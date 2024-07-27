Кто родился 27 июля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 июля.

Марис Лиепа

Марис Лиепа — советский артист балета, педагог и киноактер, Народный артист СССР и лауреат Ленинской премии. Родился 27 июля 1936 года в Риге. Запомнился зрителю, как один из самых ярких солистов Большого театра, на счету которого сотни постановок. Не стало артиста в 1989 году.

Юрий Хой

Юрий Хой — советский и российский рок-музыкант, певец, композитор, поэт и автор песен. Родился 27 июля 1964 года в Воронеже. Считается одним из символов русского панк-рока. Основатель, лидер и вокалист рок-группы «Сектор Газа». Артиста не стало в 2000 году.

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