Ван Гал сообщил, что у него агрессивная форма рака простаты

Главный тренер сборной Нидерландов Луи Ван Гал сообщил, что болен раком.

«Каждый раз, когда я был с национальной командой, мне приходилось ночью уходить в больницу, и до сих пор игроки не знали об этом. Они думали, что я здоров, но это не так», — сказал Ван Гал в эфире голландского телеканала.

70-летний специалист рассказал, что у него агрессивная форма рака простаты. На данный момент он прошел 25 процедур.

Сборная Нидерландов на чемпионате мира-2022 в Катаре встретится с Катаром, Сенегалом и Эквадором. В первом матче голландцы 21 ноября встретятся с сенегальцами.