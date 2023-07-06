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Сегодня, 17:20

Кофе: польза и вред для организма

Анна Архипенкоо
,
Александра Эмм
Елена Суханова
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Разные виды кофе на розовом фоне
Фото istockphoto.com/Svetlana_nsk

Кофе — один из самых популярных и излюбленных напитков в мире. Чем полезен и вреден кофе, какие существуют противопоказания, помогает ли он при похудении, а также как правильно его выбрать и хранить, разбираем в этой статье вместе с нутрициологом Еленой Сухановой.

Какие виды кофе существуют

В мире насчитывается более 100 видов кофе (либерика, эужениоидис и другие). Но самыми распространенными считаются арабика и робуста.

Этот вид кофейного дерева произрастает в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Сами зерна имеют продолговатую форму, содержат меньше кофеина, чем робуста, обладают мягким вкусом с кислинкой.

Зерновой кофе
Фото istockphoto.com/simarik

Этот вид кофе культивируется в тропических районах Африки, Индии, Шри-Ланки и Индонезии. Кофейный напиток имеет горький и терпкий вкус. Робусту часто смешивают с другими видами для получения более насыщенного вкуса.

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Калорийность и БЖУ кофе

  • Калорийность кофе зависит от сорта. Обычно она составляет 7 ккал на 100 грамм продукта.

  • Белки — 0,2 г.

  • Жиры — 0,5 г.

  • Углеводы — 0,2 г.

Польза кофе

Согласно исследованиям, кофе положительно влияет на здоровье, потому что в нем содержится большое количество полезных веществ: витамины группы В (В1, В2, В3, В5), а также минералы (калий, магний, марганец, фосфор).

Бодрит

Кофе содержит кофеин, который стимулирует центральную нервную систему, повышает бдительность, улучшает настроение и концентрацию.

Содержит антиоксиданты

Кофе содержит большое количество антиоксидантов (например, хлорогеновую кислоту), которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.
Елена Суханова
Нутрициолог

Свободные радикалы ослабляют защитные механизмы кожи и разрушают клетки. В результате появляются морщины, пигментные пятна. Антиоксиданты, которые содержатся в кофе, обезвреживают свободные радикалы и помогают избежать преждевременного старения.

Улучшает пищеварение

Кофе стимулирует сокращение мышц желудка и кишечника, что способствует улучшению пищеварения. Помимо этого, кофе обладает горьким вкусом, стимулируя работу желчного пузыря, что оказывает положительное влияние в части отведения желчи и предотвращения запоров.
Елена Суханова
Нутрициолог

Способствует снижению веса

Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок. Поэтому чашка кофе, выпитая за 30 минут до физической нагрузки, усиливает метаболические реакции и помогает в сжигании жировых отложений.

Снижает риск развития диабета II типа

Кофе уменьшает количество сахара, всасываемого в кровь, чем снижает риск развития диабета II типа.

Молодая красивая девушка пьет кофе и смотрит в окно
Фото istockphoto.com/PeopleImages

Поднимает настроение

Исследование, проведенное учеными Гарвардской школы общественного здравоохранения (HSPH), показало, что кофе уменьшает риск развития депрессии у женщин, потому что высвобождает дофамин и серотонин, которые положительно влияют на настроение.

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Вред кофе

Умеренное потребление напитка благотворно влияет на организм, но избыточное — может привести к привыканию, которое позже перерастет в зависимость. В таком случае отсутствие кофеина негативно скажется на состоянии: начнется головная боль, слабость и сонливость.

Избыточное потребление кофеина может вызвать бессонницу, нервозность, тревожность и повышенную чувствительность, а также такие расстройства желудка, как изжога, гастрит, язва.
Елена Суханова
Нутрициолог

Кофе может повлиять на уровень кальция, что в свою очередь может привести к остеопорозу и повышенному риску перелома костей.

Потребление кофе в большом количестве увеличивает риск высокого кровяного давления и сердечно-сосудистых заболеваний.
Елена Суханова
Нутрициолог

Сколько кофе можно пить в день

Суточная порция кофеина, которая не принесет вреда здоровому человеку, составляет около 250 мг. В чашке эспрессо (50 мл) содержится около 100 мг кофеина.

Все зависит от дозы кофеина, которую можете переносить. То есть при отсутствии генетических поломок три стандартные чашки кофе несут только пользу. А если вы пьете больше 3-4 чашек в сутки, то кофе будет уже во вред.
Елена Суханова
Нутрициолог
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Противопоказания

  • Повышенная чувствительность к кофеину, которая может вызвать нервозность, тревогу, учащенное сердцебиение.

  • Высокое артериальное давление.

Нельзя употреблять кофе при беременности, потому что кофеин может проникнуть через плаценту и оказать негативное влияние на развитие плода.
Елена Суханова
Нутрициолог

  • Кофеин может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами (с антидепрессантами, антибиотиками, лекарствами для сердца и другими). Поэтому совмещать употребление таких лекарств с кофе можно только после консультации с врачом.

  • При бессоннице кофеин может оказывать негативное влияние, стимулируя нервную систему и приводя к нарушению сна.

При чувствительных слизистых желудка и желудочно-кишечного тракта употребление кофе может вызвать раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, усилить симптомы язвенной болезни, вздутия, диареи.
Елена Суханова
Нутрициолог

Кофе без кофеина

Кофе без кофеина — хороший вариант, если есть противопоказания к употреблению обычного кофе. Например, если есть острое желание пить кофе перед сном, но после этого возникают проблемы с засыпанием, или если хочется кофе во время беременности.

Кофе без кофеина не оказывает бодрящего эффекта, не учащает сердцебиение и не повышает давление. Поэтому он подойдет людям с гипертонией, страдающие бессонницей и имеющие повышенную чувствительность желудка.
Елена Суханова
Нутрициолог

Декофеинизированный кофе содержит значительное количество антиоксидантов, поэтому стимулирует мозговую активность. Однако стоит помнить, что ни одна технология не позволяет избавить кофе от кофеина на 100%.

Если перед вами стоит цель ограничить потребление кофеина, то лучше отказаться и от декаф-кофе вообще, потому что он все же. содержит кофеин, хоть и не в больших количествах (обычно около 2-5 мг).
Елена Суханова
Нутрициолог

Как правильно выбрать и хранить кофе

При выборе кофе надо обратить внимание на качество упаковки. Это должен быть плотный герметичный пакет с клапаном. Всю информацию о происхождении зерен нужно искать на этикетке. При покупке стоит отдавать предпочтение бразильскому, колумбийскому, индийскому кофе. Также продукт хорошего качества фасуют в Италии и Германии. В составе не должно быть никаких добавок (ароматизаторов, красителей и т. д.). Кроме этого, надо обращать внимание на степень помола и обжарки.

Зерновой кофе хранится в банках
Фото istockphoto.com/shisheng ling

Растворимый кофе лучше хранить в темной стеклянной или керамической банке в сухом прохладном месте. Кофе в зернах, а также молотый — в плотно закрывающейся жестяной банке.

Какой кофе лучше пить

У натурального кофе масса преимуществ перед растворимым. Он наполнен большим количеством витаминов, минералов и антиоксидантов. Растворимый, как правило, содержит химические консерванты и стабилизаторы, проще говоря, он вреден для организма.

Но и у натурального кофе, даже сваренного по всем законам и правилам, есть один серьезный минус — наличие кафестола, который может привести к образованию атеросклеротических бляшек. Чтобы минимизировать его количество, кофе пропускают через фильтр или варят в кофемашине.

Пейте кофе правильно и наслаждайтесь хорошим вкусом без вреда для здоровья!

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