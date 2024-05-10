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Косметолог рассказала, как убрать отеки после майских праздников
Здоровье

Сегодня, 17:45

1 мин.

Косметолог рассказала, как убрать отеки после майских праздников

Мария Маковей
Автор
Девушка делает массаж от второго подбородка.
Фото istockphoto.com
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Косметолог-дерматовенеролог Татьяна Аюпова считает, что баня и костный бульон помогут справиться с отеками после майских праздников. Об этом она заявила в интервью «Вечерней Москве».

«Если после майских праздников из-за нарушения режима питания у вас появились отеки, я рекомендую обязательно посетить баню и использовать там веники. Они работают как массаж. Нужно начинать идти ими снизу вверх: начать с ног и постепенно подниматься к груди и шее, а не наоборот. Потому что именно таким образом движется лимфа», — объяснила эксперт.

Косметолог добавила, что отеки сходят при длительных пробежках или прогулках, но здесь важно учитывать вес человека. Кроме того, Аюпова посоветовала делать самомассаж, чтобы улучшить приток крови.

«Нужно делать самомассаж и разминать себе шею, чтобы был более активным приток крови к коже и улучшилось лимфатическое движение», — сообщила косметолог.

Также эксперт порекомендовала людям, которые едят много соленого и сладкого в майские праздники, ограничить себя и добавить в рацион наваристый костный бульон или суп, обязательно наладить сон и минимизировать стресс.

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