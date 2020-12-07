Польза и вред мандаринов. Что говорят врачи

Скоро Новый год. Пора рассказать о мандаринах.

Родиной мандаринов являются Китай и Вьетнам. Там фрукт считается символом власти (с китайского переводится как крупный чиновник). В нашей же стране этот цитрус прочно ассоциируется с Новым годом. Аромат ели и мандаринов — главный предвестник зимних праздников.

Существует много видов мандаринов, самые распространённые на нашей территории: абхазские, турецкие и марокканские. Главное отличие — в размерах и сладости фрукта.

Как есть мандарины

Чтобы не навредить организму диетологи рекомендуют съедать не более трех-четырех плодов в сутки. Нельзя есть мандарины натощак, так как кислоты, содержащиеся в цитрусе, способны повредить слизистые ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).

Пара мандаринок на ночь никак не повредятся здоровью и фигуре из-за низкой калорийности. Из кожуры фрукта готовят целебные отвары и чаи. Косточки так же съедобны, но не стоит ими увлекаться. Лучше извлекать их из цитруса перед употреблением.

Мандарины для женщин

Пользу мандаринов нельзя недооценивать. При этом они оказывают особое влияние на женский и мужской организмы. Для девушек важно, что в цитрусе находится небольшое количество калорий (40 ккал на 100 г) и вещества, которые ускоряют обменные процессы, что способствует похудению.

Еще этот фрукт положительно влияет на кожу — концентрированное масло мандарина содержится во многих косметических средствах. А при регулярном употреблении в пищу у женщин наблюдается стабилизация психологического состояния в предменструальный период, повышение общей стрессоустойчивости и избавление от депрессивных состояний.

И пару слов о беременности. Мандарины, благодаря большому содержанию витаминов, макро- и микроэлементов, благотворно влияют на развитие плода и общее состояние женского организма в этот важный период.

Мандарины для мужчин

Что касается сильной половины человечества, то здесь в первую очередь отметим тот факт, что витамин С, входящий в состав мандаринов, в комплексе с микроэлементам и лимонной кислотой нормализуют работу предстательной железы. А фосфор, лимонная и аскорбиновая кислоты, а также другие минералы стабилизируют уровень содержания кислоты в эякуляте.

Также мандарины нейтрализует токсины, особенно это важно для курящих мужчин.

Мандарины для детей

В цитрусах содержится витамин D и аскорбиновая кислота. Первый способен предотвратить развитие рахита (особенно актуально для жителей северных регионов), а второй — улучшает работу иммунитета.

Мандарины, как и все цитрусовые, содержат эфирные масла, которые повышают физическую энергию и борются с утомляемостью — что важно для школьников. А высокий процент клетчатки поможет наладить пищеварительные процессы.

Мандарин или апельсин?

Сравним два самых распространенных цитруса с точки зрения пользы для здоровья.

— Простудные заболевания — в этом случае мандарин проигрывает апельсину. В нем содержится меньше витаминов групп А, В и С.

— Сердце и печень — при лечении этих органов, медики рекомендуют разнообразить меню именно мандаринами, в них содержится больше полезных веществ для работы сердечной мышцы и печени.

— Бронхит и другие заболевания дыхательной системы — в мандаринах содержится большое количество сенифрина, который помогает разжижать и выводить скоплённую слизь из бронхов и лёгких, а так же снимает отёк.

— Диабет — в химическом составе мандаринов сахара значительно больше, тут стоит отдать предпочтение апельсинам.

— С точки зрения аллергии лучше отдавать предпочтение мандаринам.

Как вывод: оба фрукта позитивно влияют на человеческий организм (при правильных дозах), но о том, какой будет более полезен, можно судить только в каждом индивидуальном случае.

Противопоказания

При всех положительных качествах и большом содержании полезных веществ, мандарины могут нанести и урон здоровью. Например, они противопоказаны при: ожирении, заболеваниях почек, язвенных болезнях, повышенной кислотности.

С осторожностью стоит давать цитрусы детям до года. При первом введении мандаринов в рацион педиатры рекомендуют отследить реакцию организма. В случае появления симптомов аллергии, отказаться от употребления фрукта и обратиться к специалисту.