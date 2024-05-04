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Мартин Фримен ответил на критику фильма Девушка Миллера
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:00

1 мин.

Мартин Фримен ответил на критику фильма «Девушка Миллера»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Девушка Миллера»
Фото Кадр из фильма «Девушка Миллера»
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В интервью The Times, обсуждая фильм «Девушка Миллера», в ответ на критику проекта Мартин Фримен сказал, что актеры не должны нести ответственность за действия своих персонажей.

«Что дальше, раскритикуем Лиама Нисона за то, что он снялся в фильме о Холокосте?», — спросил актер.

В картине «Девушка Миллера» Фримен сыграл профессора, который влюбился в свою ученицу.

Режиссерский дебют Джейд Бартлетт не удался. На Rotten Tomatoes фильм «Девушка Миллера» получил всего 29% одобрения от критиков. Рецензенты отмечали слабый сценарий (что иронично, ведь это фильм о писателях) и тревожную точку зрения на недопустимые отношения между преподавателем и ученицей.

Что касается зрителей фильма, многим из них показалась сомнительной откровенная сцена между главными героями из-за 30-летней разницы в возрасте между Мартином Фрименом и Дженной Ортегой. Спор аудитории в соцсетях привлек внимание координатора интимных сцен Кристины Архоны, которая заверила, что во время съемок ничьи личные границы не были нарушены.

Девушка Миллера, Дженна Ортега. Обзор фильма «Девушка Миллера». Неловкий фанфик с Мартином Фрименом и Дженной Ортегой

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