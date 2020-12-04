Как быстро похудеть к новогодним праздникам и не навредить здоровью?

Советы эксперта.

В декабре для многих людей (особенно девушек) становится актуальным не только вопрос, как встретить Новый год, но и другой — как хорошо выглядеть во время праздников. Человеческому организму свойственно в холодный период запасаться впрок, поэтому лишние кило естественны практически для всех. И в канун праздников, когда хочется смотреться special, это может стать настоящей проблемой.

Если стоит задача срочно сбросить несколько килограммов, то начать стоит со своего рациона. Ранее мы уже описывали принципы правильного питания, кето-диеты и сиртфуд-диеты. Последняя, кстати, поможет за две недели избавиться от 3-4 кг. Но важно понимать, что быстрая потеря веса — это всегда временный эффект, при котором из организма уходят жидкость и отеки. Жир так легко не сгорает, для этого нужны месяцы.

Поэтому для оперативного похудения одной диеты недостаточно. Необходим комплекс действий, который в идеале должен в себя включать посещение бани/сауны, курс аппаратных или ручных массажей, уходовые процедуры (скрабы, обертывания) и, конечно, физические упражнения.

Баня и сауна

Существует несколько разновидностей бань — турецкая, русская, финская, японская, римская. Принципиальная разница между ними — уровень влажности воздуха. Какая лучше для быстрого похудения? Это исключительно индивидуальный показатель.

Например, паровая (русская) баня приводит к более быстрому нагреванию и повышению температуры тела. Здесь по сравнению с сауной (финская баня) гораздо выше влажность и ниже температура. При этом за счет горячего пара очень большая нагрузка ложится на дыхательную систему. Так же русская баня способствует перерождению клеток в злокачественные при наличии предраковых заболеваний. Поэтому людям 45+ нужно осторожно относиться к этому виду расслабления. Лучше выбрать сухую финскую сауну (температура достигает порой 100-120 градусов, а влажность всего 5-10%).

В бане для достижения наилучшего результата важно соблюдать некоторые простые рекомендации:

— перед посещением выпить теплый травяной чай;

— непосредственно перед заходом в парную принять теплый душ;

— первый заход должен длиться около 3-5 минут. Так тело легче проходит процесс адаптации. Лечь желательно на нижнюю полку;

- после первого парения можно принять теплый душ и отдохнуть 10-15 минут.

Второй этап более продолжительный. Лучше взять с собой веник и массажную перчатку. Сперва пару минут надо прогреться на нижней полке, затем подняться на верхнюю и в течении пяти минут тщательно пропариться. С помощью веника и перчатки сделать активный массаж кожи — это улучшит кровообщение и потоотделение. Далее можно еще на три минуты задержаться на нижней полке. После второго подхода рекомендуется отдых 5-7 минут, укутавшись в простыню.

В третий и последующие заходы можно провести уходовые процедуры — скраб, маску или обертывание. Это позитивно отразится на состоянии кожи и ускорит процессы похудения. Так же для быстрого разогрева кожных покровов и расщепления жиров рекомендуется сделать курс массажа.

После завершения всех процедур не стоит употреблять жидкость в течение 3-4 часов. Но во время самого парения нужно восполнять жидкость в организме за счет травяного чая или простой воды.

У правильного парения много положительных эффектов, выделим ключевые с точки зрения похудения:

— обмен веществ повышается на 20%, потоотделение ускоряется, что приводит к быстрому выводу продуктов обмена через кожу, устранению отеков и, как следствие, уменьшению веса;

— повышение уровней бета-эндорфина (влияет на настроение, социальную активность) и гормона роста (ускоряет синтез белка и распад жиров).

Но не стоит забывать, что баня доступна не всем, есть и противопоказания: онкология, доброкачественные опухоли, заболевания в острой форме, туберкулез, дети (до трех лет — сауна, до 10-12 — парная), пожилой возраст (75+).

Массаж

В современном мире существует множество методик массажа: ручной, баночный, аппаратный, водными струями и так далее. Вы можете выбрать любой, подходящий вам, но важно понимать, что во всем нужен комплекс (от одной процедуры разительного эффекта, кроме как расслабления, не будет).

Массаж положительно влияет на различение системы организма: снижает вес, уменьшает отеки, стабилизирует сон, снимается нервное и физическое напряжение, улучшает эластичность мышц, очищает кожу от отмерших клеток.

Есть заблуждение, что похудение происходит за счет разминания жиров. На самом деле жиросжигающий эффект наступает за счет усиления кровообращения. Включается метаболизм, и жир в проблемных зонах начинает питать клетки мягких тканей.

Конечно, важен профессионализм мастера. Но некоторые виды массажа можно проводить и самостоятельно — например, баночный или сухой щеткой.

Баночный массаж выполняется специально банкой:

— перед процедурой стоит сделать пилинг тела — можно использовать обычный скраб (например две ложки молотого кофе, смешанного со сметаной);

— затем надо нанести на проблемный участок теплое массажное масло и установить банку;

— важно следить, чтобы участок втянутой кожи был не более 1,5 см;

- массаж проводится скользящими круговыми движениями.

Массаж сухой щеткой:

— выполняется по сухому телу;

- все движения проходят по линиям лимфотока от периферии к области сердца в следующем порядке: стопы, голени, колени, бедра, живот, руки;

— нельзя массировать места нахождения лимфатических узлов: пах, подколенные ямки, область подмышек и грудные железы;

— после массажа необходимо принять теплый душ, чтобы смыть отшелушенные и ороговевшие клетки.

Уходовые процедуры

Очень часто при сбросе веса (особенно значительном) кожа обвисает и становится дряблой. Чтобы этого избежать и поддерживать после похудения кожу в тонусе важен систематический уход:

— скрабирование;

— обертывание;

— контрастный душ;

— увлажняющий крем.

Все эти процедуры легко организовать в домашних условиях, они не требуют дорогостоящих ингредиентов. В качестве скраба отлично подойдет смесь из молотого кофе, смешанного с тремя столовыми ложками сметаны. А обертывание можно проводить, нанеся на проблемные зоны тонкий слой меда, затем обернуться пищевой пленкой и полежать под теплым одеялом или же надеть обтягивающую одежду и заниматься привычными делами.

Подобные процедуры практически не несут под собой опасности для здоровья. Но их нужно выполнять с осторожностью при онкологии, любых лихорадочных заболеваниях и повреждениях кожи.

Физические упражнения

Гармоничное подтянутое тело невозможно без физических упражнений. Мы уже подробно писали, как грамотно заниматься фитнесом. Повторим основные тезисы.

Новичкам не стоит сразу хвататься за штангу или бежать марафон. Вполне подойдет комплекс упражнений на все группы мышц, который можно выполнять и в домашних условиях:

— круговая тренировка — упражнения повторяются по 15-20 секунд без передышки, после выполнения полного круга — отдых 2-3 минуты: приседания/выпады/альпинист/скручивания/боковая планка/отжимания;

- аэробные упражнения (в интернете множество 30-40-минутных видео);

- работа с утяжелением для более рельефной проработки мышц (подойдут легкие гантели, бутыли с водой, фитнес-резинки).

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Соблюдая все условия — питание, физические нагрузки, баня, процедуры — можно добиться быстрого результата. Но будет тяжело, здесь главное — мотивация.