нельзя самостоятельно вскрывать пузыри, возникающие на месте ожога. В таком случае в рану может попасть инфекция.

4. По этой же причине нельзя прикасаться к поврежденной поверхности руками. Любые манипуляции по оказанию помощи следует совершать, тщательно вымыв руки и обработав их антисептиком.

5. При обработке раны, полученной вследствие термического ожога, использовать вату и пластырь нельзя.

«Не всегда последствия термических ожогов требуют лечения в медицинских учреждениях. При неглубоких поражениях кожи первой степени достаточно домашнего ухода. Важно, чтобы не было осложнений и ухудшения состояния пострадавшего. При этом следует отметить, что даже в случае небольшого процента поражения, но при имеющихся сопутствующих заболеваниях необходимо обратиться к врачу», — говорит врач скорой помощи Елена Титаренко.

Осложнения ожогов

При отсутствии или неправильно оказанной первой помощи, недостаточном лечении могут возникнуть осложнения.

1. Присоединение бактериальной инфекции через пораженный участок тела.

2. Попадание в дыхательные пути горячего воздуха способно их повредить. Нарушается дыхательная функция организма.

3. При термической травме нарушается одна из важных функций кожи — терморегуляция. Значительное повреждение кожных покровов ведет к большим теплопотерям. Возможно появление такого состояния, как гипотермия. Для него характерно сильное снижение температуры тела.

4. Из-за глубокого поражения тканей нарушается работа сосудистой системы. Это может послужить причиной гиповолемии — уменьшения объема крови.

5. В случае обширных ожогов может возникнуть нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

6. При заживлении ожоговых ран могут появляться рубцы.

7. Образование рубцовой ткани рядом с суставами ведет к ограничению их подвижности.

8. Появление струпов — некротизированных участков ткани.

Период восстановления после ожогов

После термических ожогов первой степени, поражающих небольшие участки тела, редко остаются заметные изменения кожи. Более глубокие ожоговые повреждения негативно сказываются на качестве жизни пациента. Ожоги третьей и четвертой степени часто требуют длительного восстановления. Учитывая большой процент инвалидизации людей, перенесших данную травму, важное значение имеет их социальная адаптация. В специальных реабилитационных центрах пациенты в полной мере получают спектр достаточно эффективных средств консервативного лечения.

Хирургическое вмешательство в случае острой ожоговой травмы может существенно снизить процент развития тяжелых осложнений, которые ведут к инвалидности. При этом важное значение имеет ранняя противорубцовая реабилитация.

В период восстановления следует избегать воздействия ультрафиолетового излучения. Необходимо как можно меньше пребывать на солнце. Пациентам, получившим ожоговую травму, показано санаторно-курортное лечение.

Система оказания помощи людям, получившим ожоговую травму, включает:

- доврачебную помощь;

- ранний приезд бригады скорой помощи;

- транспортировка пациента в лечебно профилактическое учреждение;

- транспортировка в стационар ожогового центра;

- диспансеризация;

- санаторно-курортное лечение.

Меры профилактики возникновения термического ожога

Одна из необходимых мер профилактики получения термических ожогов — соблюдение техники безопасности при обращении с огнем. Бытовые приборы, легковоспламеняющиеся вещества, пиротехника могут стать причиной ожоговых травм.

Профилактика ожогов.

Особенно следует быть внимательными родителям маленьких детей. Ставьте горячие кухонные приборы дальше от края стола, плиты, чтобы малыш не смог до них дотянуться. Следите за детьми, чтобы избежать несчастного случая. Детям более старшего возраста следует объяснять правила безопасности.

Ожог полости рта

Употребление в пищу горячих продуктов и напитков может привести к ожогу полости рта. Блюда, в составе которых есть масло или жир, долго сохраняют высокую температуру после приготовления. Это может привести к повреждениям слизистой, выстилающей ротовую полость.

Большинство ожогов неба и ротовой полости относятся к термическим поражениям первой степени. Тем не менее они доставляют массу неудобств.

Появляются болезненные ощущения, отек, гиперемия.

Первая помощь при ожоге полости рта

Тактика лечения термического поражения полости рта схожа с лечением ожогов кожных покровов.

1. Охладить место ожога. Для этого можно подержать во рту холодную воду.

2. Прием обезболивающих препаратов.

3. Антигистаминные средства помогут снять отечность, возникшую из-за контакта с горячей пищей или жидкостью.

4. В период восстановления следует употреблять в пищу мягкие продукты, которые не будут дополнительно травмировать полость рта. Супы, яйца, овощные и фруктовые пюре, молочные продукты подойдут для питания на этапе заживления.

5. Стоит быть аккуратными при чистке зубов, чтобы не задевать термический ожог.

6. Следует избегать любой горячей пищи и напитков до полного заживления слизистой оболочки полости рта.

В случае получения ожога полости рта второй или третьей степени следует незамедлительно обратиться за неотложной помощью. Так же необходимо поступить, если лечение ожога первой степени не приносит результатов, состояние пострадавшего ухудшается.