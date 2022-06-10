Как правильно выбрать клубнику? Советы эксперта

На что обратить внимание при покупке клубники.

Клубника открывает ягодный сезон в России, именно она первой появляется в продаже. В магазинах и на рынке она продается с конца мая до конца августа. Своими советами, как правильно выбрать клубнику, чтобы она была вкусной, поделилась садовод с многолетним стажем Галина Нестерова.

Где лучше всего покупать клубнику?

Пенсионерка советует отдать предпочтение рынку. Во-первых, именно здесь более выгодная цена в сравнении с магазинами и супермаркетами. А также можно поторговаться с продавцами.

Во-вторых, товар на рынке обновляется быстрее. Поэтому здесь качественнее ягода. Еще есть возможность пройтись по рядам, сравнить ассортимент и сделать выбор на лучшем варианте. И, конечно, рыночные продавцы с радостью угостят вас клубникой, вы сможете точно узнать, вкусную ягоду или нет вы приобретаете. Однако стоит обратить внимание на то, что вам отдают, зачастую здесь могут обмануть, насыпав на дно испорченные ягоды.

Как правильно выбрать клубнику?

В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать вкусную ягоду. Признаки качественных плодов: сухие, отсутствуют следы гниения, плесени. Цвет должен быть однородным, ярким и блестящим. Сами плоды должны быть гладкими, без вмятин, без трещин и без других каких-либо следов повреждений. Листочки у качественного продукта — зеленые, неувядшие.

Чтобы выбрать сладкую клубнику, обратите внимание на черенок. Должно быть расстояние между листиками и самой ягодой. При плотном прилегании плод будет кислым.

Полезные свойства клубники. crb-ozery.ru

Садовод дает советы по выбору клубники. Отдавайте предпочтения плодам ярко-красного оттенка. Темный цвет говорит о том, что начался процесс гниения. Другой причиной может быть то, что кусты росли на нитратах. Появление серой гнили означает, что в клубнике есть Botrytis cinerea (грибок). Употреблять такую ягоду опасно. Явный признак незрелости — белый кончик клубники.

Форма может быть разной, зависит от сорта. «Али-баба» — овальной, «богота» — крупные плоды с неравномерной формой. По размеру не определяется качество, в частности и наличие нитратов, так как это тоже зависит от сорта.

На ощупь она должна быть немного плотной. Сильная плотность или чрезмерная мягкость — знак незрелости в первом случае, и во втором, что внутри уже есть гниение.

Не забудьте посмотреть на хвостик. Листики допускаются только зеленые и мясистые, значит, она была недавно сорвана с грядки, а вот пожелтевшие и сухие — признаки того, что она давнишняя. Если листики и вовсе отсутствуют, значит, продавец целенаправленно их удалил, чтобы продать несвежий продукт. Так это место становится легким доступом для микробов.

Выгоднее всего покупать клубнику на рынке. Фото Global Look Press

Посмотрите на семечки, расположенные сверху клубники. Выпуклость их говорит о том, что она недозрела. И наоборот, сильное углубление показывает максимальную спелость. У натуральной клубники будет большое количество желтых семечек. Это еще один признак сладости. Если семян нет совсем — она подвергалась заморозке.

Выбирать также ягоду нужно по запаху, он должен быть насыщенным ягодным. Не обязательно даже подносить близко к носу, аромат будет ощутим рядом с тарами с плодами. Если отсутствует запах или еле ощутим, это является знаком того, что клубника незрелая. Резкие неприятные запахи свидетельствуют о химической обработке.

Как мыть клубнику?

Перед употреблением Роспотребнадзор рекомендует обязательно мыть ягоду. В противном случае можно заразиться кишечными и паразитарными инфекциями.

Клубника на продаже. Фото Global Look Press

Многие допускают ошибку и начинают перед мытьем отрывать листочки, но этого не стоит делать. В дуршлаг пересыпьте клубнику, без замачивания (иначе исчезнет весь запах и вкус, а также быстрее испортится), и тщательно промойте водой. Дождитесь, пока не уйдет вся вода. Затем промокните клубнику бумажным полотенцем или салфетками.

Для более качественного мытья можно использовать уксус. Для этого добавьте одну столовую ложку виноградного или яблочного уксуса в один литр воды, замочите на пять минут, после хорошо смойте раствор чистой водой.

Как хранить клубнику?

Свежая клубника быстро портится, ее можно хранить около двух-трех дней. При неправильном хранении ее срок годности достигает четырех часов. Важно помнить, что при транспортировке клубнику необходимо держать в прохладе и она не должна быть зажата. Даже в этом случае она будет течь.

Как правильно выбрать клубнику. sesufa.ru

Основные правила хранения: в первую очередь ее нужно перебрать, чтобы осталась только свежая, так как одна испорченная ягода спровоцирует образование гнили и плесени в остальных. Также не должно быть влажности ни в месте хранения, ни среди ягод. Оставьте ее в холодильнике в деревянной или пластиковой посуде, но маленькими порциями: не более 250 г. Многие моют и оставляют в холодильнике, но мыть разрешается только перед использованием.

Чтобы запастись клубникой на зимний период, можно хранить маленькими порциями в морозильной камере, но хранение свежей клубники допускается до полугода. Протертая в пюре с добавлением сахара хранится в герметичных пакетах в морозилке до года.