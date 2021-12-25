Топ-10 мест в России, куда поехать на Новый год-2022

Новогодний тур: лучшие города России для встречи 2022 года.

Долгожданные и любимые новогодние праздники наступят совсем скоро. И если вы предпочитаете встречать Новый год не дома за столом, а отправиться куда-нибудь за незабываемыми эмоциями, то мы вам поможем. Предлагаем лучшие города России для встречи главной ночи.

Москва

Москва. Фото travel4free.ru

Ежегодно в Москву, чтобы встретить Новый год, приезжает огромное количество туристов. Центром притяжения становится Красная площадь, но приехать сюда лучше заранее, чтобы занять хорошие места. Услышать бой курантов можно и на «ГУМ-катке», куда входной билет будет стоить символические 2 022 рубля.

Традиционно гулянья в столице пройдут в парках Горького, Сокольники, Победы, на Поклонной горе, Тверской улице и ВДНХ. Метро будет работать бесплатно всю ночь. Однако сделают ли Тверскую пешеходной и будут ли проводиться 31 декабря массовые мероприятия с выступлениями артистов — пока неизвестно. Следите за новостями об эпидемиологической обстановке и носите маски в местах скопления людей.

В свою очередь, отели и рестораны предлагают яркие программы, чтобы с комфортом встретить Новый год. Можете выбрать то, что вам больше подходит по бюджету. О необходимости QR-кода для входа узнавайте на официальных сайтах заведений.

В главную ночь ожидается около -10 градусов.

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург. Фото regnum.ru

Северная столица круглый год принимает российских и иностранных туристов, и новогодние праздники не исключение. В Новый год основное действие пройдет на Дворцовой площади, где устанавливают живую ель. Традиционно выступят артисты и покажут лазерное шоу. Праздник продлится до четырех часов утра. В 00.00 раздастся долгожданный салют. Для удобства жителей и гостей Санкт-Петербурга метро будет работать всю ночь.

Также массовые гулянья пройдут у Гостиного двора, на Сенной площади, Малой Конюшенной, в Петропавловской крепости и других крупных площадках города. Но помните, что из-за эпидемиологической обстановки все может измениться, следите за новостями.

Встретить Новый год можно и в знаменитых гостиницах Петербурга, например в «Астерии», «Англетере», «Октябрьской» или «Москве». Но бронировать стоит заранее, так как спрос большой, а цены активно повышаются.

В праздничные дни вы сможете культурно отдохнуть: отправиться в Царское Село или Петергоф, посетить театры и музеи (смотрите график работы).

Погода в Санкт-Петербурге не самая приятная. Сильный ветер, дождь и снег — частое явление на Новый год. Ожидается около -5 градусов. Одевайтесь теплее!

Великий Устюг

Великий Устюг. Фото detskie-elki.ru

Если вы хотите окунуться в самую настоящую новогоднюю сказку, то отправляйтесь в Великий Устюг. Это родина Деда Мороза, которая пользуется популярностью среди российских туристов с детьми.

В праздничные дни можно посетить старинные церкви, резные усадьбы, ювелирные фабрики, музей новогодних и рождественских игрушек, Дом моды Деда Мороза, а также совершить шопинг на новогодней ярмарке, где продают бальзамы, травяные настойки, изделия из дерева. Здесь находятся две резиденции Деда Мороза, куда обязательно нужно сходить с детьми.

Имейте в виду, что с Ярославского вокзала Москвы отправляется зимний экспресс «В гости к Деду Морозу» с трехдневным туром.

Зимой температура воздуха в Великом Устюге около -11 градусов. Если вы планируете совершать много прогулок, то берите теплые вещи.

Калининград

Калининград. Фото kubnews.ru

Если же вы предпочитаете встретить Новый год в европейской атмосфере, то выбирайте Калининград. Основное празднество проходит на площади Победы, где стоит центральная елка.

Во время поездки рекомендуем посетить музеи янтаря и Мирового океана, прогуляться по острову Канта, где находятся Кафедральный собор и могила Иммануила Канта, а также отправиться на пляжи Светлогорска и Зеленоградска. Съездите посмотреть на песчаные дюны Куршской косы. Такое путешествие точно запомнится надолго.

Погода в это время года в Кенигсберге (как раньше назывался город) комфортная — около -6 градусов.

Казань

Казань. Фото tourdom.ru

Казань считается третьей столицей России. Поездка на Новый год в уютный и колоритный Татарстан окажется недорогой, но запоминающейся.

Основное действие в новогоднюю ночь проходит в парке Тысячелетия: хороводы, танцы, конкурсы, концерты и праздничный салют. Рядом с театром кукол «Экият» ставят настоящий город изо льда, а у футбольного стадиона «Казань Арена» работает огромный каток. Чтобы познакомиться с богатой культурой Татарстана, посетите экскурсии и музеи.

Если вы хотите провести новогоднюю ночь уединенно, то отправляйтесь на базы отдыха, например «Голубое», «Лебяжье» или «Свияга». Тут вы сможете покататься на лыжах, сноубордах, тюбингах, а еще и побывать в традиционной русской бане.

Зимой в Казани -6...-8 градусов.

Сочи и Красная Поляна

Сочи и Красная Поляна. Фото 2019god.me

Любителям горнолыжного спорта и теплого климата следует отправиться в Сочи. Как принимать гостей, здесь знают хорошо не только летом. Масштабные гулянья и праздничные шоу в Новый год предлагают на каждом шагу. Ваша задача — забронировать отель как можно скорее, спрос большой.

Уличные гулянья пройдут в Олимпийском парке (Адлер), на площади Флага, площади Южного мола и в парке «Ривьера».

Также посетите аквапарк «Аквалоо», дельфинарий и океанариум, прогуляйтесь в парках «Ривьера» и «Дендрарий». Следите за афишами, в новогодние праздники многие звезды дают концерты, а фигуристы представляют ледовые шоу.

Отправившись в Красную Поляну, вы сможете покататься на лыжах, сноубордах, ватрушках и упряжках. А в парке «Роза Хутор» в новогоднюю ночь проходит спортивный и активный праздник.

Помните, что в Краснодарском крае необходим QR-код для посещения общественных мест. Уточняйте этот момент заранее.

Погода в Сочи комфортная, обычно температура +2...+5 градусов.

Крым

Крым. Фото pix-feed.com

Наиболее бюджетным вариантом поездки на Новый год станет Крым. Погода в январе на полуострове около +5...+7 градусов.

Туроператоры предлагают встретить главную ночь в году даже в пещерах и под водой, погружаясь с аквалангом на глубину. Наиболее простой вариант — в отеле с развлекательной программой. А посмотреть фейерверк вы можете, отправившись на море.

В зимнее время в Крыму можно гулять по красивым окрестностям и эко-тропам, посетить несколько городов, водопады и познавательные экскурсии.

Камчатка

Камчатка. Фото Twitter

А хотели бы вы встретить Новый год самыми первыми в России? Тогда вам прямая дорога на Камчатку, а точнее в Петропавловск-Камчатский. Бой курантов прозвучит, когда в Москве будет всего три часа дня.

Тут вы сможете покататься на снегоходах до берега Тихого океана и собачьих упряжках, полетать на вертолете над вулканами, искупаться в горячих термальных источниках и сходить на рыбалку. Любители горнолыжного спорта отправляются на местные склоны.

Средняя температура в декабре — январе составляет -11 градусов.

Карелия

Карелия. Фото polar-aurora.com

Настоящая зимняя сказка ждет вас и в Карелии — много снега и море развлечений. Среднемесячная температура зимой составляет от -9 до -13 градусов. Обязательно посетите водопад Кивач, остров Кижи и озера. Вам предложат покататься на ватрушках, санках, снегоходах, горных лыжах.

А еще вы познакомитесь с карельским Дедом Морозом — Талви Укко. Он очень похож на местного героя всех русских сказок, но носит лисью шапку. Внучку его зовут не Снегурочка, а Лумики.

В Карелии есть несколько крупных оздоровительных и курортных центров, куда приезжал даже Петр Великий. В Новый год они также заполняются туристами.

Мурманск

Мурманск. Фото tri-mira.ru

Подарите себе новогоднее чудо, отправившись в Мурманск. В этом городе вы сможете не только насладиться зимними забавами, но и увидеть северное сияние. В декабре в Мурманске начинается полярная ночь, когда весь день нет солнца.

Главная елка стоит у отеля «Азимут», также местные встречаются на площади Пяти Углов.

Рекомендуем отправиться на прогулку к Северному Ледовитому океану, где очень живописные виды. Здесь снимали фильм «Левиафан». Еще одно популярное место у туристов — Хибины, которые оценят горнолыжники.

Температура зимой -6...-10 градусов.

Напоминаем, что в общественных и многолюдных местах необходимо носить маски. И следите за новостями о ситуации с коронавирусом в России и мерами предосторожности.

Желаем вам незабываемого Нового года!