Какие продукты содержат витамин B12?

Расскажем о значении микронутриента для организма человека.

Витамином В12 называют большую группу кобальтсодержащих биологически активных веществ — кобаламинов. К ним относят цианокобаламин, гидроксокобаламин, метилкобаламин и кобамамид.

Основное количество витамина В12 поступает организм человека в форме цианокобаламина.

Роль витамина В12 для организма человека

Витамин В12 выполняет важную функцию в метаболических процессах. Дефицит или профицит данного нутриента негативно сказывается на работоспособности всех органов и систем организма человека.

Участвует в образовании эритроцитов

Для такого заболевания, как анемия, характерно снижение уровня содержания эритроцитов. Функция двояковыпуклых красных кровяных телец заключается в транспортировке кислорода в органы и ткани организма. Вследствие дефицита витамина В12 эритроциты производятся в недостаточном количестве, что может привести к анемии. В ходе развития недуга появляется повышенная утомляемость, выпадение волос, шелушение кожных покровов. Также возникает вероятность возникновения гипоксии вследствие недостаточного обогащения кислородом.

Предотвращает остеопороз

Нехватка витамина В12 способствует повышению гомоцистеина. Данное вещество увеличивает риск возникновения остеопороза. Костная ткань теряет прочность, повышается вероятность частых переломов от незначительных травм и ушибов. Возрастает вероятность кариозных поражений зубов.

Предотвращает пороки развития плода

Недостаточное содержание витамина В12 негативно сказывается на течении беременности и в некоторых случаях может стать причиной преждевременных родов. Помимо этого дефицит нутриента отрицательно влияет на рост и развитие плода.

Влияет на качество зрения

Нехватка В12 может плохо влиять на качество зрения человека. Дело в том, что макулярная дегенерация может ухудшить зрение и привести к полной его потере. Достаточное поступление витамина с пищей является профилактической мерой по предотвращению заболеваний органов глаз.

Усталость — один из симптомов дефицита витамина В12. Фото Global Look Press

Снижает уровень стресса

Влияние витамина В12 на изменение уровня стрессового напряжения не доказано. Тем не менее известно, что нутриент участвует в процессе образования серотонина, отвечающего за эмоциональное настроение.

Улучшает здоровье волос и ногтей

Ряд дерматологических нарушений может быть вызван дефицитом витамина В12. Ломкие волосы и ногти, шелушение кожных покровов, воспалительные процессы в уголках губ — одни из признаков нехватки витамина.

Снижает риск возникновения сердечно-сосудистых патологий

Достаточное содержание витамина В12 является одним из необходимых факторов, которые обеспечивают здоровье сердечно-сосудистой системы организма человека.

Морепродукты. Фото Global Look Press

Суточная норма потребления витамина В12

На количество витамина В12, необходимого человеку для адекватной работы всех органов и систем, влияет ряд факторов. Данные о возрасте, периоде беременности и особенностях питания дают возможность определить соответствующую норму потребления микронутриента.

Суточная норма составляет:

до 6 месяцев — 0,4 мкг;

до года — 0,5 мкг;

до 3 лет— 0,9 мкг;

до 8 лет — 1,2 мкг;

до 13 лет — 1,8 мкг;

старше 14 лет — 2,4 мкг;

беременные и кормящие женщины — 2,6-2,8 мкг.

Продукты, содержащие витамин В12

Витамин В12 содержится в основном в продуктах животного происхождения, таких как:

мясо — говядина, куриное филе;

субпродукты — печень и почки;

морепродукты — моллюски;

рыба — форель, лосось, тунец;

молочные продукты — молоко, йогурт, сыр;

яйца.

Пищевой промышленностью некоторые продукты дополнительно обогащаются витамином В12. Например, зерновые хлопья, дрожжи, соевое молоко и другие. При покупке изучайте этикетку товара, на которой должна быть указана пищевая ценность и состав.

Симптомы дефицита витамина В12

Врач общей практики Елена Титаренко рассказала о признаках нехватки витамина В12 в организме человека.

Одним из наиболее частых проявлений недостатка нутриента является В12-дефицитная анемия, для которой характерны:

повышенная усталость;

общая утомляемость, слабость;

бледность кожных покровов;

учащенное сердцебиение;

возникновение одышки;

потеря аппетита, снижение веса;

«лакированный язык» — в ходе атрофии сосочков языка исчезает его рельеф;

болезненность рта и языка;

изменение чувствительности;

атаксия — нарушение согласованности движений.

Вышеуказанные симптомы могут сигнализировать о тяжелой стадии анемии. Начальные проявления неярко выражены, для болезни характерно медленное течение. Также следует отметить, что организм обладает компенсаторной функцией, поэтому крайне важно быть внимательными к незначительным отклонениям показателей, вовремя проводить диагностику и не заниматься самолечением. Своевременное обращение к специалисту поможет выявить причину возникновения недуга и нивелировать его негативные последствия. Врачом может быть скорректирован рацион питания, назначены соответствующие лекарственные препараты и даны детальные рекомендации.

Пожилые люди и люди, придерживающиеся питания с ограниченными употреблением продуктов животного происхождения, подвержены риску дефицита витамина В12.