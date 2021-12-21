Самые оригинальные коктейли для празднования Нового года

Подборка оригинальных коктейлей для вечеринки с друзьями или корпоратива.

Декабрь — время корпоративов, а новогодние праздники — прекрасный повод встретиться с друзьями. Если вы все еще считаете, что в Новый год главный напиток — это шампанское, то мы вас разочаруем. Расскажем, как удивить друзей и коллег оригинальными коктейлями!

Снежок

Снежок. Фото ivetta.ua

Ингредиенты:

Напиток «Адвокат» — 1 порция

Лимонад — 2 порции

Фреш лайма — 1/2 шт.

Лайм — 1 шт.

Сахар — 2 ст.л.

Как готовить:

Заранее надо приобрести в специализированных магазинах напиток «Адвокат» и газированный фреш лайма, охладить их в холодильной камере. «Адвокат» состоит из виноградного спирта, желтков и сахара. Коктейль готовится очень быстро и просто, смешиваем эти два напитка, добавляем дольку лайма. Чтобы напиток выглядел красиво, можно украсить края бокала сахаром, который создаст эффект снега. Для этого необходимо обмакнуть края в свежевыжатый сок лайма и сразу же опустить ободком вниз в сахар.

Восторг Санты

Восторг Санты. Фото ivetta.ua

Ингредиенты:

Ирландский виски — 3 порции

Лайм — 1 шт.

Минеральная вода с газом — 15 мл

Гренадин — 2 капли

Лед — 2 кубика

Как готовить:

Сначала надо получить из лайма свежевыжатый сок с помощью соковыжималки. Далее смешиваем все компоненты: виски, свежевыжатый сок, минеральную воду (по желанию можно заменить на Schweppes). Лучше перелить все в стакан с высокими бортиками. Добавить пару кубиков льда.

Холли-тини

Холли-тини. Фото ivetta.ua

Ингредиенты:

Водка — 2 порции

Сухой мартини — 2 порции

Мятной ликер — 0,5 порции

Лимон — 1 шт.

Листочки мяты — 1 пуч.

Лед

Как готовить:

Водку, мятный ликер и сухой мартини смешайте в шейкере, добавив предварительно лед. Если шейкера нет, то можно сразу добавить все ингредиенты в бокал, лучше выбрать бокал для мартини или стопку. Украсить можно дольками лимона и свежей мятой.

Пунш «Бонни Принц Чарли»

Пунш «Бонни Принц Чарли». Фото ivetta.ua

Ингредиенты:

Драмбуи — 1 ст. л.

Красный вермут — 1 ст. л.

Воды — 150 мл

Лайм — 1 шт.

Как готовить:

Вермут нужно выбрать сладкий. Ликер «Драмбуи», вермут и воду влейте в кастрюлю и подогрейте. Как только полученный напиток станет теплым, перелейте его в стакан из толстого стекла или кружку. Киньте кусочек лайма. Пунш отлично согреет, если вы отмечаете за городом или на уличных мероприятиях. Также можно добавить кусочки льда, сделав другую версию напитка.

Шоколадный мартини

Шоколадный мартини. Фото gastronom.ru

Ингредиенты:

Шоколадный ликер — 50 мл

Ликер « Крем де какао » — 45 мл

Водка — 15 мл

Сливки 30% — 60 мл

Шоколадная стружка — 10 г

Лед — 100 г

Как готовить:

Заранее хорошо охладите сливки в холодильной камере. Далее шоколадный ликер, «Крем де какао», водку и сливки добавьте в шейкер, наполнив его наполовину льдом. Быстрыми и сильными движениями взбивайте около 20 секунд. Через сито процедите готовый напиток в бокал для мартини. Коктейль можно украсить шоколадной стружкой.

Голубая лагуна

Голубая лагуна. Фото gastronom.ru

Ингредиенты:

Водка — 50 мл

Ликер « Blue Curacao » — 20 мл

Лимонад — 100 мл

Апельсин — 1 ломтик

Лед — 4 кубика

Как готовить:

Сперва добавьте ликер и водку в шейкер, который наполовину наполнен льдом. Энергично взбейте в течение 30 секунд. Затем процедите полученный напиток. Полученную смесь налейте в бокал для вина. Добавьте лимонад. Украсьте коктейль кусочками апельсина, кубиками льда и пластиковой трубочкой.

Традиционный эгг-ног

Традиционный эгг-ног. Фото pinterest.ru

Ингредиенты:

Молоко — 2 cт.

Корица — 1 ч. л.

Яйца — 6 шт.

Мускатный орех — 1/2 ч. л.

Сливки 30% — 1 cт.

Сахар — 1/2 cт.

Экстракт ванили — 1/2 ч. л.

Бурбон или ром — 1/3 ст.

Взбитые сливки

Как готовить:

Популярный рождественский напиток США и Канады. В первую очередь поставьте кастрюлю на медленный огонь, налейте молоко. Добавьте корицу, мускатный орех и ваниль. Следующий шаг — отделите у яиц белки и желтки. В желтки добавьте сахар. Белки нам не пригодятся. В яичные желтки добавьте смесь из кастрюли, взбейте до однородной массы. Снова поставьте на медленный огонь и варите до легкого загустения. Разлейте по стаканам или кружкам, добавьте сливки и бурбон или ром. Полученный коктейль нужно охладить и украсить взбитыми сливками и корицей.

Мимоза с гранатовым соком

Мимоза с гранатовым соком. Фото ogorod.ru

Ингредиенты:

Гранатовый сок — 60 мл

Зерна граната — несколько шт.

Игристое вино — 60 мл

Розмарина — несколько веточек

Как готовить:

В бокалы для шампанского влейте гранатовый сок прямого отжима. Затем долейте охлажденное заранее игристое вино. Бросьте в бокал несколько зерен граната. Напиток можно украсить веточками розмарина.

Розе с сахарной ватой

Розе с сахарной ватой. Фото ogorod.ru

Ингредиенты:

Розовое игристое вино — 150 мл

Сахарная вата — 1 упаковка

Как готовить:

Этот простой, но очень красивый коктейль идеально подойдет для корпоратива или новогоднего фуршета. Разлейте розовое вино по бокалам для шампанского и положите в каждый бокал небольшой пучок сахарной ваты. Вата должна опуститься и раствориться в вине.

Лимончелло

Лимончелло. Фото shakeparty.ru

Ингредиенты:

Лимон — 1 шт.

Сахар — 50 г

Водка — 100 мл

Вода — 100 мл

Как готовить:

Сперва снимите цедру с лимона и положите в банку, залив водкой. Поставьте в холодильник на 30 минут. Далее смешайте воду с сахаром и поставьте на слабый огонь. Остудите полученную смесь и добавьте к водке с цедрой. Перед подачей охладите коктейль.