Что будет, если часто пить коньяк

Все о крепком алкогольном напитке.

Коньяк — это крепкий и дорогой алкогольный напиток из Франции, изготавливаемый по определенной технологии из специальных сортов винограда. Многие его считают полезным, если употреблять в умеренных дозах. Ведь коньяк расширяет сосуды и укрепляет иммунитет, но все далеко не так просто. При превышении дозировки этот благородный напиток, наоборот, пагубно влияет на организм. Расскажем о свойствах, составе и производстве этого алкогольного напитка.

Состав

В состав коньяка входят спирты, органические кислоты, этиловые эфиры, вода и зола.

калорийность — около 240 Ккал на 100 г;

углеводы — 1,6 г;

сахар — 1,5 г.

Коньяк производят из винограда, но не простого, а определенных сортов. Чаще всего его изготавливают из Уни Блан, а еще из Коломбар и Фоль Бланш. Лучшим считается коньяк, состоящий из трех сортов винограда одновременно. Добавлять консерванты и красители в коньяк запрещается. Правда, французским производителям разрешается использовать карамель (краситель E150a). Ее добавляют для усиления цвета именно молодых напитков.

Как производят

На первых этапах происходит фильтрация, а затем дистилляция. Принято дистиллировать спирты строго сразу же после сбора урожая, который длится до марта. На первом этапе перегонки получается спирт-сырец, а затем происходит вторая перегонка. После этого их отправляют в специальные бочки (от 270 до 450 литров) из французского дуба. Именно от сорта дуба и будет зависеть вкус напитка. В бочках спирты настаиваются в течение нескольких лет, а иногда даже и десятилетий при постоянной температуре 15°. Кстати, во Франции доступ в погреба с бочками имеет только узкий круг лиц.

После купажирования напиток могут повторно отправить в дубовые бочки на небольшой срок. Дальше идет смешивание спиртов, и только потом его отдают на разлив в бутылки.

Интересно, что во время выдержки изменяется крепость напитка. За год в среднем градус спирта падает на 0,5.

Бочки с коньяком. Konstantin Kokoshkin, Фото Global Look Press

Польза

Коньяк известен своими лечебными свойствами. Например, он расширяет сосуды. Таким образом, понижается артериальное давление, можно снять головную боль и уменьшить нагрузку на сердце. Рюмка коньяка перед приемом пищи разогревает аппетит, помогает улучшить работу пищеварительной системы, стимулируя выработку желудочного сока и снимая спазмы в желудке.

Если коньяк разогреть и выпить горячим, он поможет справиться с кашлем и другими симптомами простуды, повышая иммунитет. Происходит это за счет дубильных веществ в составе. Напиток способствует и лучшему усвоению организмом витамина С. Он обладает восстанавливающим и обезболивающим эффектом. Например, если болит зуб, можно прополоскать жидкостью рот. Используют его и в косметологии: при лечении угревой сыпи и для укрепления волос.

В кулинарии часто применяют молодые коньяки при приготовлении некоторых десертов (тирамису, конфеты, пирожное «картошка», торты). Помимо этого, данный напиток поднимает настроение и оказывает легкое расслабляющее действие.

Вред

При всем этом вред коньяка для здоровья неоспорим. Как и все алкогольные напитки, он пагубно влияет на работу органов, особенно при злоупотреблении. Врачи не рекомендуют пить этот крепкий напиток пациентам с сахарным диабетом, а также людям с лишним весом, с нестабильным артериальным давлением, с проблемами мочеполовой системы и при желчнокаменной болезни.

При чрезмерном употреблении коньяка у мужчин снижается половое влечение и активность сперматозоидов, появляются проблемы с потенцией. Отрицательно влияет он и на репродуктивную функцию у женщин.

Коньяк усиливает аппетит, а значит, люди много едят, не контролируя размер порций. Более того, этого очень калорийный напиток, о чем говорилось выше, а значит, можно легко набрать лишние килограммы. Особенно, если выпивать его вместе с колой или другой сладкой газировкой.

Помимо этого алкоголь влияет на состояние кожи и умственные способности. Но самое опасное — частое употребление коньяка вызывает сильную зависимость. Стоит также понимать, что на прилавках магазинов представлено много подделок, из-за чего можно получить отравление.

Как выбрать

Чтобы избежать плачевных последствий от поддельного коньяка, нужно правильно подходить к его выбору. В первую очередь изучите бутылку. Качественный напиток будет только в стеклянной бутылке, а ни в коем случае не пластиковой. Этикетка должна быть приклеена ровно. Проверьте и пробку. Допустимо, чтобы она была из дерева, силикона и прессованных опилок, но не из металла.

Как определить подделку коньяка. winestreet.ru

Роспотребнадзор в свою очередь отмечает, что стоит обратить внимание на цвет, вкус и прозрачность. Жидкость не должна быть мутной или иметь осадка и постороннего запаха.

Также можете провести эксперимент. Если перевернуть бутылку, то на дне должны быть заметны маслянистые капли. Затем должны появиться сначала большие пузыри, а следом маленькие. Это все говорит о качестве товара.

Из-за того, что в состав коньяка входят спирты разного возраста и года производства, их принято классифицировать по самым молодым спиртам в купаже. Для этого нужно знать следующие обозначения:

VS (Very Special) — возраст самого молодого коньячного спирта в купаже не менее двух лет.

Superior — три года.

VSOP (Very Special Old Pale) или Reserve — четыре года (возраст о-де-ви).

Napoleon — шесть лет.

XO — Extra Old — 10 лет.

В коньяках выдержкой больше 10 лет, как правило, отмечают сразу возраст.

На российских, армянских и грузинских коньяках количество лет обозначается звездами: 3 звезды — три года, 5 звезд -пять лет, 7 звезд — семь лет.

Коньяк. Konstantin Kokoshkin, Фото Global Look Press

Марочные коньяки обозначаются так:

КВ (коньяк выдержанный) — минимум шесть лет.

КВВК (выдержанный коньяк высшего качества) — восемь лет и более.

КС (коньяк старый) — 10 лет.

ОС (очень старый) — выдержка более 12 лет.

Также стоит обращать внимание на крепость алкоголя. По принятым французским меркам, коньяки обычно не превышают 40°. Если градусов выше, то это уже считается бренди. Допустимо, что величина градуса продукции из стран СНГ достигает отметки 60.

Чем закусывать

С чем пить коньяк. kp.ru

Традиционно принято пить коньяк без какой-либо закуски. Лучше всего употреблять его небольшими глотками. Только так можно ощутить весь вкус. Однако большинство людей предпочитают все же с чем-то его совмещать. Во Франции, например, перед употреблением коньяка любят выпить чашечку натурального кофе.

Для закуски лучше всего выбирать шоколад, сыры, оливки или хамон. В некоторых ресторанах принято рюмку коньяка подавать с лимоном, однако это не лучший выбор. Цитрусовые перебивают вкус и аромат напитка. Не рекомендуется добавлять и лед.

Напоминаем, что любой алкоголь вредит вашему здоровью!