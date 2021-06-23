Как выбрать правильную черешню? Разбираемся с экспертом
Разбираемся со старшим агрономом и сотрудником городского зеленого хозяйства Еленой Сальниковой в правилах выбора вкусной черешни.
Чем вишня отличается от черешни?
Вишня обычно имеет плоды красноватого цвета, сочного сладкого вкуса с небольшой кислинкой. Плоды черешни чаще более сладкие и плотные. Сами ягоды могут быть разного цвета — от красного до желтого.
Вишня и черешня — это два разных древесных растения, относящихся к семейству розовоцветных. Большая часть сортов вишни и черешни — это результат скрещивания двух этих плодовых деревьев, однако оба растения по-прежнему значительно отличаются друг от друга.
Если не уходить в морфологию строения самих растений, которые немного отличаются цветом коры, формой листьев и короны, а также в ареал их распространения, то самое главное отличие, конечно, в ягодах. Но плоды черешни ниже мы разберем еще более подробно.
Как выбрать черешню при покупке?
При покупке первым делом обратите внимание на внешний вид. Кожица черешни должна быть чистая и гладкая, цвет однородный, вишневый. На свежих и качественных ягодах не может быть трещин, вмятин и следов гниения. Поверхность ягоды должна иметь глянцевый блеск — это отражает, насколько давно была сорвана ягода. Сам плод не может быть чересчур мягким. Сильная мягкость — признак перезрелости.
Самые вкусные ягоды доступны с конца июня до середины июля. На российских прилавках с мая продают преимущественно продукцию из Азербайджана и Турции. Вообще для европейской части нашей страны в летний период черешню привозят в основном из:
— Молдовы,
— Армении,
— Узбекистана,
— Белоруссии,
— Сербии,
— южных регионов РФ.
Для Дальнего Востока и Восточной Сибири российский рынок почти круглый год импортирует черешню из Китая и Узбекистана.
Также при покупке у ягоды обязательно должна присутствовать плодоножка. В случае отсутствия в месте прикрепления ее к ягоде образуется отверстие для попадания в сам плод пыли, грязи и микроорганизмов, что приводит к быстрому гниению. Если вы заметили, что плодоножка потемнела, высохла и уже совсем не зеленого цвета, то, скорее всего, ягода давно хранится у продавца и не имеет своего привычного вкуса.
Не забывайте: выбирая ягоды в супермаркете, в магазине или на рынке, вы имеете право получить информацию о месте и условиях произрастания черешни у продавца. Также по вашей просьбе вам должны предоставить документы на продукт.
Какую ягоду не стоит покупать?
Точно черешню нельзя покупать, если вы заметили, что:
— небольшая часть плодов в упаковке повреждена;
— часть ягод слишком влажная, подгнившая или заплесневела (гниль или плесень может очень быстро распространиться на все ягоды или другие фрукты в холодильнике или упаковке);
— ягоды имеют неестественный цвет или размер;
— ягоды имеют следы обработки удобрениями;
— среди ягод много сросшихся плодов (на вкус и пользу ягоды это не влияет, но свидетельствует о низком уровне сортировки продукта);
— на листьях следы коккомикоза. Это грибок — cоссоmусеs hiemalis, который портит не только сами листья черешни, но и плоды. Если ягода собрана на веточках, убедитесь чтобы на листьях не было небольших красных пятен, которые являются симптомами этого заболевания;
— ягода имеет горький вкус. Это может быть связано с нарушениями в минеральном питании растения или при несоблюдении технологий применения удобрений.
Что делать с ягодой после покупки?
Первым делом необходимо обязательно промыть черешню. Немытая ягода может стать причиной отравления или даже разных инфекций. Всегда убирайте с ягоды любые признаки внешнего загрязнения перед едой и никогда не дегустируйте немытые ягоды на рынке. Это может кончиться печально.
Для мытья черешни насыпьте ягоду в дуршлаг и промойте ее под проточной холодной или едва теплой водой в течение нескольких минут, убирая крупный мусор руками. Для промывания используйте холодную воду, а после тщательно просушите ягоду. В капельках воды может оставаться грязь.
Если во время мытья вы убрали плодоножку, постарайтесь съесть такие плоды как можно быстрее: такая ягода будет быстрее портиться. Черешня с плодоножкой может храниться в холодильнике гораздо больше.
Как правильно хранить черешню?
Если у вас нет возможности съесть ягоды сразу после покупки, то поместите черешню на хранение в холодильник. Для этого лучше всего подойдет бумажный пакетик или любая пластиковая емкость. Если вы планируете хранить ягоду несколько дней, не отделяйте сам плод от плодоножки и по возможности не мойте ягоду перед упаковкой в холодильник. При правильной подготовке и упаковке ягода может храниться до 7-9 дней.
Постарайтесь поместить черешню в отдельный отсек от других продуктов, фруктов или овощей. Ягода быстро портится под воздействием этилена, который выделяется, например, из бананов или яблок. Также старайтесь поместить ягоду в отсек, где не будет излишней влаги, которая негативно сказывается на хранении ягоды.
Польза и вред черешни
Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять от 400 до 800 граммов в день овощей, зелени, фруктов и ягод. Но ни в коем случае не стоит злоупотреблять именно черешней. Употребление порции в 300-400 грамм зараз для взрослого человека может стать причиной диареи.
Также не рекомендуется есть черешню сразу после основного приема пищи: могут возникнуть последствия в виде несварения желудка. И будьте очень внимательны, когда даете черешню детям младшего возраста. Детям до 2-3 лет лучше давать ягоды только с предварительно вынутой косточкой. Последствия ее вдыхания могут быть опасны для жизни. А вот само проглатывание косточки не представляет опасности.
Сама черешня содержит много витамина С. Около 100 грамм этих ягод могут покрыть 20% суточной потребности организма. По содержанию клетчатки черешня опережает многие другие продукты, например абрикосы. В составе ягоды есть клетчатка, которая помогает пищеварению, питает полезные бактерии и нормализует микрофлору в организме. Для тех, кто следит за весом, черешня тоже не повредит, поскольку имеет относительно невысокую калорийность.
Также черешня содержит:
— антиоксиданты (помогают улучшить состояние кожи);
— калий (полезен при болезнях суставов);
— каротиноиды и флавоноиды (их употребление укрепляет стенки сосудов);
— антоцианы (стимулируют работу мозга).
Старайтесь чаще употреблять в пищу черешню. И не только в летний сезон, а и круглый год. Покупайте замороженные ягоды или замораживайте сами. Такие ягоды, конечно, уступают свежим по вкусу, но сохраняют почти все свои полезные компоненты.
Вы также можете подробно ознакомиться с рекомендациями по выбору и хранению черешни на сайте РОСПОТРЕБНАДЗОРА и РОСКАЧЕСТВА.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю