Мартин Фримен ответил на критику фильма «Девушка Миллера»

В интервью The Times, обсуждая фильм «Девушка Миллера», в ответ на критику проекта Мартин Фримен сказал, что актеры не должны нести ответственность за действия своих персонажей.

«Что дальше, раскритикуем Лиама Нисона за то, что он снялся в фильме о Холокосте?», — спросил актер.

В картине «Девушка Миллера» Фримен сыграл профессора, который влюбился в свою ученицу.

Режиссерский дебют Джейд Бартлетт не удался. На Rotten Tomatoes фильм «Девушка Миллера» получил всего 29% одобрения от критиков. Рецензенты отмечали слабый сценарий (что иронично, ведь это фильм о писателях) и тревожную точку зрения на недопустимые отношения между преподавателем и ученицей.

Что касается зрителей фильма, многим из них показалась сомнительной откровенная сцена между главными героями из-за 30-летней разницы в возрасте между Мартином Фрименом и Дженной Ортегой. Спор аудитории в соцсетях привлек внимание координатора интимных сцен Кристины Архоны, которая заверила, что во время съемок ничьи личные границы не были нарушены.