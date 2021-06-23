Как выбрать правильную черешню? Разбираемся с экспертом

С начала июня рынки и магазины пополняют свои прилавки свежей черешней. Но сама ягода отличается огромным многообразие сортов, которые могут иметь разный размер, цвет и вкус, что в конце концов может усложнить выбор качественной ягоды и поставить потребителя в тупик.

Разбираемся со старшим агрономом и сотрудником городского зеленого хозяйства Еленой Сальниковой в правилах выбора вкусной черешни.

Чем вишня отличается от черешни?

Вишня обычно имеет плоды красноватого цвета, сочного сладкого вкуса с небольшой кислинкой. Плоды черешни чаще более сладкие и плотные. Сами ягоды могут быть разного цвета — от красного до желтого.

Вишня и черешня — это два разных древесных растения, относящихся к семейству розовоцветных. Большая часть сортов вишни и черешни — это результат скрещивания двух этих плодовых деревьев, однако оба растения по-прежнему значительно отличаются друг от друга.

Если не уходить в морфологию строения самих растений, которые немного отличаются цветом коры, формой листьев и короны, а также в ареал их распространения, то самое главное отличие, конечно, в ягодах. Но плоды черешни ниже мы разберем еще более подробно.

Как выбрать правильную черешню? Фото Matt King, Getty Images

Как выбрать черешню при покупке?

При покупке первым делом обратите внимание на внешний вид. Кожица черешни должна быть чистая и гладкая, цвет однородный, вишневый. На свежих и качественных ягодах не может быть трещин, вмятин и следов гниения. Поверхность ягоды должна иметь глянцевый блеск — это отражает, насколько давно была сорвана ягода. Сам плод не может быть чересчур мягким. Сильная мягкость — признак перезрелости.

Самые вкусные ягоды доступны с конца июня до середины июля. На российских прилавках с мая продают преимущественно продукцию из Азербайджана и Турции. Вообще для европейской части нашей страны в летний период черешню привозят в основном из:

— Молдовы,

— Армении,

— Узбекистана,

— Белоруссии,

— Сербии,

— южных регионов РФ.

Для Дальнего Востока и Восточной Сибири российский рынок почти круглый год импортирует черешню из Китая и Узбекистана.

Также при покупке у ягоды обязательно должна присутствовать плодоножка. В случае отсутствия в месте прикрепления ее к ягоде образуется отверстие для попадания в сам плод пыли, грязи и микроорганизмов, что приводит к быстрому гниению. Если вы заметили, что плодоножка потемнела, высохла и уже совсем не зеленого цвета, то, скорее всего, ягода давно хранится у продавца и не имеет своего привычного вкуса.

Не забывайте: выбирая ягоды в супермаркете, в магазине или на рынке, вы имеете право получить информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца. Также по вашей просьбе вам должны предоставить документы на продукт.

Какую ягоду не стоит покупать?

Точно черешню нельзя покупать, если вы заметили, что:

— небольшая часть плодов в упаковке повреждена;

— часть ягод слишком влажная, подгнившая или заплесневела (гниль или плесень может очень быстро распространиться на все ягоды или другие фрукты в холодильнике или упаковке);

— ягоды имеют неестественный цвет или размер;

— ягоды имеют следы обработки удобрениями;

— среди ягод много сросшихся плодов (на вкус и пользу ягоды это не влияет, но свидетельствует о низком уровне сортировки продукта);

— на листьях следы коккомикоза. Это грибок — cоссоmусеs hiemalis, который портит не только сами листья черешни, но и плоды. Если ягода собрана на веточках, убедитесь чтобы на листьях не было небольших красных пятен, которые являются симптомами этого заболевания;

— ягода имеет горький вкус. Это может быть связано с нарушениями в минеральном питании растения или при несоблюдении технологий применения удобрений.

Что делать с ягодой после покупки?

Первым делом необходимо обязательно промыть черешню. Немытая ягода может стать причиной отравления или даже разных инфекций. Всегда убирайте с ягоды любые признаки внешнего загрязнения перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке. Это может кончиться печально.

Для мытья черешни насыпьте ягоду в дуршлаг и промойте ее под проточной холодной или едва теплой водой в течение нескольких минут, убирая крупный мусор руками. Для промывания используйте холодную воду, а после тщательно просушите ягоду. В капельках воды может оставаться грязь.

Если во время мытья вы убрали плодоножку, постарайтесь съесть такие плоды как можно быстрее: такая ягода будет быстрее портиться. Черешня с плодоножкой может храниться в холодильнике гораздо больше.

Как правильно хранить черешню?

Если у вас нет возможности съесть ягоды сразу после покупки, то поместите черешню на хранение в холодильник. Для этого лучше всего подойдет бумажный пакетик или любая пластиковая емкость. Если вы планируете хранить ягоду несколько дней, не отделяйте сам плод от плодоножки и по возможности не мойте ягоду перед упаковкой в холодильник. При правильной подготовке и упаковке ягода может храниться до 7-9 дней.

Постарайтесь поместить черешню в отдельный отсек от других продуктов, фруктов или овощей. Ягода быстро портится под воздействием этилена, который выделяется, например, из бананов или яблок. Также старайтесь поместить ягоду в отсек, где не будет излишней влаги, которая негативно сказывается на хранении ягоды.

Как выбрать правильную черешню. Фото Justin Sullivan, Getty Images

Польза и вред черешни

Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять от 400 до 800 граммов в день овощей, зелени, фруктов и ягод. Но ни в коем случае не стоит злоупотреблять именно черешней. Употребление порции в 300-400 грамм зараз для взрослого человека может стать причиной диареи.

Также не рекомендуется есть черешню сразу после основного приема пищи: могут возникнуть последствия в виде несварения желудка. И будьте очень внимательны, когда даете черешню детям младшего возраста. Детям до 2-3 лет лучше давать ягоды только с предварительно вынутой косточкой. Последствия ее вдыхания могут быть опасны для жизни. А вот само проглатывание косточки не представляет опасности.

Сама черешня содержит много витамина С. Около 100 грамм этих ягод могут покрыть 20% суточной потребности организма. По содержанию клетчатки черешня опережает многие другие продукты, например абрикосы. В составе ягоды есть клетчатка, которая помогает пищеварению, питает полезные бактерии и нормализует микрофлору в организме. Для тех, кто следит за весом, черешня тоже не повредит, поскольку имеет относительно невысокую калорийность.

Также черешня содержит:

— антиоксиданты (помогают улучшить состояние кожи);

— калий (полезен при болезнях суставов);

— каротиноиды и флавоноиды (их употребление укрепляет стенки сосудов);

— антоцианы (стимулируют работу мозга).

Старайтесь чаще употреблять в пищу черешню. И не только в летний сезон, а и круглый год. Покупайте замороженные ягоды или замораживайте сами. Такие ягоды, конечно, уступают свежим по вкусу, но сохраняют почти все свои полезные компоненты.

Как выбрать правильную черешню. Фото Роспотребнадзор

Вы также можете подробно ознакомиться с рекомендациями по выбору и хранению черешни на сайте РОСПОТРЕБНАДЗОРА и РОСКАЧЕСТВА.