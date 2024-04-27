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Стилист назвала вещи, которые выйдут из моды этим летом
Жизнь и общество

Сегодня, 13:30

0 мин.

Стилист назвала вещи, которые выйдут из моды этим летом

Мария Маковей
Автор
Одежда на вешалках
Фото mahiruysal/istockphoto.com
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Российский стилист Анна Вихрова считает, что летом 2024 года из моды выйдут макси-юбки из денима и штаны карго с резинкой внизу. Их эксперт рекомендует заменить на брюки палаццо или светлые джинсы прямого кроя. Также специалист советует отказаться от трикотажных спортивных костюмов.

«Да, это удобно, но так скучно и, честно, не всегда уместно», — заявила стилист в беседе с WomanHit.

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