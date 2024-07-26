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Шахмаран 2 сезон: дата выхода и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 19:35

0 мин.

2 сезон сериала «Шахмаран» выйдет 8 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Шахмаран»
Фото Кадр из сериала «Шахмаран»
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8 августа на платформе Netflix пройдет премьера второго сезона сериала «Шахмаран». Сюжет проекта сосредоточен на преподавателе психологии Шахсу, попавшей в необычное общество, которое поклоняется таинственному божеству.

В сериале снялись Серенай Сарыкая, Бурак Дениз, Мустафа Уурлу, Махир Гюнширай, Мерт Рамазан Демир, Хакан Карахан, Мехмет Аслан и Нилай Эрдонмез.

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