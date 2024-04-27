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Когда отключат горячую воду в Москве в 2024 году: дата, на сколько дней
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

Названа дата начала отключения горячей воды в Москве

Мария Маковей
Автор
Отключение воды.
Фото Pornpak Khunatorn/istockphoto.com
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С 14 мая в Москве стартует сезон отключения горячей воды. Об этом РИА Новости сообщил заместитель мэра города Петр Бирюков. По его словам, отключение горячей воды — это необходимая мера, которая позволяет качественно провести гидравлические испытания, чтобы выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и провести их своевременный ремонт. Завершить все работы планируется до 25 августа.

На какой срок отключат воду в Москве

Продолжительность отключения горячей воды в Москве составляет 10 дней, говорится на официальном сайте мэрии города. Кроме того, в новых районах, где проложены новые тепловые сети, срок отключения может быть меньше.

Кран и капли воды
Фото Sel?uk KARABIYIK/istockphoto.com

«Замена старых двигателей, насосов и теплообменников требует больше времени и внимания. По этой причине срок отключения может отличаться в разных районах, кварталах и даже соседних домах», — говорится в сообщении.

Узнать об отключении горячей воды в своем доме можно на сайте mos.ru.

Куда обращаться, если плановое отключение прошло, а горячей воды нет?

Если срок отключения горячей воды прошел, а ее нет, то можно обратиться с жалобой по следующим контактам:

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