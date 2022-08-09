ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 08:00

Какой кофе самый полезный? Рассказала врач

Врач назвала самый полезный вид кофе
Читать «СЭ» в
Лучше всего пить кофе без добавок.
Фото Global Look Press

Диетолог Дана Ханнес рассказала, какой из видов кофе будет самым полезным для здоровья.

«Лучше всего пить черный кофе, так как в нем нет добавок. Это просто кофе и вода. Свежесваренный американо или эспрессо с утра поможет сконцентрироваться, взбодриться, бороться с инфекциями, а еще и обеспечит дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей», — приводит слова специалиста издание MEL.

Макиато, в который добавляют вспененное молоко, будет не менее полезным. Однако лучше его пить с растительным молоком. А вот капучино, по словам диетолога, содержит в себе вредные насыщенные жиры и дополнительные калории. Если вы любите такой вид, то опять же стоит пить его на растительном молоке.

Латте считается одним из самых вредных видов, потому что в нем содержатся жиры и много калорий. Молоко в латте нейтрализует все антиоксиданты кофе. При этом кофеин делает молочный белок казеин трудноусвояемым для нашего организма.

Моккачино, фраппучино и раф содержат очень большое количество сахара и молочных добавок. Такие кофейные напитки не несут пользу организму. Ханнес не рекомендует их пить ежедневно.

Чай матча. Как проснуться утром без кофе: рецепты альтернативных бодрящих напитков

Здоровье
Питание
0
Читайте также
Жена Бекхэма ненавидит невесту сына. Виктория снова оказалась в центре скандала
Обвал Влашича, Крала и Ларссона. Как футболисты из РПЛ быстро дешевеют в Европе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Какие продукты самые полезные для кишечника? Ответил врач
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости