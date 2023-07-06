Кофе: польза и вред для организма
Кофе — один из самых популярных и излюбленных напитков в мире. Чем полезен и вреден кофе, какие существуют противопоказания, помогает ли он при похудении, а также как правильно его выбрать и хранить, разбираем в этой статье вместе с нутрициологом Еленой Сухановой.
Какие виды кофе существуют
В мире насчитывается более 100 видов кофе (либерика, эужениоидис и другие). Но самыми распространенными считаются арабика и робуста.
Арабика
Этот вид кофейного дерева произрастает в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Сами зерна имеют продолговатую форму, содержат меньше кофеина, чем робуста, обладают мягким вкусом с кислинкой.
Робуста
Этот вид кофе культивируется в тропических районах Африки, Индии, Шри-Ланки и Индонезии. Кофейный напиток имеет горький и терпкий вкус. Робусту часто смешивают с другими видами для получения более насыщенного вкуса.
Калорийность и БЖУ кофе
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Калорийность кофе зависит от сорта. Обычно она составляет 7 ккал на 100 грамм продукта.
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Белки — 0,2 г.
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Жиры — 0,5 г.
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Углеводы — 0,2 г.
Польза кофе
Согласно исследованиям, кофе положительно влияет на здоровье, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ: витамины группы В (В1, В2, В3, В5), а также минералы (калий, магний, марганец, фосфор).
Бодрит
Кофе содержит кофеин, который стимулирует центральную нервную систему, повышает бдительность, улучшает настроение и концентрацию.
Содержит антиоксиданты
Кофе содержит большое количество антиоксидантов (например, хлорогеновую кислоту), которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.
Свободные радикалы ослабляют защитные механизмы кожи и разрушают клетки. В результате появляются морщины, пигментные пятна. Антиоксиданты, которые содержатся в кофе, обезвреживают свободные радикалы и помогают избежать преждевременного старения.
Улучшает пищеварение
Кофе стимулирует сокращение мышц желудка и кишечника, что способствует улучшению пищеварения. Помимо этого, кофе обладает горьким вкусом, стимулируя работу желчного пузыря, что оказывает положительное влияние в части отведения желчи и предотвращения запоров.
Способствует снижению веса
Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок. Поэтому чашка кофе, выпитая за 30 минут до физической нагрузки, усиливает метаболические реакции и помогает в сжигании жировых отложений.
Снижает риск развития диабета II типа
Кофе уменьшает количество сахара, всасываемого в кровь, чем снижает риск развития диабета II типа.
Поднимает настроение
Исследование, проведенное учеными Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH), показало, что кофе уменьшает риск развития депрессии у женщин, потому что высвобождает дофамин и серотонин, которые положительно влияют на настроение.
Вред кофе
Умеренное потребление напитка благотворно влияет на организм, но избыточное — может привести к привыканию, которое позже перерастет в зависимость. В таком случае отсутствие кофеина негативно скажется на состоянии: начнется головная боль, слабость и сонливость.
Избыточное потребление кофеина может вызвать бессонницу, нервозность, тревожность и повышенную чувствительность, а также такие расстройства желудка, как изжога, гастрит, язва.
Кофе может повлиять на уровень кальция, что в свою очередь может привести к остеопорозу и повышенному риску перелома костей.
Потребление кофе в большом количестве увеличивает риск высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Сколько кофе можно пить в день
Суточная порция кофеина, которая не принесет вреда здоровому человеку, составляет около 250 мг. В чашке эспрессо (50 мл) содержится около 100 мг кофеина.
Все зависит от дозы кофеина, которую можете переносить. То есть при отсутствии генетических поломок три стандартные чашки кофе несут только пользу. А если вы пьете больше 3-4 чашек в сутки, то кофе будет уже во вред.
Противопоказания
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Повышенная чувствительность к кофеину, которая может вызвать нервозность, тревогу, учащенное сердцебиение.
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Высокое артериальное давление.
Нельзя употреблять кофе при беременности, потому что кофеин может проникнуть через плаценту и оказать негативное влияние на развитие плода.
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Кофеин может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами (с антидепрессантами, антибиотиками, лекарствами для сердца и другими). Поэтому совмещать употребление таких лекарств с кофе можно только после консультации с врачом.
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При бессоннице кофеин может оказывать негативное влияние, стимулируя нервную систему и приводя к нарушению сна.
При чувствительных слизистых желудка и желудочно-кишечного тракта употребление кофе может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, усилить симптомы язвенной болезни, вздутия, диареи.
Кофе без кофеина
Кофе без кофеина — хороший вариант, если есть противопоказания к употреблению обычного кофе. Например, если есть острое желание пить кофе перед сном, но после этого возникают проблемы с засыпанием, или если хочется кофе во время беременности.
Кофе без кофеина не оказывает бодрящего эффекта, не учащает сердцебиение и не повышает давление. Поэтому он подойдет людям с гипертонией, страдающие бессонницей и имеющие повышенную чувствительность желудка.
Декофеинизированный кофе содержит значительное количество антиоксидантов, поэтому стимулирует мозговую активность. Однако стоит помнить, что ни одна технология не позволяет избавить кофе от кофеина на 100%.
Если перед вами стоит цель ограничить потребление кофеина, то лучше отказаться и от декаф-кофе вообще, потому что он все же. содержит кофеин, хоть и не в больших количествах (обычно около 2-5 мг).
Как правильно выбрать и хранить кофе
При выборе кофе надо обратить внимание на качество упаковки. Это должен быть плотный герметичный пакет с клапаном. Всю информацию о происхождении зерен нужно искать на этикетке. При покупке стоит отдавать предпочтение бразильскому, колумбийскому, индийскому кофе. Также продукт хорошего качества фасуют в Италии и Германии. В составе не должно быть никаких добавок (ароматизаторов, красителей и т. д.). Кроме этого, надо обращать внимание на степень помола и обжарки.
Растворимый кофе лучше хранить в темной стеклянной или керамической банке в сухом прохладном месте. Кофе в зернах, а также молотый — в плотно закрывающейся жестяной банке.
У натурального кофе масса преимуществ перед растворимым. Он наполнен большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Растворимый, как правило, содержит химические консерванты и стабилизаторы, проще говоря, он вреден для организма.
Но и у натурального кофе, даже сваренного по всем законам и правилам, есть один серьезный минус — наличие кафестола, который может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Чтобы минимизировать его количество, кофе пропускают через фильтр или варят в кофемашине.
Пейте кофе правильно и наслаждайтесь хорошим вкусом без вреда для здоровья!
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