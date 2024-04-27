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Врач рассказал, как защититься от малярии во время отпуска
Здоровье

Сегодня, 11:45

1 мин.

Врач рассказал, как защититься от малярии во время отпуска

Мария Маковей
Автор
Андрей Сахаров
кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Комар на пальце
Фото nechaev-kon/istockphoto.com
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Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, как защититься от малярии во время отпуска.

По его словам, чаще всего случаи заражения малярией регистрируются в Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Южной Африке, Конго, Индии и Бразилии. Поэтому перед поездкой в эти страны следует знать несколько правил.

«При планировании отпуска в эти страны обязательно узнайте, нет ли там сейчас вспышек и эпидемии заболевания. Также можете сходить к врачу, который назначит препараты для профилактики малярии», — объяснил эксперт.

Однако главной мерой защиты от инфекции, по мнению доктора, будут спреи от насекомых и антимоскитные сетки, которые нужно повесить не только на окна, но и на дверные проемы.

«Надевайте светлую одежду с длинными рукавами. Штаны тоже должны быть длинными. Максимально укройте свою кожу и носите головные уборы, чтобы избежать укусов. Ранним утром и вечером, когда насекомые наиболее активны, старайтесь не выходить на улицу», — рассказал Сахаров.

Если укуса не удалось избежать, врач советует не заниматься самолечением. Если появились симптомы похожие на ОРВИ, следует сразу же обратиться к доктору.

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