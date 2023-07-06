Каким получился новый фильм об Индиане Джонсе: отзывы критиков и обычных зрителей

На прошлой неделе в мировой прокат вышла пятая часть приключенческой франшизы. Картина «Индиана Джонс и колесо судьбы» поставила точку в истории знаменитого археолога-авантюриста: Харрисон Форд пока не планирует завязывать с актерской карьерой в целом, но со своей культовой ролью актер все же решил попрощаться. Рассказываем, чего ждать от долгожданной премьеры.

О чем фильм и кто над ним работал

Действие ленты разворачивается в двух временных отрезках: завязка, ради которой 79-летнего Форда омолодили с помощью компьютерной графики, происходит в 40-х годах, а основная сюжетная линия — в конце 60-х. Все начинается с того, что Индиана Джонс крадет из-под носа нацистов половину артефакта, созданного Архимедом. Спустя четверть века он отправляется на поиски второй части, но уже не один. Вместе с ним едет крестница Елена.

Ведущую женскую роль сыграла Фиби Уоллер-Бридж («Дрянь», «Хан Соло: Звездные войны. Истории»), а ее отца, который помог Джонсу заполучить первую половину артефакта, — Тоби Джонс («Доктор Кто», «Шерлок»). Датчанин Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Казино Рояль») примерил на себя образ главного антагониста — нацистского физика Фоллера. В небольших ролях засветились Антонио Бандерас и Бойд Холбрук, известный зрителям по сериалу «Нарко».

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

Стивен Спилберг, поставивший все четыре предыдущих фильма, на этот раз уступил режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду — автору таких лент, как «Прерванная жизнь», «Кейт и Лео», «Логан» и «Ford против Ferrari». Однако, по словам Харрисона Форда, Спилберг, который числится лишь исполнительным продюсером пятой части, был вовлечен в каждый этап создания «Колеса судьбы».

Что говорят критики и зрители

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, в рамках которого Харрисону Форду вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие киноиндустрии. Первые зрители сошлись во мнении, что именно ведущий актер по-прежнему является главным достоинством франшизы. В остальном они отмечали слабый сценарий и отсутствие магии Спилберга из предыдущих частей.

Самый популярный отзыв на сайте Letterboxd (почти 2,5 тысячи лайков) называет «Колесо судьбы» тотальной катастрофой: скучные напарники, шутовские злодеи, полное отсутствие визуального стиля и банальные диалоги. И все же автор рецензии отмечает наличие приличных экшен-сцен.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

А вот что пишут пользователи социальных сетей:

«Мне действительно понравился «Индиана Джонс и колесо судьбы» . Фантастический каст! Как и общий посыл о старении. Не хочу спойлерить, но в конце я даже прослезилась. Потрясающе!»

«Только что вышел с сеанса «Колеса судьбы» и не могу понять, откуда взялись все те негативные отзывы. Это настоящий олдскульный аттракцион. Здесь есть все, за что я так люблю фильмы об Инди. Рад, что смог насладиться его последним приключением».

«Индиана Джонс и колесо судьбы» — идеальный способ перезагрузить франшизу и в то же время дать ей подходящий финал. Картина отсылает к предыдущим частям саги и достойно завершает карьеру Инди. Не вижу ничего, что могло бы пойти не так, особенно учитывая возраст Харрисона Форда! "

В каком порядке смотреть фильмы про Индиану Джонса

Логично предположить, что все ленты стоит смотреть в порядке их выхода, однако можно также обратить внимание на проекты без участия Харрисона Форда и выстроить их по хронологии событий.

«Приключения молодого Индианы Джонса» (1992-1993)

Сериал рассказывает о детстве и юности будущего археолога. Главную роль исполнил Шон Патрик Флэнери («Святые из Бундока»), а одним из шоураннеров был Джордж Лукас. В 1994 году шоу претендовало на «Золотой глобус» в драматической категории, однако победу одержала «Полиция Нью-Йорка».

Фото Кадр из сериала «Приключения молодого Индианы Джонса»

«Индиана Джонс и храм судьбы» (1984)

В этом году картину о приключениях Джонса в сердце Гималаев, где ему пришлось столкнуться с культом древней богини смерти Кали, активно вспоминали из-за одной интересной детали: именно в ней дебютную роль сыграл Ке Хюи Куан, недавно получивший «Оскар» за фантастическую комедию «Все везде и сразу».

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и храм судьбы»

«Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» (1981)

Дебютная полнометражная часть франшизы о поисках Ковчега Завета принесла создателям сразу пять «Оскаров», а Американский киноинститут поставил ее на 60-е место в списке 100 лучших фильмов XX века. Кстати, свою фамилию главный герой получил в первый день съемок: в сценарии его звали Индиана Смит.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

«Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)

В этой ленте напарником Индианы стал его собственный отец. Джонса-старшего сыграл Шон Коннери, который старше Харрисона Форда всего на 12 лет. Зрителям также запомнилась начальная сцена с участием Ривера Феникса: ныне покойный старший брат оскароносного Хоакина Феникса воплотил образ молодого Инди.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход»

«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (2008)

События очередной картины разворачиваются в разгар холодной войны, а на первый план выходит сын Джонса, которого сыграл звезда «Трансформеров» Шайа Лабаф. В роли антагонистки выступила австралийская актриса Кейт Бланшетт («Елизавета», «Авиатор»).

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»

«Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали» (2008)

Эту анимационную короткометражку стоит посмотреть, чтобы вспомнить все предыдущие фильмы об Индиане Джонсе. Ее создатели уместили в пять минут все главные моменты предыдущих фильмов.

Фото Кадр из мультфильма «Лего: Индиана Джонс в поисках утраченной детали»

«Индиана Джонс и колесо судьбы» (2023)

Тот самый финал истории! Харрисон Форд уже неоднократно заявлял, что больше не вернется к своей знаковой роли.

Фото Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

От худшего к лучшему: рейтинг фильмов об Индиане Джонсе

С выходом заключительной ленты многие издания начали составлять собственные списки, ранжируя все пять частей франшизы. Худшим фильмом саги единогласно признали «Королевство хрустального черепа», а лучшим — «В поисках утраченного ковчега» (именно он в 1981 году дал старт приключенческой саге).

На втором месте уверенно держится «Последний крестовый поход», в котором засветились Ривер Феникс и Шон Коннери. На третью строчку The Hollywood Reporter поставил «Храм судьбы», а вот Collider и Insider отдали бронзу «Колесу судьбы».

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