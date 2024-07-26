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Нутрициолог поделилась рецептом полезного салата из свеклы и огурцов
Питание и еда

Сегодня, 19:05

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом полезного салата из свеклы и огурцов

Мария Задорожная
Автор
Рецепт салата со свеклой и огурцом.
Фото MPKphoto/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» нутрициолог Екатерина Стасюк поделилась рецептом салата, который поможет сохранить фигуру и красоту.

Для его приготовления понадобится 300 г вареной свеклы, два огурца и одна красная луковица, сыр фета, тыквенные семечки или любые другие (по желанию), укроп, петрушка и специальная заправка, которую легко приготовить самому.

«Чтобы приготовить заправку для салата, смешайте в миске 30 мл оливкового масла, одну столовую ложку белого винного уксуса или сок одного лимона либо лайма. Также следует добавить одну чайную ложку дижонской горчицы, соль и черный перец по вкусу. Все тщательно перемешать — и готово!» — сказала эксперт.

Чтобы собрать салат, нутрициолог рекомендует нарезать вареную свеклу и огурцы на слайсы, а красный лук — на полукольца.

«Чтобы убрать горечь из лука, замочите его в холодной воде на 10 минут, затем слейте воду и повторите действие еще два раза. После сбрызните полукольца лимонным соком», — добавила Стасюк.

Свеклу и огурцы нужно смешать в миске, затем добавить лук, мелко нарезанную зелень и все снова перемешать. Затем заправить салат и по желанию добавить немного сыра фета либо тыквенных семечек.

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