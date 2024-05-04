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Обнаружено более 240 заражений новым штаммом оспы обезьян
Здоровье

Сегодня, 18:45

1 мин.

Обнаружено более 240 заражений новым штаммом оспы обезьян

Мария Маковей
Автор
Обезьяна на дереве
Фото Arnav Pratap Singh/istockphoto.com
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В шахтерском городе Камитуга, который расположен на востоке Демократической Республики Конго, обнаружили вспышку более опасной формы оспы обезьян. Новый штамм вызвал 240 случаев заражения и как минимум три смерти, передает BC News.

Теперь новая форма вируса вызывает поражения на половых органах, что затрудняет диагностику заболевания. Раньше обезьянья оспа часто локализовалась на груди, руках и ногах.

Тем временем медицинские работники Демократической республики Конго обеспокоены тем, что больные не обращаются своевременно за помощью к врачам. Они подчеркивают, что новые мутации вируса имеют серьезные последствия.

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