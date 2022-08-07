ЗОЖ
Статьи
Новости Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:00

Какие продукты содержат витамин B12?

Светлана Бутова
Читать «СЭ» в
Блюдо из рыбы.
Фото Global Look Press
Морепродукты.
Фото Global Look Press
Усталость — один из симптомов дефицита витамина В12.
Фото Global Look Press
1/3
Расскажем о значении микронутриента для организма человека.

Витамином В12 называют большую группу кобальтсодержащих биологически активных веществ — кобаламинов. К ним относят цианокобаламин, гидроксокобаламин, метилкобаламин и кобамамид.

Основное количество витамина В12 поступает организм человека в форме цианокобаламина.

Роль витамина В12 для организма человека

Витамин В12 выполняет важную функцию в метаболических процессах. Дефицит или профицит данного нутриента негативно сказывается на работоспособности всех органов и систем организма человека.

Участвует в образовании эритроцитов

Для такого заболевания, как анемия, характерно снижение уровня содержания эритроцитов. Функция двояковыпуклых красных кровяных телец заключается в транспортировке кислорода в органы и ткани организма. Вследствие дефицита витамина В12 эритроциты производятся в недостаточном количестве, что может привести к анемии. В ходе развития недуга появляется повышенная утомляемость, выпадение волос, шелушение кожных покровов. Также возникает вероятность возникновения гипоксии вследствие недостаточного обогащения кислородом.

Рыба. Топ-5 продуктов с высоким содержанием холестерина

Предотвращает остеопороз

Нехватка витамина В12 способствует повышению гомоцистеина. Данное вещество увеличивает риск возникновения остеопороза. Костная ткань теряет прочность, повышается вероятность частых переломов от незначительных травм и ушибов. Возрастает вероятность кариозных поражений зубов.

Предотвращает пороки развития плода

Недостаточное содержание витамина В12 негативно сказывается на течении беременности и в некоторых случаях может стать причиной преждевременных родов. Помимо этого дефицит нутриента отрицательно влияет на рост и развитие плода.

Влияет на качество зрения

Нехватка В12 может плохо влиять на качество зрения человека. Дело в том, что макулярная дегенерация может ухудшить зрение и привести к полной его потере. Достаточное поступление витамина с пищей является профилактической мерой по предотвращению заболеваний органов глаз.

Усталость - один из симптомов дефицита витамина В12. Фото Global Look Press
Усталость — один из симптомов дефицита витамина В12.
Фото Global Look Press

Снижает уровень стресса

Влияние витамина В12 на изменение уровня стрессового напряжения не доказано. Тем не менее известно, что нутриент участвует в процессе образования серотонина, отвечающего за эмоциональное настроение.

Улучшает здоровье волос и ногтей

Ряд дерматологических нарушений может быть вызван дефицитом витамина В12. Ломкие волосы и ногти, шелушение кожных покровов, воспалительные процессы в уголках губ — одни из признаков нехватки витамина.

Снижает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий

Достаточное содержание витамина В12 является одним из необходимых факторов, которые обеспечивают здоровье сердечно-сосудистой системы организма человека.

Морепродукты. Фото Global Look Press
Морепродукты.
Фото Global Look Press

Суточная норма потребления витамина В12

На количество витамина В12, необходимого человеку для адекватной работы всех органов и систем, влияет ряд факторов. Данные о возрасте, периоде беременности и особенностях питания дают возможность определить соответствующую норму потребления микронутриента.

Суточная норма составляет:

  • до 6 месяцев — 0,4 мкг;

  • до года — 0,5 мкг;

  • до 3 лет— 0,9 мкг;

  • до 8 лет — 1,2 мкг;

  • до 13 лет — 1,8 мкг;

  • старше 14 лет — 2,4 мкг;

  • беременные и кормящие женщины — 2,6-2,8 мкг.

Продукты, содержащие витамин В12

Витамин В12 содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как:

  • мясо — говядина, куриное филе;

  • субпродукты — печень и почки;

  • морепродукты — моллюски;

  • рыба — форель, лосось, тунец;

  • молочные продукты — молоко, йогурт, сыр;

  • яйца.

Овощи и&nbsp;фрукты. Топ-10 продуктов для иммунитета летом, комментирует врач

Пищевой промышленностью некоторые продукты дополнительно обогащаются витамином В12. Например, зерновые хлопья, дрожжи, соевое молоко и другие. При покупке изучайте этикетку товара, на которой должна быть указана пищевая ценность и состав.

Симптомы дефицита витамина В12

Врач общей практики Елена Титаренко рассказала о признаках нехватки витамина В12 в организме человека.

Одним из наиболее частых проявлений недостатка нутриента является В12-дефицитная анемия, для которой характерны:

  • повышенная усталость;

  • общая утомляемость, слабость;

  • бледность кожных покровов;

  • учащенное сердцебиение;

  • возникновение одышки;

  • потеря аппетита, снижение веса;

  • «лакированный язык» — в ходе атрофии сосочков языка исчезает его рельеф;

  • болезненность рта и языка;

  • изменение чувствительности;

  • атаксия — нарушение согласованности движений.

Как определить уровень холестерина. Как определить уровень холестерина по анализу крови? Советы врача

Вышеуказанные симптомы могут сигнализировать о тяжелой стадии анемии. Начальные проявления неярко выражены, для болезни характерно медленное течение. Также следует отметить, что организм обладает компенсаторной функцией, поэтому крайне важно быть внимательными к незначительным отклонениям показателей, вовремя проводить диагностику и не заниматься самолечением. Своевременное обращение к специалисту поможет выявить причину возникновения недуга и нивелировать его негативные последствия. Врачом может быть скорректирован рацион питания, назначены соответствующие лекарственные препараты и даны детальные рекомендации.

Пожилые люди и люди, придерживающиеся питания с ограниченными употреблением продуктов животного происхождения, подвержены риску дефицита витамина В12.

Здоровье
Питание
0
Читайте также
«Дацик — жировик. Такой бой позорит единоборства». Емельяненко: разнос Рыжего Тарзана, свадьба
Этот поезд в огне. Как «Локомотив» превратился в главную катастрофу начала чемпионата
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Польза бананов и почему их так любят спортсмены
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости