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Мэр Кингстауна 3 сезон: дата выхода и трейлер, актеры, где смотреть
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Сегодня, 12:25

1 мин.

Вышел трейлер 3 сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»
Фото Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»
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Paramount Plus опубликовал трейлер 3 сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли.

Проект Тейлора Шеридана и Хью Диллона сосредоточен на влиятельной семье Макласки, которая занимается тюремным бизнесом. В третьем сезоне шоу главный герой будет противостоять своему давнему врагу и русским бандитам.

В «Мэре Кингстауна» также снялись Дайэнн Уист, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли, Эмма Лейрд, Дерек Уэбстер, Хеймиш Аллан-Хэдли, Эйдан Гиллен и Ниши Мунши.

Премьера 3 сезона проекта пройдет 2 июня на Paramount Plus.

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