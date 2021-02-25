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Названы пять продуктов, увеличивающие продолжительность жизни

Александра Эмм
Александра Эмм
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Сегодня, 09:00
Ягоды. Фото Unsplash
Ягоды. Фото Unsplash
Длительность жизни формируется исходя из множества факторов: генетической предрасположенности, среды проживания, образа жизни. Но огромное влияние на качество и продолжительность жизни оказывает то, что мы едим. Приводим пять продуктов, которые необходимы в рационе для поддержания здоровья и долголетия.
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1. Оливковое масло

Использование оливкового масла помогает поддерживать нормальный уровень холестерина, здоровье кровеносных сосудов, бороться с диабетом. Жирные кислоты в составе необходимы для правильного функционирования головного мозга, а также способствуют красоте волос и кожи.

Оптимальная норма — две столовые ложки в день (рекомендуется добавлять в салаты или пить натощак).

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2. Брокколи

Содержит сульфорафан и индол — вещества, обладающие противораковой активностью (около 10 г в день помогут не заболеть раком). Капуста брокколи богата витаминами, минералами, способствует выведению тяжелых металлов и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Совсем не содержит жиров.

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3. Ягоды

Клубника, черника, малина содержат огромное количество антиоксидантов. Всего две порции по 250 г ягод в неделю способны предотвратить снижение когнитивных функций, связанное со старением. Также употребление свежих ягод помогает укреплению иммунитета, поддержанию здоровья волос и кожи.

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4. Лосось

Содержит необходимые для организма омега-3-кислоты, которые снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, препятствуют образованию воспалений. Лососевые породы рыб способны замедлить когнитивные расстройства, появляющиеся с возрастом (например, болезнь Альцгеймера), и содержат большое количества белка, который необходим для поддержания костной и мышечной массы.

Норвежские ученые рекомендуют употреблять красную рыбу не реже двух раз в неделю, а в идеале — ввести в рацион на постоянной основе.

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5. Чеснок

Содержит фотохимические вещества, которые препятствуют формированию канцерогенов. Три-четыре зубчика в неделю способствуют укреплению иммунитета и эффективны в профилактике простуды. А еще чеснок снижает повышенный уровень холестерина и давление.

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Конечно же, регулярное употребление этих продуктов не будет автоматически означать, что вы проживете до 100 лет. Но они точно поспособствуют долголетию в сочетании с активным образом жизни, правильным питанием и соблюдением режима сна.

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