Пять основных симптомов рака простаты

Расскажем, как распознать первые признаки рака простаты и что должен знать каждый мужчина.

Предстательная железа (простата) — это мужская половая железа, которая располагается у выхода из мочевого пузыря и охватывает часть мочеиспускательного канала. Рак предстательной железы — злокачественное новообразование, которое развивается из эпителиальных клеток желез простаты. Он считается одним из самых часто встречающихся видов онкологии среди мужчин и занимает второе место по смертности после рака легкого.

Рак простаты может долго вообще никак не проявляться. Чаще всего его диагностирует только на 3-4-й стадиях. Определить новообразование на ранних сроках можно только благодаря медицинскому обследованию.

Опухоль принято классифицировать по системе TNM:

Т— размер опухоли

N — метастазы в лимфоузлы

M — метастазы в другие органы

Стадии рака простаты. euroonco.ru

Причины

Назвать точные причины рака простаты невозможно с медицинской точки зрения, однако существуют основные факторы риска. К ним относятся:

— генетическая предрасположенность (если у родителей или ближайших родственников был рак простаты, то стоит регулярно наблюдаться у врача после 45 лет);

— возраст (чаще всего этот вид онкологии диагностируют у мужчин старше 65 лет);

— гормональный дисбаланс (влияют гормональный сбой и повышенный уровень тестостерона);

— болезни органов малого таза (хронические воспалительные заболевания органов малого таза могут также влиять на образования опухоли);

— особенности питания (особую роль играет нехватка витамина А и ?-каротина, а также переизбыток животных жиров, в группе риска — люди с ожирением);

— курение (сигареты провоцируют не только рак легких, но и даже простаты);

— расовая принадлежность (специалисты отмечают, что представители негроидной расы болеют раком простаты чаще всех остальных, на втором месте — европеоидная раса, у азиатов же болезнь встречаются реже всего).

Если какой-либо из факторов вам близок, то стоит регулярно проходить осмотр у уролога и контролировать уровень ПСА (простатспецифический антиген — вещество, количество которого в крови резко возрастает при возникновении рака в простате). Американская и Европейская ассоциации урологов рекомендуют именно ПСА как основной метод диагностики заболевания. Также определить размер злокачественной опухоли можно по результатам УЗИ и рентгеновским методам.

5 основных симптома

Симптомы рака простаты. aif.ru

Проблемы с мочеиспусканием

К основному признаку рака простаты относят проблемы с мочеиспусканием. Это могут быть как частые позывы, особенно по ночам, так и затруднения мочеиспускания (например, слабая струя). Обращайте внимание на то, что могут быть сильные позывы, но при этом сам поток мочи слабый. Иногда встречается прерывистое выделение мочи.

У некоторых наблюдается недержание, а также возникает ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.

Болевые ощущения

Другой часто встречающийся симптом — это боль. Ее может испытывать в промежности, надлобковой области, в верхней части бедра и даже в костях. Если же новообразование будет давить на мочеточник, то боль может появиться даже в пояснице. Боль ощущается и при мочеиспускании.

Кровь

Если вы заметили в моче или сперме кровь, то стоит сразу же обратиться к врачу. Так как этот признак тоже может говорить о раке. В медицине данный симптом называется гематурией.

Проблемы с эрекцией

Если вы начали испытывать регулярные проблемы с эрекцией, то стоит насторожиться. При раке простаты во время семяизвержения вы также можете испытывать боль.

Внешние изменения

Стоит обратить внимание и на свою внешность. Если вы резко потеряли вес, появилась анемия, побледнела кожа или же стали отекать ноги (обычно происходит из-за лимфостаза), то срочно обратитесь к врачу. Эти признаки характерны уже раку простаты на четвертой стадии.

К общим симптомам также относят потерю аппетита, постоянное чувство усталости и недомогания. Крайне редко, но некоторые чувствуют онемение и покалывание в ногах. Это говорит о том, что опухоль вовлечена на позвоночник, который, в свою очередь, давит на спинной мозг.

Некоторые эти симптомы относятся также и к другим заболеваниям, например к хроническому простатиту. Важно контролировать и следить за мужским здоровьем.

Как лечат?

Лечение рака предстательной железы зависит от стадии болезни и физических особенностей пациента. На первых стадиях достаточно будет провести высокоточную лучевую терапию. Она бывает наружная или внутренняя. Чаще всего врачи проводят под общим наркозом брахитерапию (один из видов радиотерапии, при нем источник излучения вводится внутрь органа). Для замедления роста опухоли прописывают гормональную терапию.

Также часто врачи вынуждены полностью удалить опухолевую ткань и орган. Эта процедура называется радикальная простатэктомия. При раке первой и второй степени хирургическое вмешательство минимальное — проводится через проколы. Это позволяет снизить риск осложнений. Если же опухоль крупная, то ее удаляют в процессе открытой операции. Это наиболее травматичный метод.

На четвертой стадии или при метастазах уже прибегают к химиотерапии.

Профилактика рака простаты

Чаще всего этот вид рака поражает пожилых мужчин, однако в последние годы врачи отмечают тенденцию к омоложению. Именно поэтому онкологи рекомендуют проходить проверку мужчинам: с 18 до 40 лет — один раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.

Чтобы минимизировать риск развития рака, стоит вести здоровый и активный образ жизни. Также следите за своим питанием, употребляйте меньше жирных продуктов. Откажитесь от вредных привычек (курение, алкоголь). Не запускайте любые урологические заболевания.