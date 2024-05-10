Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Сокровище фильм 2024: сюжет и актеры, трейлер и дата выхода, где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Сокровище» с Линой Данэм и Стивеном Фраем

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сокровище»
Фото Кадр из фильма «Сокровище»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Bleecker Street опубликовал трейлер фильма «Сокровище», главные роли в котором исполнили Лина Данэм и Стивен Фрай. Режиссером картины выступила Юлия фон Хайнц («А завтра весь мир»).

По сюжету немецко-французской трагикомедии отец (Фрай) и дочь (Данэм) решают отправиться в Польшу, чтобы восстановить связь со своими корнями.

В фильме снялись Андре Хеннике, Збигнев Замаховский, Томаш Влосок, Венанти Носул, Ивона Бельска, Мария Мамона и Роберт Баста.

Российская премьера «Сокровища» пройдет 4 июля.

Иа, Изабель Юппер. Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля

Фильмы
1
0
Новости холдинга
Водитель упавшего в воду в Петербурге автобуса задержан
«Зенит» опять покупает игрока у «Краснодара», «Спартаку» предложили помощника Моуриньо, а Рахимова могут уволить. Трансферные слухи РПЛ за 10 мая
В Петербурге автобус с пассажирами упал в реку Мойку после ДТП
Очевидица падения автобуса в реку в Петербурге рассказала подробности

Придумай мем

Последние новости
12:00
Новый фильм по «Властелину колец» выйдет в 2026 году
9 мая 06:30
Netflix объявил актерский состав второго сезона «Уэнсдэй»
8 мая 23:00
Изабель Юппер возглавит жюри Венецианского кинофестиваля
8 мая 21:30
Джеймс Ганн показал первый кадр «Супермена» с Дэвидом Коренсветом
8 мая 18:00
Дата выхода 4 сезона сериала «Не с первой попытки»: расписание релиза эпизодов