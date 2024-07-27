27 июля: какой сегодня праздник в России и в мире
27 июля отмечается День работников торговли, День рождения гамбургера и День Акилы и Стефана. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.
Праздники в России
День работников торговли
Праздник учредили в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Изначально его отмечали в третье воскресенье июля. Но в постсоветский период дата торжества была перенесена на четвертую субботу июля. Это профессиональный праздник всех тех, кто занят в торговом бизнесе.
Международные праздники
День рождения гамбургера
27 июля любители фастфуда по всему миру отмечают неофициальный праздник — День рождения гамбургера. Точно неизвестно, кто придумал сочетание булочки, мясной котлеты и свежих овощей. Но широкую известность гамбургеры получили в 1904 году благодаря Флетчеру Дэвису, который угощал ими гостей Всемирной выставки в Нью-Йорке.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 июля
-
День памяти Михаила Лермонтова;
-
День пяти случайных встреч;
-
День прогулки с домашними растениями;
-
День работника МФЦ;
-
Международный день декора;
-
День ходьбы на ходулях;
-
День благодарности волынке.
Церковные праздники
День памяти святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского
Святой апостол Акила проповедовал Слово Божие в Азии, Ахаии и Ираклии, обратил множество язычников к вере в Бога, крестив их. Он проповедовал и в других странах, воздвигал церкви и ставил в них священников. Но был убит мученически вместе с женой.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 июля
-
Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»;
-
День памяти святого преподобного Стефана Махрищского;
-
День памяти преподобного Никодима Святогорца.
Традиции и приметы на 27 июля
27 июля православная церковь вспоминает ученика апостола Павла — Акилу, а также преподобного Стефана Махрищского. В народе праздник прозвали — День Акилы и Стефана.
Традиции праздника
-
В этот день предки угождали хранителю полей — Полевому. Они ставили в поле горшочек с кашей и пучок ржи. Считалось, что так можно получить снисхождение Полевого и следующий год будет урожайным.
-
Молодые девушки в праздник брали кусок нового мыла, чтобы смыть с себя все плохое и привлечь любовь.
-
В День Акилы и Стефана заключали браки, считалось, что семейная жизнь будет долгой и счастливой.
Что нельзя делать
-
Бездельничать и лениться.
-
Выбрасывать остатки еды со стола, иначе можно привлечь бедность и финансовые трудности.
-
Давать и брать деньги в долг.
-
Ругаться, иначе конфликт затянется надолго.
Погодные приметы
-
Пошел дождь — непогода продлится еще неделю.
-
Жара — к щедрому урожаю.
-
Ливень — к урожаю грибов.
-
Встреча с летучей мышью — к теплой погоде.