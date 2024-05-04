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Психолог рассказала, какие эмоции мешают похудеть
Хобби и развлечения

Сегодня, 20:15

1 мин.

Психолог рассказала, какие эмоции мешают похудеть

Мария Маковей
Автор
Женщина с лишним весом на пробежке
Фото Sanja Radin/istockphoto.com
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Психолог Людмила Шульга в беседе с RG.ru заявила, что проблема лишнего веса часто связана с психологическими проблемами. Люди нередко неосознанно разделяют тело и психику, что мешает достичь желаемых результатов.

«Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять свое тело от своей психики. Например, человек много времени и сил уделяет диете или правильному питанию, но не худеет», — подчеркнула эксперт.

По словам специалиста, есть несколько ключевых психологических причин набора веса: чувство вины, внутренняя пустота и хроническое ощущение небезопасности. Поэтому для достижения успешного результата Шульга рекомендует соединить усилия тела и психики: осознать эти чувства и перестать наказывать себя, а также искать истоки внутренней пустоты и страхов.

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