Вышел трейлер 3 сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером

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Paramount Plus опубликовал трейлер 3 сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли.

Проект Тейлора Шеридана и Хью Диллона сосредоточен на влиятельной семье Макласки, которая занимается тюремным бизнесом. В третьем сезоне шоу главный герой будет противостоять своему давнему врагу и русским бандитам.

В «Мэре Кингстауна» также снялись Дайэнн Уист, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли, Эмма Лейрд, Дерек Уэбстер, Хеймиш Аллан-Хэдли, Эйдан Гиллен и Ниши Мунши.

Премьера 3 сезона проекта пройдет 2 июня на Paramount Plus.