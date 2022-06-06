Топ-5 продуктов, которые помогут похудеть к лету

Что лучше есть на диете.

Лето уже наступило. Если вы не успели привести себя в форму к купальному сезону, тогда стоит прибегнуть к быстрым способам похудения, но полезным для здоровья. Ускорить процесс похудения помогут продукты питания, имеющие отрицательную калорийность, ускоряющие сжигание жира и очищающие организм от токсинов. Собрали лучшие варианты в материале.

В первую очередь, желая избавиться от лишних килограммов, люди садятся на диету, пересматривают свои пищевые привычки. Обращаем ваше внимание на продукты, которые помогут быстрее увидеть долгожданный результат.

Имбирь

Много веков имбирь был известен в традиционной аюрведической медицине как отличное средство для пищеварения. Он благотворно воздействует на кишечник и помогает быстро усваиваться еде.

Имбирь является одним из растений, который ускоряет обмен веществ в организме. Это связано с тем, что он влияет на секрецию и кровоснабжение органов желудочно-кишечного тракта. В его составе высокое содержание эфирных масел, которые усиливают метаболизм, это позволяет быстро сжигать жировые клетки. Также в имбире есть олеорезин, который дает остроту, но именно от термогенного эффекта сжигается жир.

Диетологи отмечают, что имбирь имеет полезные для похудения химические вещества: гингерол и шогаол. Данные соединения дают растению уникальный пряный вкус. Главное их свойство — снижение аппетита. Тем самым имбирь избавит вас от желания часто перекусывать. Он отлично стимулирует термогенез, влияет на теплообмен и обмен веществ.

Имбирь.

Данное растение из семейства имбирных способно снизить уровень сахара в крови и повысить «хороший» холестерин (липопротеины высокой плотности). Это помогает организму меньше накапливать жир в клетках.

Еще одно полезное свойство — очищение организма, что важно для тех, кто решил избавиться от лишних килограммов. Так как он стимулирует лимфатическую систему, которая отвечает за «самоочистку» от вредных токсинов. При правильной работе лимфатической системы вредные вещества хорошо выводятся из всех тканей.

Пейте имбирный чай с соком лимона и одной чайной ложкой меда, такой напиток запустит сжигание жировых клеток. Послужит отличным дополнением к ежедневному рациону худеющего. Выпив такой напиток, вы почувствуете бодрость и освежение. Не рекомендуется выпивать более двух литров в сутки. После двух недель употребления необходимо сделать паузу на одну неделю.

Имбирь — 80 ккал на 100 г.

Противопоказания: корень имбиря не рекомендован при острой фазе гастрита, язве желудка, хронических заболеваниях ЖКТ, печени и сердечно-сосудистой системы. Также запрещен на последних месяцах беременности и кормящим матерям.

Огурцы

Многие знают, что огурцы являются одним из самых эффективных продуктов при похудении. Но забывают, что они приносят максимальную пользу лишь в процессе естественного созревания. Их нужно употреблять, пока плоды не стали твердыми, а семена не успели развиться. Нельзя удалять кожицу с данного овоща, ведь именно в ней собрано много витаминов и минералов.

Огурцы оказывают диуретический эффект, а учитывая их низкую калорийность, они так популярны среди тех, кто сидит на диете.

Этот плод богат клетчаткой, которая полезна для пищеварения. Волокно в огурце поможет переработать пищу в желудке в желе, а также поможет вывести из организма токсины, свободные радикалы и убить «плохой» холестерин.

Огурцы.

Огурец на 95% состоит из воды, которая также служит для очищения организма и сжигания жира в клетках. Низкий гликемический индекс в огурцах не вызывает резкого скачка сахара в крови.

Из-за низкой калорийности его можно есть в больших количествах, особенно вместо вредных перекусов.

Огурец — 16 ккал на 100 г.

Противопоказания: не советуют употреблять в соленом виде тем, у кого есть заболевания сердца, почек. Свежие плоды не рекомендованы людям, у кого есть энтероколит, колит, гастрит, язва желудка, острые заболевания почек.

Грейпфрут

Грейпфрут имеет богатый химический состав, особенно славится большим содержанием витамина С, который помогает снизить уровень инсулина, что, в свою очередь, помогает избавиться от лишних килограммов. В нем есть высокое содержание флавоноида нарингина, обладающего сильным желчегонным эффектом, а также расщепляющего жиры. Стоит отметить, что нельзя удалять внутренние перепонки, так как именно в них находится данное вещество.

Также грейпфрут убивает вредный холестерин и служит источником пектина, нормализующего работу желудочного тракта.

Грейпфрут.

К тому же этот фрукт способен подарить чувство быстрого насыщения, а главное — надолго, несмотря на низкую калорийность. Исследования утверждают, что при ежедневном употреблении одного грейпфрута в течение двух недель можно сбросить до трех килограммов.

Клетчатка в фрукте стабилизирует уровень глюкозы в крови, снижает уровень «плохого» холестерина. Грейпфрут также известен своими антиоксидантными свойствами.

Грейпфрут — 29 ккал на 100 г.

Противопоказания: стоит отказаться от употребления тем, кто имеет язвенную болезнь кишечника, гипертоникам, тем, кто принимает лекарства для понижения давления, женщинам, употребляющим противозачаточные таблетки, и людям, проходящим гормональное лечение.

Ананас

У ананаса главное вещество, помогающее в быстром похудении, — фермент бромелайн. Именно он входит в состав всей продукции для борьбы с лишним весом. Одно из его свойств — усиление действия желудочного сока. Данное вещество находится не в мякоти, а в волокнистой сердцевине, прорастающей сквозь соплодие. Также тропический фрукт улучшает пищеварение, снижает чувство голода и запускает процессы метаболизма.

Лучше всего употреблять свежий фрукт либо свежевыжатый сок. Консервированные варианты содержат много вредных веществ.

Ананасы.

Способен предотвратить переедание и позволяет дольше быть сытым, клетчатка в желудке увеличивается и занимает свободное пространство. А также весьма полезен при стрессе (на диете организм подвергается стрессу) из-за гормоноподобных веществ, которые действуют как серотонин. Именно он частично способен заблокировать работу центра голода.

Фрукт повышает скорость переваривания пищи, тем самым заставляя организм тратить больше энергии, которая поступает от еды. При занятиях спортом результаты будут еще заметнее.

Ананас очищает кишечник, при этом дает желудочно-кишечному тракту отдых. Также быстро запускается комплексная очистка организма от вредных веществ. Ананас поможет вывести лишнюю жидкость, так как относится к природным мочегонным средствам. Позволяет избавиться от отеков и предотвратит появление новых. Отметим, что данный фрукт еще оказывает легкий слабительный эффект.

Ананас — 48 ккал на 100 г.

Противопоказания: если вы страдаете от гастрита с повышенной кислотностью, язвенной болезнью, лучше есть в небольших количествах. Откажитесь, если у вас есть панкреатит или холецистит. Не забывайте, что ананас — опасный аллерген, если вы склонны к данному недугу, будьте осторожны при употреблении.

Сельдерей

Есть у сельдерея можно все части: стебли, корень и семена. Употреблять при диете нужно только в сыром виде.

Является самым действенным растением при похудении. Из-за того, что данное растение состоит из грубых волокон, на переработку которых необходимо очень много энергии, расходуется больше калорий, чем поступило. Это называется «отрицательная калорийность».

Способен улучшить обмен веществ, из-за высокого содержания клетчатки позволяет надолго избавиться от чувства голода. Также сельдерей замедляет старение клеток, способствует расщеплению жировых клеток и выведению токсинов. Сельдерей помогает избавить желудок и кишечник от застоя и гниения пищи.

Эфирные масла в составе стебля и корней помогают ускорить метаболизм. А витамины группы В (тиамин, рибофлавин), витамин К и аскорбиновая кислота помогут похудеть без вреда для здоровья.

Сельдерей.

Немаловажным является то, что он состоит из большого количества воды. Кстати, из него получаются отличные соки и смузи. Стебли данного растения улучшают водно-солевой обмен, препятствуют отложению жиров, действуют как мягкое мочегонное средство, выводя шлаки, лишнюю воду и даже мочевую кислоту.

Сельдерей — 29 ккал на 100 г.

Противопоказания: не рекомендован тем, кто страдает тромбофлебитом, варикозом, склонен к кровотечениям, кормящим женщинам и в последнем триместре беременности.