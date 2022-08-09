Какой кофе самый полезный? Рассказала врач

Диетолог Дана Ханнес рассказала, какой из видов кофе будет самым полезным для здоровья.

«Лучше всего пить черный кофе, так как в нем нет добавок. Это просто кофе и вода. Свежесваренный американо или эспрессо с утра поможет сконцентрироваться, взбодриться, бороться с инфекциями, а еще и обеспечит дополнительную защиту от ультрафиолетовых лучей», — приводит слова специалиста издание MEL.

Макиато, в который добавляют вспененное молоко, будет не менее полезным. Однако лучше его пить с растительным молоком. А вот капучино, по словам диетолога, содержит в себе вредные насыщенные жиры и дополнительные калории. Если вы любите такой вид, то опять же стоит пить его на растительном молоке.

Латте считается одним из самых вредных видов, потому что в нем содержатся жиры и много калорий. Молоко в латте нейтрализует все антиоксиданты кофе. При этом кофеин делает молочный белок казеин трудноусвояемым для нашего организма.

Моккачино, фраппучино и раф содержат очень большое количество сахара и молочных добавок. Такие кофейные напитки не несут пользу организму. Ханнес не рекомендует их пить ежедневно.