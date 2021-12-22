Закуски: что поставить на стол для большой компании друзей в Новый год
Новогодняя пора — это не только выбор подарков и украшений дома, многие начинают думать о том, что приготовить на праздничный стол, особенно если отмечаешь в большой компании. Закуски — отличный вариант для корпоратива или вечеринки с друзьями. Расскажем, чем заполнить фуршетный стол, чтобы удивить всю толпу!
Крабовые рулетики
Ингредиенты:
— Крабовые палочки — 1 уп.
— Яйца — 3 шт.
— Cыр — 80 г
— Чеснок — 1 зуб.
— Майонез — 2 ч. л.
— Петрушка по вкусу
— Перец по вкусу
Как готовить:
Первым делом отварите яйца, когда они будут готовы, отделите белки от желтков и натрите на крупной терке в разные тарелки. Также натрите сыр, измельчите чеснок и мелко нарежьте петрушку. В глубокой миске соедините белки, желток, сыр, чеснок и петрушку. Добавьте майонез и перец по вкусу. Далее разверните крабовые палочки, внутри намажьте полученной смесью и сверните в трубочки. Украсьте блюдо оставшимися желтками и петрушкой.
Тарталетки с креветками
Ингредиенты:
— Готовые тарталетки — 1 уп.
— Креветки — 400 г
— Сыр — 250 г
— Чеснок — 2 зуб.
— Майонез — 3 ст. л.
— Красная икра — 50 г
— Базилик по вкусу
Как готовить:
Сначала отварите креветки в подсоленной воде около 2 минут. Остудите, очистите и мелко нарежьте. На крупной терке натрите сыр. Чеснок измельчите через специальный пресс. В глубокое блюдо добавьте креветки, сыр и чеснок. Заправьте все майонезом. Полученную смесь разложите по тарталеткам. Украсить закуску можно целыми креветками, красной икрой или базиликом.
Рулетики из красной рыбы
Ингредиенты:
— Красная рыба — 150 г
— Творожный сыр — 120 г
— Маринованные огурцы — 1 шт.
— Петрушка по вкусу
Творожный сыр отправьте в глубокое блюдо. Затем нарежьте мелко огурцы и тоже добавьте в блюдо. Далее на пищевую пленку разложите ломтики красной рыбы. Сверху равномерно распределите полученную массу и положите несколько веточек петрушки. Сверните рыбу плотным рулетом. Перед подачей рулет должен охладиться в холодильнике около часа. Затем нарежьте острым ножом ломтиками около 0,5 см. Украсьте каждую часть петрушкой.
Канапе с селедкой
Ингредиенты:
— Черный хлеб — 100 г
— Селедка — 150 г
— Яблоко — 1 шт.
— Горчица — 1 ч. л.
— Сливочное масло — 50 г
— Укроп — 1 пуч.
— Маслины — 1 банка
Как готовить:
Масло нужно достать заранее, чтобы оно было мягким. Хлеб нарежьте маленькими квадратиками и каждый смажьте горчицей. Далее мелко нашинкуйте укроп и отправьте его в сливочное масло. Полученной смесью намажьте хлеб. Затем дольками порежьте яблоко и положите на хлеб. Филе сельди нарежьте маленькими кусочками и поместите поверх яблок. Закрепите все шпажкой. Украсить канапе можно маслинами и зеленью.
Фаршированные шампиньоны
Ингредиенты:
— Шампиньоны — 10 шт.
— Лук — 1 шт.
— Филе курицы — 150 г
— Сыр — 70 г
— Растительное масло — 2 ст. л.
— Соль, перец по вкусу
Как готовить:
Для начала хорошо вымойте грибы, посолите по вкусу и удалите ножки. Лук, ножки от грибов и филе курицы мелко нарежьте. Обжарьте на растительном масле нарезанные ингредиенты на сильном огне до готовности. Полученной смесью необходимо нафаршировать шляпки грибов. Далее отправляем в духовой шкаф, разогретый до 180°C, примерно на 20 минут. После — натереть сыр на крупной терке, посыпать грибы и поставить еще запекаться на 5 минут.
Сырные шарики
Ингредиенты:
— Сыр — 150 г
— Сыр сливочный — 150 г
— Паприка — 0,5 ч. л.
— Бекон — 50 г
— Грецкие орехи — 25 г
— Петрушка — 1 пуч.
— Соломка — 1 уп.
Как готовить:
Сперва обжарьте бекон без добавления масла до хрустящей корочки. После нарежьте его мелко. Обжарьте на другой сковороде грецкие орехи и измельчите их в крошку. Далее нарежьте мелко петрушку и смешайте ее с грецкими орехами. Затем сыр потрите на мелкой терке и смешайте с творожным. Всыпьте паприку и скатайте небольшие шарики, каждый обваляйте в измельченных орехах с петрушкой. В сырный шарик воткните соленую соломку.
Салат в тарталетках
Ингредиенты:
— Тарталетки — 10 шт.
— Тунец в банке — 150 г
— Яйца — 2 шт.
— Маринованные огурцы — 2 шт.
— Кукуруза — 1 банка
— Майонез — 2 ст. л.
— Оливки — 1 банка
— Укроп — 1 пуч.
— Соль, перец по вкусу
Как готовить:
Сперва нарежьте огурцы мелкими кубиками. Далее смешайте их с консервированной кукурузой. Затем отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте также кубиками. Достаньте тунец и дайте стечь лишнему маслу. Все ингредиенты перемешать. Добавить майонез, соль и перец по вкусу. Разложите полученный салат в тарталетки. Украсить салат можно оливками и укропом.
Канапе на сырном печенье
Ингредиенты:
— Сливочное масло — 80 г
— Сыр — 250 г
— Соль — 1/2 ч. л.
— Порошок чили — 1/4 ч. л.
— Сухой чеснок — 1/2 ч. л.
— Прованские травы — 1/2 ч. л.
— Молоко — 2 ст. л.
— Мука — 200 г
— Малосольный лосось — 400 г
Как готовить:
Заранее достаньте сливочное масло, чтобы оно было мягким. Натрите на мелкой терке сыр около 50 г, смешайте его с маслом. Далее добавьте муку, соль и все специи. Потом влейте молоко. Затем раскатайте тесто толщиной около 7 мм и вырежьте квадратики. Полученные печенья необходимо выпекать при 180 градусах около 15 минут. Берем кондитерский мешок и на остывшее печенье выдавливаем нашу смесь, сверху положите кусочек лосося. Украсить закуску можно петрушкой или укропом.
Баклажаны по-китайски
Ингредиенты:
— Баклажан — 3 шт.
— Имбирь — 30 г
— Чеснок — 5 зуб.
— Соевый соус — 50 мл
— Сахар — 1 ст. л.
— Яблочный уксус — 2 ст. л.
— Кунжутное масло — 1 ч. л.
— Зеленый лук — 1 пуч.
Как готовить:
Первым делом баклажаны порежьте маленькими брусочками. Далее необходимо обжарить их на сильном огне с добавлением растительного масла. Затем мелко нарежьте чеснок и имбирь. Добавляем эти ингредиенты в новую сковородку и обжариваем на сильном огне в течение 20 секунд, сюда же вливаем соевый соус, уксус, кунжутное масло и насыпаем сахар. Дождитесь, пока все закипит, сразу же добавьте баклажаны и на среднем огне прогрейте около 5 минут. Блюдо можно украсить зеленым луком.
Тартар из лосося и авокадо на огурцах
Ингредиенты:
— Лосось — 200 г
— Имбирь — 1 шт.
— Перец чили — 1 шт.
— Авокадо — 2 шт.
— Огурец — 2 шт.
— Сок лимона — 1 ст. л.
— Соль по вкусу
Как готовить:
Первый шаг — нарежьте огурцы тонкими ломтиками. Далее корень имбиря натрите на мелкой терке около 1 чайной ложки. Перец чили порубите мелкими полосками. Затем лосось и авокадо нарубите мелкими кубиками. В глубокой чаше смешайте лосось, авокадо, имбирь, сок лимона, соль. На ломтики огурца выложите полученную смесь и украсьте зеленью.
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