Врач рассказал, как защититься от малярии во время отпуска

Эксклюзивно для «СЭ» кандидат медицинских наук, врач высшей категории, доцент кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрей Сахаров рассказал, как защититься от малярии во время отпуска.

По его словам, чаще всего случаи заражения малярией регистрируются в Таиланде, Вьетнаме, Шри-Ланке, Южной Африке, Конго, Индии и Бразилии. Поэтому перед поездкой в эти страны следует знать несколько правил.

«При планировании отпуска в эти страны обязательно узнайте, нет ли там сейчас вспышек и эпидемии заболевания. Также можете сходить к врачу, который назначит препараты для профилактики малярии», — объяснил эксперт.

Однако главной мерой защиты от инфекции, по мнению доктора, будут спреи от насекомых и антимоскитные сетки, которые нужно повесить не только на окна, но и на дверные проемы.

«Надевайте светлую одежду с длинными рукавами. Штаны тоже должны быть длинными. Максимально укройте свою кожу и носите головные уборы, чтобы избежать укусов. Ранним утром и вечером, когда насекомые наиболее активны, старайтесь не выходить на улицу», — рассказал Сахаров.

Если укуса не удалось избежать, врач советует не заниматься самолечением. Если появились симптомы похожие на ОРВИ, следует сразу же обратиться к доктору.