Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год

Лучшие закуски для компании на Новый год.

Новогодняя пора — это не только выбор подарков и украшений дома, многие начинают думать о том, что приготовить на праздничный стол, особенно если отмечаешь в большой компании. Закуски — отличный вариант для корпоратива или вечеринки с друзьями. Расскажем, чем заполнить фуршетный стол, чтобы удивить всю толпу!

Крабовые рулетики

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото 1000.menu

Ингредиенты:

— Крабовые палочки — 1 уп.

— Яйца — 3 шт.

— Cыр — 80 г

— Чеснок — 1 зуб.

— Майонез — 2 ч. л.

— Петрушка по вкусу

— Перец по вкусу

Как готовить:

Первым делом отварите яйца, когда они будут готовы, отделите белки от желтков и натрите на крупной терке в разные тарелки. Также натрите сыр, измельчите чеснок и мелко нарежьте петрушку. В глубокой миске соедините белки, желток, сыр, чеснок и петрушку. Добавьте майонез и перец по вкусу. Далее разверните крабовые палочки, внутри намажьте полученной смесью и сверните в трубочки. Украсьте блюдо оставшимися желтками и петрушкой.

Тарталетки с креветками

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото 1000.menu

Ингредиенты:

— Готовые тарталетки — 1 уп.

— Креветки — 400 г

— Сыр — 250 г

— Чеснок — 2 зуб.

— Майонез — 3 ст. л.

— Красная икра — 50 г

— Базилик по вкусу

Как готовить:

Сначала отварите креветки в подсоленной воде около 2 минут. Остудите, очистите и мелко нарежьте. На крупной терке натрите сыр. Чеснок измельчите через специальный пресс. В глубокое блюдо добавьте креветки, сыр и чеснок. Заправьте все майонезом. Полученную смесь разложите по тарталеткам. Украсить закуску можно целыми креветками, красной икрой или базиликом.

Рулетики из красной рыбы

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото 1000.menu

Ингредиенты:

— Красная рыба — 150 г

— Творожный сыр — 120 г

— Маринованные огурцы — 1 шт.

— Петрушка по вкусу

Творожный сыр отправьте в глубокое блюдо. Затем нарежьте мелко огурцы и тоже добавьте в блюдо. Далее на пищевую пленку разложите ломтики красной рыбы. Сверху равномерно распределите полученную массу и положите несколько веточек петрушки. Сверните рыбу плотным рулетом. Перед подачей рулет должен охладиться в холодильнике около часа. Затем нарежьте острым ножом ломтиками около 0,5 см. Украсьте каждую часть петрушкой.

Канапе с селедкой

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото 1000.menu

Ингредиенты:

— Черный хлеб — 100 г

— Селедка — 150 г

— Яблоко — 1 шт.

— Горчица — 1 ч. л.

— Сливочное масло — 50 г

— Укроп — 1 пуч.

— Маслины — 1 банка

Как готовить:

Масло нужно достать заранее, чтобы оно было мягким. Хлеб нарежьте маленькими квадратиками и каждый смажьте горчицей. Далее мелко нашинкуйте укроп и отправьте его в сливочное масло. Полученной смесью намажьте хлеб. Затем дольками порежьте яблоко и положите на хлеб. Филе сельди нарежьте маленькими кусочками и поместите поверх яблок. Закрепите все шпажкой. Украсить канапе можно маслинами и зеленью.

Фаршированные шампиньоны

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото edimdoma.ru

Ингредиенты:

— Шампиньоны — 10 шт.

— Лук — 1 шт.

— Филе курицы — 150 г

— Сыр — 70 г

— Растительное масло — 2 ст. л.

— Соль, перец по вкусу

Как готовить:

Для начала хорошо вымойте грибы, посолите по вкусу и удалите ножки. Лук, ножки от грибов и филе курицы мелко нарежьте. Обжарьте на растительном масле нарезанные ингредиенты на сильном огне до готовности. Полученной смесью необходимо нафаршировать шляпки грибов. Далее отправляем в духовой шкаф, разогретый до 180°C, примерно на 20 минут. После — натереть сыр на крупной терке, посыпать грибы и поставить еще запекаться на 5 минут.

Сырные шарики

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото portnova_yulia, Instagram

Ингредиенты:

— Сыр — 150 г

— Сыр сливочный — 150 г

— Паприка — 0,5 ч. л.

— Бекон — 50 г

— Грецкие орехи — 25 г

— Петрушка — 1 пуч.

— Соломка — 1 уп.

Как готовить:

Сперва обжарьте бекон без добавления масла до хрустящей корочки. После нарежьте его мелко. Обжарьте на другой сковороде грецкие орехи и измельчите их в крошку. Далее нарежьте мелко петрушку и смешайте ее с грецкими орехами. Затем сыр потрите на мелкой терке и смешайте с творожным. Всыпьте паприку и скатайте небольшие шарики, каждый обваляйте в измельченных орехах с петрушкой. В сырный шарик воткните соленую соломку.

Салат в тарталетках

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото iamcook.ru

Ингредиенты:

— Тарталетки — 10 шт.

— Тунец в банке — 150 г

— Яйца — 2 шт.

— Маринованные огурцы — 2 шт.

— Кукуруза — 1 банка

— Майонез — 2 ст. л.

— Оливки — 1 банка

— Укроп — 1 пуч.

— Соль, перец по вкусу

Как готовить:

Сперва нарежьте огурцы мелкими кубиками. Далее смешайте их с консервированной кукурузой. Затем отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте также кубиками. Достаньте тунец и дайте стечь лишнему маслу. Все ингредиенты перемешать. Добавить майонез, соль и перец по вкусу. Разложите полученный салат в тарталетки. Украсить салат можно оливками и укропом.

Канапе на сырном печенье

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото vkusnyblog.ru

Ингредиенты:

— Сливочное масло — 80 г

— Сыр — 250 г

— Соль — 1/2 ч. л.

— Порошок чили — 1/4 ч. л.

— Сухой чеснок — 1/2 ч. л.

— Прованские травы — 1/2 ч. л.

— Молоко — 2 ст. л.

— Мука — 200 г

— Малосольный лосось — 400 г

Как готовить:

Заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно было мягким. Натрите на мелкой терке сыр около 50 г, смешайте его с маслом. Далее добавьте муку, соль и все специи. Потом влейте молоко. Затем раскатайте тесто толщиной около 7 мм и вырежьте квадратики. Полученные печенья необходимо выпекать при 180 градусах около 15 минут. Берем кондитерский мешок и на остывшее печенье выдавливаем нашу смесь, сверху положите кусочек лосося. Украсить закуску можно петрушкой или укропом.

Баклажаны по-китайски

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото vkusnyblog.ru

Ингредиенты:

— Баклажан — 3 шт.

— Имбирь — 30 г

— Чеснок — 5 зуб.

— Соевый соус — 50 мл

— Сахар — 1 ст. л.

— Яблочный уксус — 2 ст. л.

— Кунжутное масло — 1 ч. л.

— Зеленый лук — 1 пуч.

Как готовить:

Первым делом баклажаны порежьте маленькими брусочками. Далее необходимо обжарить их на сильном огне с добавлением растительного масла. Затем мелко нарежьте чеснок и имбирь. Добавляем эти ингредиенты в новую сковородку и обжариваем на сильном огне в течение 20 секунд, сюда же вливаем соевый соус, уксус, кунжутное масло и насыпаем сахар. Дождитесь, пока все закипит, сразу же добавьте баклажаны и на среднем огне прогрейте около 5 минут. Блюдо можно украсить зеленым луком.

Тартар из лосося и авокадо на огурцах

Лучшие закуски для компании на Новый год. Фото vkusnyblog.ru

Ингредиенты:

— Лосось — 200 г

— Имбирь — 1 шт.

— Перец чили — 1 шт.

— Авокадо — 2 шт.

— Огурец — 2 шт.

— Сок лимона — 1 ст. л.

— Соль по вкусу

Как готовить:

Первый шаг — нарежьте огурцы тонкими ломтиками. Далее корень имбиря натрите на мелкой терке около 1 чайной ложки. Перец чили порубите мелкими полосками. Затем лосось и авокадо нарубите мелкими кубиками. В глубокой чаше смешайте лосось, авокадо, имбирь, сок лимона, соль. На ломтики огурца выложите полученную смесь и украсьте зеленью.