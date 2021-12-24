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Шампанское: польза и вред. Сколько и как пить?

Александр Крагжда
Александр Крагжда
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Сегодня, 14:00
Шампанское. Шампанское: польза и вред для организма.
Шампанское.
Насколько вредно шампанское, как пить и есть ли безвредная доза.

Рост продаж шампанского перед Новым годом возрастает почти на 50%, а сам напиток является вторым по популярности на этом празднике после пива. Насколько вредно шампанское, как пить и есть ли безвредная доза.

По мере приближения праздничного сезона многие с нетерпением ждут возможности открыть бутылку шампанского, будь то празднование Рождества с семьей и друзьями или встреча Нового года.

Классические игристые вина создаются путем первой ферментации винограда, собранного в открытых чанах в регионе Шампань во Франции. Привычные пузырьки углекислого газа образуются (вместе с дополнительным этанолом) во время второй стадии ферментации (pride de mousse), которая происходит после того, как вино было перенесено в герметично закрытые бутылки.

Особенный аромат шампанского также образуется из винограда и дрожжей, используемых для брожения, а также из самого процесса старения, в ходе которого эти соединения медленно окисляются с образованием новых молекул, дающих специфический запах.

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Польза шампанского

Несомненно, в составе игристых вин есть вещества, которые могут оказывать положительное влияние на некоторые аспекты здоровья человека. Однако вред алкоголя и иных веществ в составе этого напитка во многом превышает пользу, и на сегодняшний день специалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что безопасной дозы алкогольных напитков не существует.

Например, как красное и белое вино, шампанское содержит одни и те же антиоксиданты, которые предотвращают повреждение кровеносных сосудов, снижают уровень плохого холестерина и предотвращают образование тромбов. В свою очередь, сами эти вещества снижают риск сердечных заболеваний и инсультов.

Шампанское содержит меньше килокалорий, чем красные и белые вина: у игристого — около 80 ккал на 100 мл, у классических — больше 120 ккал. Дозы употребления самого напитка, как правило, тоже меньше, чем у вина. Для лиц среднего и старшего возраста алкоголь в умеренном количестве способствует уменьшению риска развития:

— болезней сердца;
— инсульта;
— сахарного диабета 2-го типа.

Однако, ВОЗ также указывает, что физические упражнения и правильное питание дают людям старшего возраста больше пользы, чем употребление алкоголя.

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Вред шампанского

Алкогольные напитки вызывают раковые заболевания и повышают артериальное давление, и ежегодно большое количество людей получают из-за употребления алкоголя различные травмы. Сам алкоголь опасен не только для самого пьющего, но и имеет прямое отношение к насилию на улицах и в семье.

У молодых людей, когда идет развитие мозговых функций (примерно до 25-летнего возраста), алкогольные напитки ухудшают и негативно влияют на этот процесс. Чем раньше начинается процесс их употребления, тем существенней повышается риск развития алкогольной зависимости впоследствии и тем большему вреду человек рискует подвергнуться.

Как пишет ООН, несмотря на обилие слухов о том, что употребление алкоголя (в виде пива, вина, дистиллированного спирта или спиртовых настоек на травах) может укреплять иммунитет и повышать устойчивость организма к вирусам, все это является неправдой.

Алкогольные напитки во много раз ослабляют иммунитет человека и оказывают негативное воздействие на все органы в организме. Алкоголь ни в коем случае не помогает справиться со стрессом. А наоборот, усугубляет панические атаки, тревожность и депрессию.

Университет Суррея в Гилфорде провел исследование, в ходе которого выяснилось, что большинство людей напивается шампанским быстрее, чем красным или белым вином. Специалисты предполагают, что углекислый газ в шампанском ускоряет скорость перемещения алкоголя в кишечник и кровь.

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Как лучше всего наливать шампанское?

Ученые из Университета Шампань-Арденны обнаружили, что небольшой наклон бокала, приводит к гораздо более высокой концентрации растворенного углекислого газа в шампанском, чем если бы бокал находился в вертикальном положении. Это позволяет получать больше пузырьков в бокале, и напиток выглядит красивее.

Исследователи утверждают, что шампанское нужно наливать так же, как разливают пиво из бутылки. Это позволяет игристому вину мягко течь по стеклянной стенке и переносить вкус и газированность правильно. Доливать напиток также стоит, наклонив бокал, ведь наливая шампанское прямо в середину вертикально стоящего бокала, вы создаете турбулентность в стакане, и пузырьки исчезают.

Шампанское: польза и вред для организма.
Шампанское: польза и вред для организма.
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Из каких стаканов лучше пить шампанское?

Любители шампанского часто обсуждают этот вопрос в барах, ресторанах и специализированных винных журналах. Из какого бокала лучше всего пить шампанское: из длинного и тонкого типа «флейта» или из широкого чашеобразного «купе»?

Специалисты из Университета Шампань-Арденны измерили количество углекислого газа и этанола над стаканами разного типа с помощью специализированного оборудования. Они обнаружили что запах шампанского вызывает большее раздражение, когда оно подается в бокале «флейта». В некоторых случаях он может обжигать нос, если слишком концентрированный. Идеальным ученые считают бокал в форме тюльпана (немного короче традиционной «флейты» и чуть загнут внутрь сверху).

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Как правильно пить шампанское?

Чтобы насладиться шампанским в лучшем виде, сначала охладите вино до идеальной температуры подачи 8-10°C. Осторожно налейте шампанское в наклоненный бокал (но не прямо по центру), чтобы в жидкости оставалось необходимое растворенное количество пузырьков.

Диетологи советуют выпивать в новогоднюю ночь не более одного или двух бокалов шампанского. Только в таком случае можно снизить риск вредного воздействия на организм. Если у человека есть заболевания или идет процесс выздоровления после болезни, то пить алкоголь не стоит.

Рекомендуется пить шампанское и во время приема пищи. Это способствует правильному метаболизму алкоголя. Отлично подойдет нежирная рыба или мясо птицы. Хорошими закусками будут сыр, овощи или фрукты. Эта еда легко усваивается и не способствуют набору лишних килограмм. Не стоит употреблять шампанское со сливочным маслом и майонезом.

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