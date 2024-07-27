27 июля: какой сегодня праздник в России и в мире

27 июля отмечается День работников торговли, День рождения гамбургера и День Акилы и Стефана. Рассказали, какие еще праздники выпали на эту дату.

Праздники в России

День работников торговли

Праздник учредили в 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР. Изначально его отмечали в третье воскресенье июля. Но в постсоветский период дата торжества была перенесена на четвертую субботу июля. Это профессиональный праздник всех тех, кто занят в торговом бизнесе.

Фото jacoblund/istockphoto.com

Международные праздники

День рождения гамбургера

27 июля любители фастфуда по всему миру отмечают неофициальный праздник — День рождения гамбургера. Точно неизвестно, кто придумал сочетание булочки, мясной котлеты и свежих овощей. Но широкую известность гамбургеры получили в 1904 году благодаря Флетчеру Дэвису, который угощал ими гостей Всемирной выставки в Нью-Йорке.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 июля

День памяти Михаила Лермонтова;

День пяти случайных встреч;

День прогулки с домашними растениями;

День работника МФЦ;

Международный день декора;

День ходьбы на ходулях;

День благодарности волынке.

Церковные праздники

День памяти святого апостола от 70-ти Акилы, епископа Гераклейского

Святой апо­стол Аки­ла про­по­ве­до­вал Сло­во Бо­жие в Азии, Аха­ии и Ирак­лии, обратил мно­же­ство языч­ни­ков к вере в Бога, крестив их. Он проповедовал и в других странах, воздвигал церкви и ставил в них священников. Но был убит мученически вместе с женой.

Фото Popescu Marius/istockphoto.com

Какие еще церковные праздники отмечают 27 июля

Праздник иконы Божией Матери «Елисаветградская»;

День памяти святого преподобного Стефана Махрищского;

День памяти преподобного Никодима Святогорца.

Традиции и приметы на 27 июля

27 июля православная церковь вспоминает ученика апостола Павла — Акилу, а также преподобного Стефана Махрищского. В народе праздник прозвали — День Акилы и Стефана.

Традиции праздника

В этот день предки угождали хранителю полей — Полевому. Они ставили в поле горшочек с кашей и пучок ржи. Считалось, что так можно получить снисхождение Полевого и следующий год будет урожайным.

Молодые девушки в праздник брали кусок нового мыла, чтобы смыть с себя все плохое и привлечь любовь.

В День Акилы и Стефана заключали браки, считалось, что семейная жизнь будет долгой и счастливой.

Фото miniseries/istockphoto.com

Что нельзя делать

Бездельничать и лениться.

Выбрасывать остатки еды со стола, иначе можно привлечь бедность и финансовые трудности.

Давать и брать деньги в долг.

Ругаться, иначе конфликт затянется надолго.

Погодные приметы